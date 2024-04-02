💃極盡奢華的高空下午茶在哪？
就在台北101大樓 89樓，KADOKADO雞蛋糕為全台灣最高的雞蛋糕專売店 ，乘坐高速電梯,從5樓呼嘯而上短短37 秒，即可抵達89樓的室內觀景台，欣賞高達388公尺的台北高空美景，杯子繪滿台北獨有的地標。
難得來101當然要來看看美的無法呼吸的
景觀台，89樓的時尚觀景台，可欣賞 360
度城市全景之外還有咖啡茶飲店家及紀
念品店。
89樓的室內有許多很美的視野礙於人真的
太多，不好拍攝所以大家還是親自來體驗
就知道我的感受了！
這個風阻尼寶寶的身體就是由101大樓的
鎮樓之寶風阻尼球演變而來,眼睛和嘴巴
就是“101。
接著就是我特地來的原因_就是吃可愛造
型雞蛋糕，『KADOKADO雞蛋糕』只有
在89樓販售。
使用百分百純鮮乳完全不加一滴水，雞蛋
糕外脆內鬆軟細緻，空氣中雞蛋香味讓人
不由自主的靠過來看看。
看菜單：
這次我們點了：
🛬帶我去旅行造型雞蛋糕
台北101大樓，雪梨歌劇院，倫敦大笨鐘，
日本富士山，羅馬競技場及新加坡魚尾獅
噴泉等造型。
☘️印象台灣2.0造型雞蛋糕
國術館銅人、多多、小籠包、留聲機、
摩托車、公賣局招牌及大吉大栗等造型很
可愛，我忍不住一直拍照呢。
🍀紅龜粿造型雞蛋糕
原味6入 ／包餡：紅豆、牛奶芝士、
拔絲奶黃 3入而造型：一套六款印有
吉祥、高升、平安、喜樂及富貴和豐年。
我們挑一個有草皮的地方坐下來吃看起來
像戶外野餐一樣，一旁的遊客也被這香氣
與造型可愛的小點心吸引，就問我在哪裡
可以買🤭，這雞蛋糕不加一點水吃起來口
感真的很細緻鬆軟，我也喜歡包紅豆餡的
吃起來不會過於甜膩推一個。
👩🍳麥芽糖花生仙草豆花(190元/1碗)
是宜蘭有名的白水豆花是使用宜蘭雪山新
鮮湧泉製作,遵循古法直火煮漿,豆香味甘甜,
掌握精緻濃度與溫度。
加入台灣東岸太平洋深層海水,作為天然
凝固劑,融合山與海的微量元素做成一碗
香滑嫩彈的白水豆花。
豆花吃起來特別的滑嫩細緻，最特別的是
居然有香菜把它跟豆花還有香脆的花生碎
一起入口，那個層次昇華到一個令人陶醉
的境界。
口渴了來杯現萃台灣茶
絕不烏龍現萃茶、梨山清玉現萃茶
春摘紅玉、靜崗小穀茶、春摘紅玉鮮奶茶
靜崗小穀茶鮮奶茶。
在景觀台奢華的享受高空的視野，吃著
令人滿足的雞蛋糕渡過美好的午後時光
，大家是不是很羨慕啊！
偶爾對自己好點讓生活更有自信與
期待，89樓雞蛋糕獨家販售讓大家
有個難忘的午後時光。
🌐店家資訊：
｜KADOKADO 101獨家高空店｜
☘️地址：台北市信義區市府路45號 89樓觀景台
🍀電話：(02)8101-0096
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