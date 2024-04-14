牆面上也有可愛又時事的文字，不由自主的會心一笑😏。

餐點有雙人套餐及家庭餐也可以單點形式，原先想小酌一下礙於騎車就作罷了，在看菜單時貓貓也在旁邊看我有沒有認真點，我就回它我先看菜單等等再玩。

有開胃菜及海鮮、肉串、蔬菜一起來喫吧！

還有炒烏龍麵、丼飯、冰沙、飲品、甜點及調酒類那就毛起來喝吧！

生食牡蠣：這上桌我就眼睛發亮，大顆牡蠣肥美的肉吃起來爽口滑嫩有脆感。

肥美的牡蠣淡淡的海水味，彈牙的嫩感這時有檸檬擠點下去味道口感更豐富。

胡麻青花菜

先吃點開胃清爽的胡麻醬蘸爽脆的青花菜，這青花菜上頭的調醬滿滿堅果香氣帶點甘甜，這涼菜很濃郁蠻好吃的。

青椒、香菇、櫛瓜烤蔬菜串：

蔬菜串的烤醬給予的剛剛好，還能吃的食材的原味最喜歡櫛瓜香菇很合我的胃口。

脆皮肥腸、鹽蔥牛肋條、韓國泡菜豬、牛肉剝皮辣椒 、鹽烤雞腿肉串 、椒鹽大草蝦：

這很適合配幾酒來喝，肥腸焦脆鹹香微微甜感好吃；鹽烤雞腿肉用的是溫體雞吃起來特別細嫩又不乾柴。

而剝皮辣椒串牛肉包裹著剝皮辣椒原以為味道一般，殊不知我小看它了，有牛肉的香氣還挺嫩口咬到剝皮辣椒後，那香氣與微微辣感夾雜著甜度在嘴裡釋放，怎麼會那麼好吃不要以為這些就滿足了後頭的更炸、烤串更驚艷我。

驚艷口感類：

炭燒雞軟骨濃郁的碳香味咬著有嚼勁又脆口的軟骨會讓人越吃越香。

辣辛子雞膝焦脆的外衣肉不是太多但香氣味道很夠這個膝也是越啃越有味道推一個。

明太子馬鈴薯鹹香的明太子塗滿了薯片上，一口咬下帶有明太子顆粒又綿密細緻的薯片非常的有層次，厚薄度剛剛好被我吃光光。

黑醋果氣泡飲微微氣泡及果香衝進口，讓味蕾更為清晰繼續吃，而烏龍茶可以解膩但我的菜色都沒有膩感🤭。

我的回訪🩷🩷🩷🩷

餐點滿意度🩷🩷🩷🩷

這的炸物、烤串可是水準之上還有療癒的貓 貓陪同小酌一番何樂而不為呢?

店家資訊：

👩‍🍳毛起來喫寵物日式居酒屋-民生店

☎️：0967 016 781

🧱:新竹市東區民生路210號

⏲️:營業時間以Google為主

●：週一、二公休

🚗 :步行50公尺停車場

🐕 :寵物友善有時店狗會來

在微微暖燈下裡頭本就是日式氛圍的環境又多了點溫馨感倒是蠻獨特的居酒屋還是個寵物友善餐廳喔！