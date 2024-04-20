



早餐是一天能量的來源，滿足的吃完早餐再去感受人生的不期而遇，這次跟著我們來竹南吃早午餐，哪家早午餐可以吸引我們來吃呢？





它就是3+咖啡早午餐，是竹南的朋友說這家店才新開幕半年就我們來吃看看保證好吃，那就一起跟著我們來吃吧！





3+咖啡早午餐

是個可愛溫馨又溫暖的早午餐店，沒有讓我害怕的油煙味裡頭還有許多植栽與店家阿姨親手製作的永生花做擺設，店裡呈現了溫暖與舒適的氛圍，餐點沒有再省成本只給客人吃最美味的食物。





🥗鮮蝦沙拉配和風醬：



這營養滿分的五蔬果沙拉，新鮮的生菜蔬果還配上必須攝取澱粉的紅薯吃起來很甘甜。





豪邁的把和風醬淋上去瞬間友人把這碗沙拉吃光光還外帶一份回家看看她多愛這沙拉。

🍔1/4牛肉起士堡：



有厚度的肉排添加了些生菜與些許的醬料，大口的咬下感受麵包的柔軟再來是垂涎欲滴的牛肉排及微微乳香味的起司，這麼邪惡又有點份量的漢堡當早餐剛剛好。









👨‍🍳烤一夜干鯖魚定食：



這魚烤非常的細嫩魚皮焦脆好吃，一旁的白米飯是特別挑選有品質的米酋長，米飯粒粒分明軟硬適中，一口細細咀嚼那米飯的香氣慢慢在口中散開，再配上一口梅肉那個令人懷念的味道能想像得到嗎？













👩‍🍳日式厚切豬排咖哩飯哩飯：

咬一口厚實的豬排卡滋卡滋的聲聲作響，酥脆的麵衣裡頭肉質經過店家拍打按摩吃起來特別柔軟細緻，蘸了精心調配的豬排醬味道酸甜鹹香滋味更升一級。





🍜沙茶鍋燒意麵：

這意麵滿滿台南的口味，選用的也是台南老牌子意麵吃起來不會軟爛還帶Q度。





大口大口的吸入麵條沙茶的香氣在嘴裡釋放...燙阿..不過非常的好吃裡頭料也很豐富，這碗個人也是蠻推薦的。





👨‍🍳炸物小點：

甜不辣也是台南來的貨源吃起來特別不一樣，魚漿成分很高有厚度吃起來Q彈可口，灑點胡椒粉越嚼它鮮味越釋放，頗大隻的酥炸軟殼蝦這蝦肉鮮美飽滿這若是當下酒菜超對味的。









蜜香冰磚奶(玫瑰蜜香冰磚奶茶）



這麼美的造型漸層飲料居然才70元，散發著茶香味的奶茶有著冰沙的口感，每一層喝起來都有不同的香氣，而上頭那玫瑰造像的冰磚讓人對這杯更有興趣也很好拍照打卡。





這樣的介紹心動了嗎?

竹南的朋友經過就來吃看看吧!





🍀店家資訊：

🍀3+咖啡早午餐

🍀苗栗縣竹南鎮龍山路三段110號

🍀營業時間:06:00-13:00；16:30-19:30

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