新竹平價又豐盛好吃的早午餐推薦！歡慶「掬熙商行 G.C Brunch & Coffee」一週年，早午餐時段皆享85折優惠！用餐空間寬敞又舒適，還是間寵物友善咖啡廳～

新竹平價又豐盛好吃的早午餐推薦！「掬熙商行 G.C Brunch & Coffee」是由老眷村公寓改建的，擁有白皙文青的舒適用餐空間，經營模式很有趣，早上、下午時段販售早午餐拼盤，正餐時間則換成定食套餐，就算睡到下午也有早午餐可以享用，另外店內還有手作蛋糕、甜點以及各式咖啡飲品！餐點推薦必點厚實又軟嫩的「竹炭起司豬排三明治」，還有招牌「好吃唐揚炸雞早午餐」，只要$260元，就給你滿滿食材，CP值超高！「掬熙商行 G.C Brunch & Coffee」默默在新竹經營快滿一週年，所以歡慶一週年，所以4/19-5/3期間來店享用早午餐，即享85折優惠！

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「掬熙商行 G.C Brunch & Coffee」位在新竹市政府附近仁愛街的巷弄內，周遭鄰近新竹城隍廟、巨城購物中心、新竹東門市場，開車族建議停在府後街地下停車場再步行過來，附近也有不少路邊收費停車格，離新竹火車站也不遠，所以交通上很便利。

「掬熙商行 G.C Brunch & Coffee」原本是一間舊眷村公寓建築，把一樓店面改建成咖啡廳，保有眷村建築的特色，門口塗上白皙顏色，種滿觀葉植物，在寧靜的住宅區顯的格外文青～

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4/19-5/3 早午餐時段皆享85折優惠！

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店內則是以清水模加上溫短的木質傢俱，整體空間相當寬敞舒適。

愛喝咖啡的新竹人一定知道這間「九慕手烘咖啡」，這間「掬熙商行 G.C Brunch & Coffee」就是九幕老闆的第二個新竹在地品牌，一樣是以老屋改建的空間，一樣有用心的餐點品質，想找新的早午餐好去處嗎？那麼這裡一定是你新竹必訪的早午餐店之一。

．早午餐供應時段 09:00-11:00、14:00-16:00

．定時供應時段 11:00-14:00、17:00-20:00

．點選任一主餐，可折抵飲料$20

🔺竹炭起司豬排三明治 $320

「竹炭起司豬排三明治」是夾入起司醬厚切炸豬排的竹炭三明治，搭配義式香料烤菇、薯餅、溏心蛋、蘋果、鮮蔬沙拉，整盤看起來更豐盛！

豬排炸的外酥內嫩，而且不會因為厚實而乾柴，再淋上白色起司醬，搭配柔軟的竹炭吐司，真的是大份量又好吃！義式香料烤菇脆甜多汁香氣十足，鮮蔬沙拉有生菜、堅果、藜麥、洋蔥絲、切片玉米、新鮮番茄，淋上胡麻醬更開胃！

🔺好吃唐揚炸雞早午餐 $260

「好吃唐揚炸雞早午餐」包含唐揚炸雞、帶骨香腸、歐式餐包、義式香料烤菇、蘋果、薯餅、溏心蛋、鮮蔬沙拉，這麽大盤有八種食材，這樣只要$260，CP值很高！

唐揚炸雞外皮又脆又香，肉質鮮嫩又多汁，還有塔塔醬可以搭配享用，帶骨香腸香口感也很脆彈多汁，歐式麵包挺大一片，可以搭配烤菇一起吃，來「掬熙商行 G.C Brunch & Coffee」用餐，絕對是必點必吃！

🔺莫札瑞拉乳酪煙燻鮭魚早午餐 $350

「莫札瑞拉乳酪煙燻鮭魚早午餐」精緻營養又美味！以歐式麵包為底，依序放上萵苣葉、莫札瑞拉乳酪、煙燻鮭魚，再以番茄、洋蔥妝點，一旁還有帶骨香腸、義式香料烤菇、蘋果、薯餅、溏心蛋、鮮蔬沙拉，整體用料豐富又實在，兼具顏值及美味，份量十足又能吃超飽！

🔺桂花拿鐵 $140

來「掬熙商行 G.C Brunch & Coffee」一定要來杯咖啡，畢竟老闆可是從咖啡店起家的，「桂花拿鐵」不僅有美美的拉花，還有撒上桂花來妝點，入口就是香甜的桂花香氣，與咖啡非常對味，熱熱的很香很好喝。

🔺宇治抹茶拿鐵 $120

🔺貴妃荔枝冰茶 $90

「宇治抹茶拿鐵」走的是清爽版本的抹茶拿鐵，奶香茶香相當平衡。「貴妃荔枝冰茶」香甜的荔枝香氣，混合清爽茶香，裏頭還有玫瑰花瓣來妝點，順口不甜膩。

老闆平時會在大門庭院餵養浪貓，運氣好的話，還能看到貓咪來覓食唷！

🔺達克瓦茲(花生香菜/蘭姆葡萄) $80

🔺巧克力水果戚風蛋糕 $180

「巧克力水果戚風蛋糕」走的是大人味苦甜路線，入口即散發出濃濃巧克力香氣，底層還有大顆新鮮藍莓增添清爽口感，巧克力控不要錯過！

「達克瓦茲」皮脆又蓬鬆，推薦「花生香菜」口味，是以夜市花生捲冰淇淋作為設計，花生香氣濃郁搭配淡淡的香菜味，完全不突兀，還非常好吃！「蘭姆葡萄」就是很經典的口味，吃得到一顆顆蘭姆漬葡萄，挺香且不會太甜膩。

「掬熙商行 G.C Brunch & Coffee」整體來說是新竹平價又大份量的早午餐咖啡廳，不僅餐點好吃，還有舊眷村公寓建築改建的用餐空間，文青又舒適！很推薦可以試試「竹炭起司豬排三明治」，外脆厚實又軟嫩的口感，真的有讓人驚艷～老闆原本有一間咖啡專賣店，當然不能錯過店內的咖啡飲品，最後「掬熙商行 G.C Brunch & Coffee」還是間寵物友善早午餐咖啡廳，快來你家的毛小孩一起來用餐吧！