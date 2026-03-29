米其林一星A CUT推春季奢華菜單！香煎鴨肝、蟹餅與無花果紅茶舒芙蕾，在台北遼寧街感受舌尖上的春日氣息。

米其林一星 A CUT 牛排館迎來 2026 春季新菜，行政總廚凌維廉以「春光」為名，將台味元素精準揉合頂級海陸食材。資深編輯李維唐表示：「這場春季三重奏不僅是食材的堆疊，更是主廚對春日節奏的深刻解讀，尤其是老菜脯與鴨肝的結合，展現出極高的餐飲文化底蘊。」

當冬日的厚重逐漸散去，溫暖的陽光灑進餐盤，台北米其林一星ACUT牛排館正式迎來2026年春季新菜饗宴 。行政總廚凌維廉帶領團隊，以「春光」作為靈感核心，將大自然的甦醒轉化為盤中的詩意，定調為「春季三重奏」 。這場盛宴強調清新、香氣與新鮮，透過香草的翠綠、海鮮的細膩以及穀物的溫潤，重新定義法式料理與台灣在地風情的對完美融合，邀請饕客在即日起，親臨感受這份專屬於春天的律動 。

▲米其林一星A CUT行政總主廚凌維廉率領團隊，以「春光」為靈感，於2026年打造全新「春季三重奏」饗宴 。 圖／台北國賓大飯店提供；窩客島編輯整理



春日的第一口奢華：香煎鴨肝與老菜脯的跨界對話

春天被公認為品嚐鴨肝的最佳時節，此時的鴨肝油脂輕盈且香氣純淨，最能襯托季節性的草本風味 。凌維廉主廚以「春日的第一口奢華」為題，精選質地細嫩的鴨肝，透過低溫回溫與快速乾煎技術，鎖住內裡的柔潤與入口即化的特質，外層則呈現金黃焦脆 。為了豐富口感層次，鴨肝表層鋪上碎開心果與香草，並搭配野莓果膠與時令水果莎莎，讓酸甜感點亮味蕾 。最令人驚艷的是融入台灣老菜脯的波特酒濃縮醬，微鹹的發酵香氣與厚實酒香交織，在優雅的法式基礎中優雅翻轉出動人的台灣靈魂 。

▲香煎鴨肝特別選用質地細嫩的部位，搭配台灣老菜脯融入波特酒的濃縮醬，優雅呈現獨特台灣味 。 圖／台北國賓大飯店提供；窩客島編輯整理

海味與辛香的交會：香煎干貝與蟹餅的層次躍動

在前菜的舞台上，海鮮與亞洲香料的碰撞成為本季的一大亮點。香煎干貝以大火快速封存純淨海味，外焦內嫩，底座襯以大頭菜與黃瓜莎莎帶來的清脆酸度 。主廚巧妙運用羅望子、檸檬葉與香茅熬製綠咖哩醬，搭配西班牙臘腸煸出的煙燻微辣油香，讓整體風味在清爽中帶有強烈記憶點 。另一道蟹餅則以鮮美蟹肉拌入香料，外皮酥脆且內餡柔軟，佐以番茄海鮮醬與蒜味蛋黃醬，層次分明且不顯負擔，完美演繹了從春夏之交的輕盈感 。

▲香煎干貝以綠咖哩的草本辛香勾勒風味，並以西班牙臘腸的煙燻辣香拉出對比，節奏鮮明清爽 。 圖／台北國賓大飯店提供；窩客島編輯整理



慢煮直火的極致工藝：澳洲和牛牛舌與季節鮮魚

肉類與魚鮮料理展現了主廚對火侯的精準掌控。炙烤澳洲和牛牛舌結合慢煮與直火兩種手法，使肉質極致柔嫩且帶有炭香，浸入紅酒醬後更顯濃厚 。上方覆蓋的炙烤羽葉甘藍與PiriPiri辛香，搭配山葵葉油的清新尾韻，構成一段節奏沉穩的味覺交響 。而季節鮮魚則著重於平衡，焦脆魚皮與柔嫩魚肉下，是吸附魚汁與帕馬森起司香氣的珍珠大麥，搭配菠菜海鮮醬與甜洋蔥泥，最後以檸檬酸度收束，展現出春季海洋最迷人的姿態 。

▲炙烤澳洲和牛牛舌透過慢煮與直火手法呈現極致柔嫩，搭配Piri Piri辛香與紅酒醬，風味層次豐富 。 圖／台北國賓大飯店提供；窩客島編輯整理

▲季節鮮魚將魚皮煎至金黃酥脆，底層舖上帕馬森珍珠大麥，在清新與厚度間取得優雅平衡 。 圖／台北國賓大飯店提供；窩客島編輯整理

記憶中的香氣記憶：鴨腳木冬蜜與杏仁麵茶歐蕾

餐末的甜點劇場由王映心主廚操刀，以香氣與質地交織出動人篇章。鴨腳木冬蜜甜點運用冬蜜奶凍為核心，揉合梅爾檸檬的柔和酸度與洋甘菊的舒緩花香，質地輕盈如春日午後 。另一款杏仁麵茶歐蕾則是對「台灣味」的深情致敬，黑糖、杏仁茶與麵茶的熟穀香透過米香脆餅、黑糖sorbet與達克瓦茲等多重形式呈現，將童年風味轉化為細膩優雅的現代甜品 。經典的無花果紅茶舒芙蕾則維持雲朵般的蓬鬆感，搭配無花果葉冰淇淋，演繹冷與熱、茶香與果香的迷人對比 。



A CUT 2026「春季三重奏」新菜登場

活動時間：即日起正式推出

活動內容：由米其林星廚凌維廉率領團隊，以「春光」為靈感，推出包含香煎鴨肝、炙烤澳洲和牛牛舌、季節鮮魚及多款創意甜點在內的春季新菜





A CUT STEAKHOUSE

地址：台北市中山區遼寧街 177 號 2 樓

電話：02-2571-0389

營業時間：11:30-15:00、17:30-22:00

線上訂位：https://ppt.cc/fPtxux