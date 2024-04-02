💃極盡奢華的高空下午茶在哪？

就在台北101大樓 89樓，KADOKADO雞蛋糕為全台灣最高的雞蛋糕專売店 ，乘坐高速電梯,從5樓呼嘯而上短短37 秒，即可抵達89樓的室內觀景台，欣賞高達388公尺的台北高空美景，杯子繪滿台北獨有的地標。

難得來101當然要來看看美的無法呼吸的

景觀台，89樓的時尚觀景台，可欣賞 360

度城市全景之外還有咖啡茶飲店家及紀

念品店。

89樓的室內有許多很美的視野礙於人真的

太多，不好拍攝所以大家還是親自來體驗

就知道我的感受了！

這個風阻尼寶寶的身體就是由101大樓的

鎮樓之寶風阻尼球演變而來,眼睛和嘴巴

就是“101。

接著就是我特地來的原因_就是吃可愛造

型雞蛋糕，『KADOKADO雞蛋糕』只有

在89樓販售。

使用百分百純鮮乳完全不加一滴水，雞蛋

糕外脆內鬆軟細緻，空氣中雞蛋香味讓人

不由自主的靠過來看看。

看菜單：

這次我們點了：

🛬帶我去旅行造型雞蛋糕

台北101大樓，雪梨歌劇院，倫敦大笨鐘，

日本富士山，羅馬競技場及新加坡魚尾獅

噴泉等造型。

☘️印象台灣2.0造型雞蛋糕

國術館銅人、多多、小籠包、留聲機、

摩托車、公賣局招牌及大吉大栗等造型很

可愛，我忍不住一直拍照呢。

🍀紅龜粿造型雞蛋糕

原味6入 ／包餡：紅豆、牛奶芝士、

拔絲奶黃 3入而造型：一套六款印有

吉祥、高升、平安、喜樂及富貴和豐年。

我們挑一個有草皮的地方坐下來吃看起來

像戶外野餐一樣，一旁的遊客也被這香氣

與造型可愛的小點心吸引，就問我在哪裡

可以買🤭，這雞蛋糕不加一點水吃起來口

感真的很細緻鬆軟，我也喜歡包紅豆餡的

吃起來不會過於甜膩推一個。

👩‍🍳麥芽糖花生仙草豆花(190元/1碗)

是宜蘭有名的白水豆花是使用宜蘭雪山新

鮮湧泉製作,遵循古法直火煮漿,豆香味甘甜,

掌握精緻濃度與溫度。

加入台灣東岸太平洋深層海水,作為天然

凝固劑,融合山與海的微量元素做成一碗

香滑嫩彈的白水豆花。

豆花吃起來特別的滑嫩細緻，最特別的是

居然有香菜把它跟豆花還有香脆的花生碎

一起入口，那個層次昇華到一個令人陶醉

的境界。

口渴了來杯現萃台灣茶

絕不烏龍現萃茶、梨山清玉現萃茶

春摘紅玉、靜崗小穀茶、春摘紅玉鮮奶茶

靜崗小穀茶鮮奶茶。

在景觀台奢華的享受高空的視野，吃著

令人滿足的雞蛋糕渡過美好的午後時光

，大家是不是很羨慕啊！

偶爾對自己好點讓生活更有自信與

期待，89樓雞蛋糕獨家販售讓大家

有個難忘的午後時光。

🌐店家資訊：

｜KADOKADO 101獨家高空店｜

☘️地址：台北市信義區市府路45號 89樓觀景台

🍀電話：(02)8101-0096

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