約會、聚餐餐廳怎麼選？五星飯店美食5折起　耀金卡7間餐廳全攻略

聚餐要吃什麼，常常比想像中更難選。和另一半約會想找間有氣氛的餐廳、家人慶生希望大家都吃得開心，好友好不容易約成一團，又會想挑間值得期待的餐廳好好聚一聚。不過現在想吃頓好料，價格也跟著升級，尤其是五星飯店或人氣餐廳，如何吃得有質感又兼顧預算，自然成了訂位前會考慮的事。



▲想來點不一樣的！五星飯店美食5折起，美國運通耀金卡7間餐廳全攻略

台北約會餐廳怎麼選？ROBIN'S牛排屋讓重要日子更有儀式感

週年紀念、生日慶祝，或是值得好好吃頓飯的重要場合，一間經典牛排館總是不容易出錯。位於台北晶華酒店2樓的 ROBIN'S 牛排屋，嚴選不同產區的優質牛肉，透過直火炭烤與火候掌控，呈現外層焦香、內裡柔嫩多汁的口感；除了牛排與新鮮海鮮，還能搭配當令蔬果、多樣冷盤組成的豐盛沙拉吧，讓一頓牛排大餐有更多味覺變化。餐廳另設有四間私人包廂，無論兩人約會、替家人慶生，或安排重要聚餐，都能在舒適的空間裡慢慢享受這一餐。



▲讓重要日子更有儀式感就到ROBIN'S牛排屋

地址：臺北市中山區康樂里中山北路二段39巷3號2F優惠期間：2026/07/28 - 2026/12/31美國運通耀金卡 卡友優惠：用餐享85折優惠※每人需點乙份套餐，且單點品項恕不提供優惠

台北家庭聚餐推薦！凱菲屋Buffet一次滿足不同口味

家庭聚餐最常遇到的難題，就是長輩想吃中菜、年輕人想嚐異國料理，小朋友又有自己的喜好。台北君悅酒店凱菲屋集結中式與台式料理，以及印度、日本等多國風味佳餚，還有西式燒烤、現切美國牛肋眼與松露燉飯等選擇。特別適合三代同堂或朋友多人聚會，讓大家照自己的喜好挑選料理，也不用再為「今天到底吃什麼」討論半天。



▲讓你一次滿足全家大小不同味蕾的凱菲屋Buffet

地址：臺北市信義區西村里松壽路2號1F優惠期間：2026/07/28 - 2026/12/31美國運通耀金卡 卡友優惠：用餐享5折起優惠

想好好聊天的約會！Bencotto用義式料理把步調慢下來

有些約會不需要排滿行程，反而更想找間舒服的餐廳，和另一半慢慢聊天、好好吃完一頓飯。位於台北文華東方酒店6樓的 Bencotto，擁有典雅且舒心的用餐空間，廚藝團隊於開放式廚房以新鮮食材呈現道地義式佳餚，並提供多款飲品與特色無酒精飲品搭配。從兩人約會、紀念日到好友間的質感餐敘，都很適合在這裡把生活步調稍微放慢，享受一段不被行程催促的餐桌時光。



▲細細品嘗經典的義式料理 Bencotto

地址：臺北市松山區敦化北路158號6F優惠期間：2026/07/28 - 2026/12/31美國運通耀金卡 卡友優惠：用餐享85折優惠，僅適用於午餐或晚餐消費※飯店內各餐廳實際營運時間，請以飯店官方網站公告為主

松菸散步後別急著回家！The Chapter延續週末悠閒時光

週末到松菸看展、逛市集，行程結束後如果還不想太快回家，不妨找個地方坐下來繼續聊天。位於誠品行旅1樓的 The Chapter，是從早餐、午晚餐到下午茶都能悠閒享受的 all day dining 餐廳，以道地義大利料理為主軸，搭配精選飲品，讓看展後的一餐不只是找地方休息，也多了一份美食期待。餐廳以150度大片落地窗迎進松山文創園區生態池與自然綠意，搭配紅磚牆與攝影作品，無論安排一頓餐敘，或三五好友邊吃邊聊，都能讓美食與城市散策自然串在一起，把週末時光再延長一點。



▲難得周末到松菸漫步，可別錯過The Chapter經典的異國風料理

地址：臺北市信義區新仁里菸廠路98號優惠期間：2026/07/28 - 2026/12/31美國運通耀金卡 卡友優惠：於指定餐廳用餐享5折起優惠（限點用套餐）

台中約會餐廳推薦！極炙牛排館24樓景觀配頂級牛排

安排一趟台中小旅行，晚餐自然也值得選得特別一點。位於台中日月千禧酒店24樓的極炙牛排館，主打美國頂級牛排、澳洲及日本和牛，並提供波士頓活龍蝦、生蠔等海鮮選擇；靠窗座位還能俯瞰七期城市景觀。白天逛完城市景點，晚上再用牛排與高空夜景收尾，無論生日、紀念日或兩人旅行，都能讓這一餐成為行程中的記憶點。



▲極炙牛排館在24樓上俯瞰美景和品嘗美食

地址：臺中市西屯區惠來里市政路77號24F優惠期間：2026/07/28 - 2026/12/31美國運通耀金卡 卡友優惠：於指定餐廳用餐享5折起優惠不限平假日，午餐、晚餐時段皆適用（早餐不適用）

高雄景觀餐廳怎麼選？étage15高空夜景替晚餐加分

白天走訪高雄景點、逛完城市街區，晚上想替行程安排一頓有氣氛的晚餐，不妨把視線拉到城市高空。位於 Hotel dùa 高雄館15樓的 étage15，以西式料理為主軸，從精選主餐、義大利麵、燉飯到特色料理與甜點都有選擇，並依季節推出不同餐飲內容。從白天開闊的城市風景到入夜後的璀璨燈火，也讓不同時段有著不同的用餐氛圍。無論情侶約會、生日慶祝或好友聚餐，都能一邊享用料理、一邊欣賞高雄城市景致，替這頓飯多留下一點值得回味的記憶。



▲在étage15品嘗美食，同時也能可以俯瞰整個高雄市的璀璨夜景

地址：高雄市新興區東坡里林森一路165號R樓優惠期間：2026/07/28 - 2026/12/31美國運通耀金卡 卡友優惠：於指定餐廳用餐享5折起優惠※早餐、宵夜／夜吧不適用。

家庭聚餐也能吃出新鮮感！SERENA用旬味感受南方風土

全家人難得聚在一起，想吃得豐富又要照顧不同口味，高雄日航酒店 SERENA 全日餐廳就很適合多人聚餐。餐廳主打全自助式國際美饌，從日式、中式、西式到地中海風味料理都有選擇，並設有現點現做區與招牌西點；更嚴選當季食材不定期推出季節主題饗宴，像是石垣牛、東港黑鮪魚、秋蟹等都曾是年度亮點。沉穩茶褐色空間融入綠色植栽與海港意象，無論全家聚餐、好友相約，或高雄旅行中想安排一頓飯店 Buffet，都能依照各自喜好慢慢挑、慢慢吃。



▲SERENA用旬味感受南方風土的好滋味

地址：高雄市前鎮區振興里林森四路268號2F優惠期間：2026/07/28 - 2026/12/31美國運通耀金卡 卡友優惠：消費可享85折優惠專屬優惠餐期：午餐、晚餐時段，不限平假日皆適用

下一次聚餐去哪？先從「和誰一起吃」開始選

約會想要多一點儀式感、全家聚餐需要照顧不同口味，或是旅行途中想安排一頓值得期待的晚餐，其實每一次聚餐都有不同的選店理由。從台北、台中到高雄，美國運通耀金卡串聯牛排、義式料理、Buffet與高空景觀餐廳等不同選擇，讓卡友可以依照這次「和誰吃、為什麼聚」找到更適合的餐廳。



下次準備訂位前，不妨先把這份清單收藏起來，選好真正想吃的餐廳，再確認美國運通耀金卡適用優惠與使用條件。讓信用卡優惠不是決定去哪裡吃飯的唯一理由，而是替原本就值得期待的聚餐，再多增加一點小確幸。



而除了餐飲優惠，美國運通耀金卡也將禮遇延伸到旅行與日常生活。「美國運通耀金卡」全新升級金屬卡，集結餐飲、旅宿與生活禮遇，享全台24間五星飯店餐廳2人用餐享5折起、逾百間指定餐廳85折起，指定五星飯店住宿3,300元起，星巴克、Uber Eats、Klook及Expedia登錄享刷卡金優惠 。新申辦美國運通耀金卡，首刷禮可選最高NT$7,000刷卡金或20,000點會員酬賓積分。



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