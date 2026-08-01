金酒收藏家必看！黑松發表史上最大5.1公升鍍金金門高粱酒，雙龍雕刻聚財迎福。

在高端烈酒收藏與商務餽贈市場中，大容量與極致工藝向來是市場矚目的焦點。資深編輯 李維唐 表示，此次黑松公司與金門酒廠聯手打造的5.1公升鍍金特仕版，將榮獲20面世界金牌的58度酒體注入手工窯燒巨瓶，不僅締造了烈酒市場的最大容量紀錄，其具備的瓶中陳化特性更大幅提升了後續的增值與收藏空間。

在高端餐酒品鑑與重要禮贈的場合裡，一只兼具工藝美學與收藏價值的酒瓶，往往能躍升為全場注目的焦點。黑松公司攜手金門酒廠推出極限量「傳家聚金龍」——5.1L金門高粱酒鍍金特仕版。這款作品以耀眼的鍍金工藝與立體雙龍雕刻打造出尊榮質感，搭配高達5.1公升的大器瓶身，內部灌裝榮獲20面世界烈酒大賽金牌肯定的58度金門高粱酒酒體。從外觀視覺到內部酒質皆展現出扎實實力，同時也傳遞著「聚金納福」的吉祥寓意。



▲黑松公司與金門酒廠攜手推出全新限量「5.1L金門高粱酒鍍金特仕版」。圖／黑松公司提供；窩客島編輯李維唐整理

匠人手工窯燒鍍金巨瓶，30年老師傅雕琢雙龍聚財寓意

創下烈酒市場最大容量紀錄的鍍金巨瓶，背後展現的是繁複的高難度工藝。每一隻玻璃瓶身皆由匠人進行手工吹製與窯燒，瓶身兩側盤踞的立體雙龍，則是出自擁有30餘年資歷的老師傅精心雕琢而成，將「祥龍聚財」的祝福自然融合於細節之中。整體更搭配了專屬實木展台，呈現出沉穩而尊貴的氣派氣場。無論是企業開幕、新廠落成或是新居喬遷等重要時刻，皆是非常合適且兼具祝福與收藏價值的饋贈選擇。



▲「傳家聚金龍」鍍金玻璃瓶身由匠人手工製作，搭配兩側盤踞的立體雙龍雕刻，傳遞祥龍聚財好寓意。圖／黑松公司提供；窩客島編輯李維唐整理

20面世界金牌酒體入瓶，陳化特性讓歲月越陳越香

瓶內盛裝的酒液同樣極具份量，嚴選獲得超過20面世界烈酒大賽金牌肯定的冠軍級58度金門高粱酒。酒液清澈透亮，輕輕開瓶即可感受到高粱穀香、熟果香與淡雅麴香交織出的飽滿層次；入口醇厚圓潤，尾韻悠長乾淨且回甘持久。高粱酒本身具備「瓶中陳化」的獨特特性，5.1公升的大容量設計能含有更多高粱酒微量元素，使酒體陳化過程更快速且穩定，隨著時間推移持續醞釀出更加深邃迷人的酒韻風味。



▲「傳家聚金龍」盛裝獲得超過20面世界烈酒大賽金牌肯定的冠軍級酒體，是兼具祝福與收藏價值的贈禮絕佳之選。圖／黑松公司提供；窩客島編輯李維唐整理

搶先預售與全台販售通路指南，收藏家與送禮族群鎖定發售日

對於追求頂級收藏或有家族珍藏、商務餽贈需求的消費者來說，掌握上市時間是關鍵。「傳家聚金龍」將於9月2日起，於金門酒廠台北、台中、高雄門市，以及黑松酒覓松山三民、板橋文化門市搶先開賣。9月9日起於全台酒類專賣店陸續販售。實際販售方式、價格與庫存量依各通路為準，欲了解更多訊息可關注「58度金門高粱酒」官方粉絲專頁。

傳家聚金龍——5.1L金門高粱酒鍍金特仕版限量開賣

活動時間：



搶先開賣時間：2026年9月2日起



全台陸續開賣時間：2026年9月9日起



活動內容：

限量推出5.1公升烈酒市場最大容量鍍金瓶。

瓶身由匠人手工吹製窯燒，搭配30餘年資歷老師傅雕琢之立體雙龍，並隨瓶附贈專屬實木展台。

內部盛裝獲得超過20面世界烈酒大賽金牌肯定的58度金門高粱酒冠軍酒體。



