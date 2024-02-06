新竹雖然沒美食，但仙境多到你數不完！新竹長年來都被網友們貼上「美食沙漠」的標籤，不過每到假日遊客都還是相當多，只因為當地超多隱藏版的仙境景點，可是外地都找不到的絕佳打卡點，特別是位於東南邊的尖石鄉，除了有享譽全台的薰衣草森林以外，還有近期很夯的「老鷹溪步道」、「魔法女屋」、「數碼天空」等可以看遍瀑布與雲海的仙氣秘境，下次想來趟綠意十足的心靈之旅，不妨跟著這份清單來個尖石一日遊，遠離塵囂的同時又能好好放空沉澱。



推薦閱讀：新竹北埔必吃7間美食！新竹人不想分享的「氣派清水模粄條、百年泥磚屋小吃、機器人景觀咖啡館」，帶你挖掘北埔最道地美味。





新竹尖石鄉有許多山系、水系秘境，讓不少網友慕名朝聖，特別是一直以來人氣都相當高的「老鷹溪步道」，不只步道平緩好走，途中行經的階梯狀瀑布呈現有如水廉般的絕美樣貌，還有溪谷、巨岩陡壁、木橋等各種景觀，來一趟絕對讓你收穫滿滿；隱藏在李崠山步道附近的「李棟山莊」，境內收藏各種泰雅族獵人的用品與古堡遺跡，帶有一絲神祕氣息讓人忍不住駐足探險，下次來新竹尖石玩時千萬別錯過這些仙境般的好景點。





尖石仙氣系景點：老鷹溪步道

部落客 撒野樂活小村婦 造訪 老鷹溪步道 說：

單趟一公里的路程來回大概花費40-50分鐘，是屬於可以輕鬆漫步行走的步道，原始山林風貌圍繞四周，有溪谷、巨岩陡壁、木橋和瀑布，生態和景色都還不錯，也難怪是受到民眾喜愛、老少咸宜的森林步道<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#老鷹溪步道

地址：新竹縣尖石鄉60-1道6.7公里處

電話：無





尖石仙氣系景點：水田林道

部落客 泰瑞吃飽飽 造訪 水田林道 說：

不同於鴛鴦瀑布的壯觀秘境感，鱸潭瀑布是種水綠寧靜感，當你盤坐在平台，聽著瀑布白噪音，舒服的發呆休息，好好的沉澱自已。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#水田林道

地址：新竹縣尖石鄉新樂村水田199之1號

電話：0988-597-088



尖石仙氣系景點：北角吊橋

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 北角吊橋 說：

北角吊橋橫跨油羅溪，總長220公尺，過橋後連結馬胎部落，吊橋採「紅橋門架與鋼纜懸吊系統」設計，形貌特殊特別吸引人。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#北角吊橋

地址：新竹縣尖石鄉義興村（120線道上）

電話：無





尖石仙氣系景點：馬胎古道

部落客 泰瑞吃飽飽 造訪 馬胎古道 說：

在自已愛上山林健行之前，對於內灣的印象，只侷限在內灣老街、螢火蟲及爆炸多的人。後來開始做健行功課後，才知道距離內灣老街不到1公里，有著一個綠鬱溪谷的步道「馬胎古道」，難易度屬於老少咸宜，就像你家附近的後花園一樣。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#馬胎古道

地址：新竹縣尖石鄉義興村（120線道過北角吊橋後可到達）

電話：無





尖石仙氣系景點：青蛙石天空步道

部落客 女子的休假計劃 造訪 青蛙石天空步道 說：

步道盡頭有一座懸空的玻璃彩虹步道，這邊經陽光的折射瀑布那會有彩虹出沒取名為彩虹橋，不過想拍到彩虹要看運氣。玻璃彩虹步道底下是中空，欣賞著那羅溪生態，這可是新竹唯一的透明中空步道...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#青蛙石天空步道

地址：新竹縣尖石鄉錦屏道路

電話：無





尖石仙氣系景點：薰衣草森林新竹尖石店

部落客 相片中的菲莉絲 造訪 薰衣草森林新竹尖石店 說：

最最最喜歡的戶外景點，就是能到大自然戶外放鬆的地方，薰衣草森林一直是我很喜歡的景點之一，不僅環境維護的很好，而且每季都有不同的花可欣賞，是個讓人充滿期待的地方...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#薰衣草森林新竹尖石店

地址：新竹縣尖石鄉129號

電話：03-584-2013





尖石仙氣系景點：魔法女屋

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 魔法女屋 說：

新竹尖石隱藏著好幾間視野遼闊、可以享受被群山環繞美好的美景餐廳，近期「魔法女屋」新開幕，在網路上被燒了好久，終於我們也來了！除了有清新空氣、絕佳視野外，還有小動物、沙坑、大草皮及各式造景可以美拍，全家或是親子旅遊都很適合！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#魔法女屋

地址：新竹縣尖石鄉新樂村11鄰煤源158號

電話：0932-289-000





尖石仙氣系景點：李棟山莊

部落客 焦糖曼曼 造訪 李棟山莊 說：

李棟山莊是由兩任莊主興建與維護，每人收取20元清潔費作為山莊維護費用，對於李棟山莊人事物有興趣的話，山莊主人都會熱情分享，像是泰雅文物館收藏各式獵人用具與狩獵成品，山莊內也飼養著各種家禽牲畜，顯然是一個自給自足為主的生活模式。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#李棟山莊

地址：新竹縣尖石鄉八鄰29號

電話：03-584-7226





尖石仙氣系景點：數碼天空

部落客 米陸愛享樂 造訪 數碼天空 說：

數碼天空景觀餐廰位在海拔1200公尺，登高眺望美景讓心情放鬆～頓覺開闊忘記一切煩惱，若是時間選對了在花季來訪更是美不勝收，此外這裏有好多隻可愛的鬆獅犬可以融化男女老少的心，除了美景之外這裏的食物也讓人驚豔…<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#數碼天空

地址：新竹縣尖石鄉新樂村煤源10鄰145-1號

電話：03-5842-888

