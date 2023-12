喜歡喝咖啡的朋友們,跟著我們來點小浪漫不能外出露營沒關係,我們來有戶外帳篷的咖啡屋享受喝咖啡的時光。

想咖啡・Miss Cafe'

貨櫃屋咖啡型式,提供戶外座位 這家咖啡屋位於金雅重劃區很有露營的氛圍感。

白色貨櫃咖啡屋前,長板凳搭配大大的想字,讓我們手機不停的拍。

這裡聽說店家是一點一點的添加新的物件進來,帳篷區座位也是後來再添置的,店家很有自己的想法打造這個小天地這裏的餐點每個都好想吃哦!

露營帳篷風格的方式經營咖啡屋,很有想法整個讓人很放鬆,在這躺在草皮上眼望天空,這時整個心情很療癒。

走進去除了戶外座位還有帳篷的位子,這天很涼所以店家建議坐帳篷裏頭較不冷,好貼心這也很好遛孩子,若天氣好就可約三五好友坐在戶外,可以曬曬陽光。

輕食、甜點菜單:

飲品菜單:

手沖系列:

墨爾本早餐茶$75

不像似一般市面上的紅茶味有股甜品的味道,個人感覺也帶點微微肉桂味,濃烈的香味很有層次感的香草甜茶。

法式吐司 焦糖口味$65元

店家使用軟法吐司,外層酥酥的上頭些些糖粉點綴軟法口感很鬆軟,淋上甜蜜的焦糖醬絲絲點點甜蜜在心中。

可蘿芙(可頌鬆餅) Croffle綜合莓果$130

真心推薦好吃不甜膩,在韓國掀起一陣炫風的甜點,現在想咖啡也吃得到囉!

看了網路說這Croffle是croissant(可頌)加上waffle(鬆餅),以熱壓機器壓成格子鬆餅的造型,有可頌層層的酥脆、鬆餅的微彈性,再淋上莓果醬酸酸甜甜的滋味也太美妙了吧!

夏威夷豆風味拿鐵 $90

堅果味道淡淡甜味 拉花也美

這麼冷來一杯剛剛好。

☕衣索比亞/果丁丁合作社 $130

果香味酸度味道微苦的風味,對我來說剛剛好。

蛋糕手工巴斯克乳酪蛋糕$90

外層紮實的質地裡頭綿密細緻,一次兩種口感只能說下午來這一塊甜食感到好幸福喔!

🍹綜合莓果奶昔$150

莓果+冰淇淋製成,莓果淡淡清香味再加上只有冰淇淋的甜度,所以這奶昔不會過甜。

就像店家說:

想念咖啡的好滋味

想念你的獨特香味

這地方很舒服的環境讓人很放鬆,給自己一杯咖啡的時間來這悠閒一下。

每天早上10點到下午6點

輕食至17點。飲品至18點

[每週二固定公休]

(有異動會於FB/IG公告)

人生就像一杯咖啡。

咖啡👉人生就像一杯咖啡,前的苦澀最終会被最後的回味替代。

喝咖啡也充滿驚喜,“Life is like a cup of coffee. You never know what you're gonna drink.(人生就像一杯咖啡。 你永遠不知道會喝到什麼。)

👉想咖啡・Miss Cafe'

🏡新竹市北區金雅一街16號

