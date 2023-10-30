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望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪生態步道】新竹尖石景點｜親子步道

2023-10-30 17:11:03 撒野樂活小村婦 人氣：111
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：106篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 尖石鄉

造訪商家：老鷹溪步道
place新竹縣尖石鄉60-1道6.7K處
作者本次評價：
3.95
環境設備
4.00
服務
4.00
交通便利
3.50
CP值
4.00
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望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

新竹尖石鄉踏點 老鷹溪生態步道 

這次趁著周末的車宿小旅行到《來！河繞露營區》，會選在這個地點也是因為附近有步道可以走走，心想除了在營區放鬆發懶，如果天氣不錯還能順道健行，兩天一夜動態靜態的活動皆有，感覺會更加充實。

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

  老鷹溪生態步道｜簡 介  

老鷹溪 發源自李棟山，是玉峰溪的支流，也是大漢溪上游的支流之一。

老鷹溪生態步道 位於新竹縣尖石鄉玉峰村，長度約一公里，入口緊鄰玉峰國小，沿途有溪谷奇石，綠潭流水，還有魚兒自在悠游其中，步道充滿古樸自然的景象，前段有一些碎石山路和短坡，不難挑戰而且周圍生態豐富，後段則是有拱形竹橋，以原住民的原始工法搭建成，在山川流水間特別有泰雅風情。終點是一個水量充沛的「裡埔瀑布」高15公尺寬20公尺 ，水質清澈且涼爽宜人，是非常適合全家大小假日健行出遊的景點。

  老鷹溪生態步道｜停車及開放時間  

開車過來請導航新竹尖石鄉的玉峰國小或者老鷹溪步道，道路不難開，沿途大自然景色風光明媚

老鷹溪生態步道 的開放時段為

夏季 8:00 - 17:00

冬季 8:00 - 16:00

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

停車場採計次收費，

中型巴士 $150 / 小客車 $150 / 機車 $50 

碎石平面的空間可以容納很多車輛

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

由於我們車宿在步道附近的營區，所以是走路到步道入口，僅僅只要3分鐘超級方便，不得不說這次大叔選的位置真好。

老鷹溪生態步道 免費景點，曾經因為風災閉園整修，後來2023年6月又重新開放，吸引不少民眾前往健行並享受山林秘境的洗禮

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

當天下午山邊的天氣陰涼沒有豔陽，雖然沒能拍到晴空白雲有些可惜，但好處是走這一段路不必汗流浹背，少了紫外線卻多了更多的愜意

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

步道的入口處有一排市集攤販，而我們住宿的《來！河繞露營區》，營主闆娘在第一攤有賣炸苦花魚、馬告香腸、茶葉蛋以及甜甜圈，健行前後如果肚子餓了也可以到這裡覓食

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

入口廣場處右側有附設簡易廁所供民眾使用，須投幣$10元

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

老鷹溪生態步道入口處設置了導覽地圖，

出發前可以參考一下景點介紹，便能稍作停留和觀賞

★ 水牛池   ★ 觀魚亭  ★ 老鷹石

★ 魯鰻溝   ★ 裡埔瀑布 

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪 

走進步道沒多久第一座木造拱橋便出現眼前，小橋流水清幽自在，剛好是涼爽的氣候感覺特別舒服，而且山谷間的空氣很清新，前段屬於碎石山路坡度平緩，當天是周末健行的人三三兩兩，沒有過多的人潮也沒有太多破壞環境的建設，這裡的風貌偏向於原始，讓大家享受真正的大自然

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

才來到第一個木橋就整個被吸引住，站在橋上可以看見階梯瀑布，潺潺流水聲繚繞在山谷之間，微風陣陣沁涼上心頭啊

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

這個水簾式瀑布超級優美

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

★ 水牛池 

其實木橋的左側是瀑布，另一側較為平緩的溪流就是水牛池，早期農民在農務後的向晚時分，會讓自家水牛在這裡做休息順便SPA，這裡便是水牛戲水的專門區域，如今隨著農耕時代漸被取代，現在已經沒有水牛的蹤影，取而代之的是繁殖數量驚人的蝌蚪。

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

步道旁的小路可以抵達溪流岸邊，夏季也能在這邊戲水還有看水中蝌蚪和小魚，水質清澈乾淨，不失為消暑放鬆的好地方

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

接下來的碎石步道就開始囉，小路兩旁皆被樹林和植物野草圍繞，不時還有蝴蝶昆蟲翩翩飛舞，邊走可以邊觀賞豐富的生態

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪
散步其中沿途可以欣賞巨石溪流，

蜿蜒而上緩緩走進森林秘境

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

一旁鮮豔可愛的小花讓我停留駐足了一會

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

開始走五分鐘後會有一小段的短陡坡，

只要堅持一下下就好了，真的不會很長

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

上了坡會發現一處吊橋遺址，這個吊橋原本是部落居民的通道，不過現在已經毀損無法通行了 

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

 ★ 觀魚亭 

經過吊橋舊址後會看見兩條分岔路，左邊就是景點 觀魚亭 

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

這裡有介紹老鷹溪命名的由來，原來這邊水潭清徹，常常會有大冠鷲覓食和停歇，所以稱作「老鷹溪」。溪中有台灣山地溪流頗富盛名的苦花魚，喜歡躲在石頭縫隙間，取食溪中石頭上矽藻的時候，身體會側身翻轉魚鱗呈現閃亮光澤，還有「水中螢火蟲」之稱，原住民視之為珍品，相傳以前只有長老可以食用，又叫做「長老魚」

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

觀魚亭平台架高於深水溪岸邊，是個途中休憩的小景點，我覺得再加上木椅應該會更好，大家可以在這邊歇歇腳或補充糧食水分

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

平台還蠻寬敞的，看下去就是碧綠色的深潭，但是清澈見底，這邊環境很棒靜謐又舒服，四周茂密的綠色樹林圍繞，置身其中簡直就忘記一切煩憂了

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

離開觀魚亭後還是一小段碎石路，

慢慢散步不急啦~

來森林步道就是要放慢腳步放鬆心情

★ 老鷹石 

這個景點我特別留意，既然稱作老鷹石肯定會有它的道理，據說老鷹會在溪谷上盤旋，我們還抬頭一直望向天空，不過當天並沒有發現老鷹的蹤跡

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

老鷹石 這個地方的岩層很特別，仔細看會有一層一層的「節理」，原來這邊曾經受到地殼變動影響造成岩石面的破裂，但破裂面的兩側岩層並未發生相對的移動，因而產生了節理，好像一部部古籍排列成冊

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

走在步道體驗這樣的景觀真的很難得，大自然教室無所不在，仔細觀察用心體會，除了強健體魄還能深入了解當地的風景特色，全家一起來健行相信收穫不少

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

綠意盎然的步道沿著溪谷而行，

一路上水流聲不間斷，蟲鳴鳥叫伴隨其中，

譜著大自然的美妙樂曲，讓人心曠神怡

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

中間後段的步道景致就不一樣了，

開始有順著溪岸邊而建的木棧道，

一旁是清澈溪谷一旁是高聳的岩壁，

走在步道上大部分都有樹蔭遮抵陽光，

若是夏季前來應該也不至於會太熱

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

木棧道平坦好走，大人小孩應該都能輕鬆駕馭，但是處於深山之中又正值秋天風吹之際，步道上的落葉不少，或許遇到下雨天會比較溼滑，也提醒朋友們要注意腳步喔

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

步道的後端還有另一座拱型木橋，

走到這裡也表示快到終點站囉

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

★ 魯鰻溝 

經過第二座拱橋再往前步行，木棧道隨著地勢升高而開始有一點階梯，有一段則是騰空架高於大岩石之上，而右邊下方溪谷有一處潭水，告示牌說明這裡就是魯鰻溝，早期是鱸鰻的棲息地，因此有這個稱號

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

這一段巨石岩壁旁的木棧道我覺得很有特色，除了本身就是用原住民的工法搭蓋，以減少破懷自然生態，蜿蜒曲折在山林溪流之間，更有一種懷舊復古的風貌

 ★ 裡埔瀑布 

越靠近終點聲響越大，盡頭就是裡埔瀑布

瀑布前方有一處寬敞的觀景平台

走到這裡喘口氣吧，聆聽嘩嘩不斷的節奏

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

這裡好像山谷秘境一般，小巧且清幽

看著水花四濺，瀑布傾瀉而下，

豐沛的水流匯集到溪池裡， 

再緩緩地溫柔地滋養周邊的萬物

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

「裡埔瀑布」高15公尺寬20公尺 ，當天的水量豐沛，在平台上近看實在壯觀，即使有一點距離也可以感受瀑布奔馳而下的力道，嘩啦嘩拉不絕於耳，迴盪在山谷之間

平台下方處看起來雖然是淺水池，但是旁邊有告示牌說禁止戲水和游泳，初次到訪的我們因為不熟悉環境和水域深淺，所以就沒有去玩水，也請前來的遊客以及帶小孩的朋友們，也要評估一下安全喔，如果遇到雨季或天候不佳千萬別冒險下水，在觀景台上欣賞瀑布美景就好了

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪

★老鷹溪步道 抵達終點瀑布後需要原路折返，不過單趟一公里的路程來回大概花費40-50分鐘，是屬於可以輕鬆漫步行走的步道，原始山林風貌圍繞四周，有溪谷、巨岩陡壁、木橋和瀑布，生態和景色都還不錯，也難怪是受到民眾喜愛、老少咸宜的森林步道，到了新竹尖石鄉旅遊時不妨一遊。

  老鷹溪步道｜景點資訊  

■ 地址 : 新竹縣尖石鄉玉峰國小旁 

■ 免門票，有停車場(計次收費) 

  中型巴士 $150 / 小客車 $150 / 機車 $50 

■ 營業時間 

      夏季 8:00 - 17:00

      冬季 8:00 - 16:00

■ 海拔高度約780-880公尺左右

  老鷹溪步道｜附近景點介紹  

★ 宇老景觀台  

★ 魯壁一家人  

★ 來河繞 露營區  

 新竹尖石車宿 Day1   魯壁一家人(中餐) → 宇老景觀台 → 老鷹溪步道 → 來河繞露營區

 

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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