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想咖啡・Miss Cafe浪漫帳篷咖啡屋 /推薦法式吐司及可蘿芙/輕食咖啡午茶好去處來這想念咖啡香味

2023-12-07 03:52:00 舒愛吃愛玩樂的世界 人氣：2,827
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窩客好文

舒愛吃愛玩樂的世界

發表篇數：95篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 北區

造訪商家：想咖啡・Miss Cafe'
phone09-0308-8420
place新竹市北區金雅一街16號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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喜歡喝咖啡的朋友們，跟著我們來點小浪漫不能外出露營沒關係，我們來有戶外帳篷的咖啡屋享受喝咖啡的時光。
想咖啡・Miss Cafe'
貨櫃屋咖啡型式，提供戶外座位 這家咖啡屋位於金雅重劃區很有露營的氛圍感。
白色貨櫃咖啡屋前，長板凳搭配大大的想字，讓我們手機不停的拍。
這裡聽說店家是一點一點的添加新的物件進來，帳篷區座位也是後來再添置的，店家很有自己的想法打造這個小天地這裏的餐點每個都好想吃哦！
露營帳篷風格的方式經營咖啡屋，很有想法整個讓人很放鬆，在這躺在草皮上眼望天空，這時整個心情很療癒。
 
走進去除了戶外座位還有帳篷的位子，這天很涼所以店家建議坐帳篷裏頭較不冷，好貼心這也很好遛孩子，若天氣好就可約三五好友坐在戶外，可以曬曬陽光。
輕食、甜點菜單：
 
飲品菜單：
手沖系列：
墨爾本早餐茶$75
不像似一般市面上的紅茶味有股甜品的味道，個人感覺也帶點微微肉桂味，濃烈的香味很有層次感的香草甜茶。
 
法式吐司 焦糖口味$65元
店家使用軟法吐司，外層酥酥的上頭些些糖粉點綴軟法口感很鬆軟，淋上甜蜜的焦糖醬絲絲點點甜蜜在心中。
 
可蘿芙(可頌鬆餅) Croffle綜合莓果$130
真心推薦好吃不甜膩，在韓國掀起一陣炫風的甜點，現在想咖啡也吃得到囉！
看了網路說這Croffle是croissant（可頌）加上waffle（鬆餅），以熱壓機器壓成格子鬆餅的造型，有可頌層層的酥脆、鬆餅的微彈性，再淋上莓果醬酸酸甜甜的滋味也太美妙了吧！
 
夏威夷豆風味拿鐵 $90
堅果味道淡淡甜味  拉花也美 
這麼冷來一杯剛剛好。
 
☕衣索比亞/果丁丁合作社 $130
果香味酸度味道微苦的風味，對我來說剛剛好。
 
蛋糕手工巴斯克乳酪蛋糕$90
外層紮實的質地裡頭綿密細緻，一次兩種口感只能說下午來這一塊甜食感到好幸福喔！
 
🍹綜合莓果奶昔$150
莓果+冰淇淋製成，莓果淡淡清香味再加上只有冰淇淋的甜度，所以這奶昔不會過甜。
 
 
就像店家說：
想念咖啡的好滋味
想念你的獨特香味
這地方很舒服的環境讓人很放鬆，給自己一杯咖啡的時間來這悠閒一下。
 
每天早上10點到下午6點
輕食至17點。飲品至18點
［每週二固定公休］
（有異動會於FB/IG公告）
 
人生就像一杯咖啡。
咖啡👉人生就像一杯咖啡，前的苦澀最終会被最後的回味替代。
喝咖啡也充滿驚喜，“Life is like a cup of coffee. You never know what you're gonna drink.（人生就像一杯咖啡。 你永遠不知道會喝到什麼。）
 
👉想咖啡・Miss Cafe'
🏡新竹市北區金雅一街16號
 

文章標籤

#咖啡 手沖咖啡 帳篷 貨櫃咖啡屋 戶外座位 輕食 甜點 下午茶 單品咖啡 巴斯克乳酪 軟法焦糖 風味拿鐵 新竹咖啡 新竹下午茶 雞腿堡 歐妮雞腿堡 想咖啡 新竹甜點 奶昔
 
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文青咖啡館 貨櫃咖啡屋 戶外座位 新竹景點 more
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