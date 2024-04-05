我們要來的地方就是位於芝山捷運站附Mystique De Flora丨知花樂，提前預訂了MF花季限時限定-草莓櫻花季雙人下午茶餐點(內含10樣餐點)，這可是每天限量20組當然要來品嚐一下囉！

這家店以櫻花季為主軸從裡到外滿滿的粉色系的裝潢讓人如夢似幻的感覺，一推開門走進店內有種愛麗絲夢遊仙境的氛圍太美了。

櫻花是絹的材質摸起來挺細緻的，遠處看起來好像真的一般，牆面到天花板的設計讓櫻花藤蔓有點微微垂吊感讓我以為置身在在花園中。

怎麼會這麼的美這麼的夢幻，就像在夢境裡頭感到舒服自在，用餐的氛圍極其的完美舒適桌與桌的距離不會讓人感到壓迫。

我最喜歡這一塊的佈置雖是高雅的裝潢但又帶點古風的感覺，讓人很好拍照打卡。

我們除了訂花季限時限定-草莓櫻花季雙人下午茶還另外點了幾樣鹹食來試試，等餐的時間當然要把握機會好好當個網美一下拍拍照，就一起等待餐點上來吧！

MF花季限時限定-

草莓櫻花季雙人下午茶餐$1380

有鹹食、手工餅乾及季節性甜點、茶飲還有水果氣泡飲。 有鹹食、手工餅乾及季節性甜點、茶飲還有水果氣泡飲。

煙燻鮭魚搭法棍酥脆的法棍散發著麵粉香氣吃起來很有嚼勁會越嚼越香也中和了燻鮭魚的鹹味留著那鮭淡淡地鹹香感。 酥脆的法棍散發著麵粉香氣吃起來很有嚼勁會越嚼越香也中和了燻鮭魚的鹹味留著那鮭淡淡地鹹香感。

蛋沙拉三明美乃滋的醬不會過多餡料比例剛剛好，兩三口完食🤭。

草莓馬卡龍、草莓千層酥

千層酥有多層的口感酥酥脆脆的，裡頭的草苺微微酸甜中和了奶油的甜膩感。

草莓馬卡龍雖然甜了點，喝口熱茶稍稍減緩了甜度偶爾吃一顆也是一種甜蜜的喜悅。

莓果氣泡飲薄荷跟莓果的香氣緩緩飄來，搖搖杯子讓味道平衡，氣泡的涼爽感及酸甜莓果的滋味在嘴裡散開感到一陣清新好像在花園中自在的奔跑一樣，友人說要不要這麼浮誇我回就很好喝阿！ 薄荷跟莓果的香氣緩緩飄來，搖搖杯子讓味道平衡，氣泡的涼爽感及酸甜莓果的滋味在嘴裡散開感到一陣清新好像在花園中自在的奔跑一樣，友人說要不要這麼浮誇我回就很好喝阿！

草莓奶酪優格的酸化解了草莓果醬的甜，奶酪很輕柔吃起來格外清爽還有陣陣果香散發。

手工餅乾淺淺的奶油香氣，吃起來酥鬆又有脆度會讓人一口接一口的吃不停。 手工餅乾淺淺的奶油香氣，吃起來酥鬆又有脆度會讓人一口接一口的吃不停。

草莓雪酪杯與白酒凍

如同冰沙的雪酪散發出草莓果香的酸甜，吃起來很清爽不甜膩，把棉花糖包裹著雪酪吃又是一種新口感您們也試試。

我對白酒凍的感受就淺了許多，果凍的酒味有點淡但其他人蠻喜歡的。 我對感受就淺了許多，果凍的酒味有點淡但其他人蠻喜歡的。

椪糖拿鐵（加點不在套餐內）

細緻的拿鐵奶泡上頭的碰糖焦香味一直飄來，抿一口咖啡那香濃加上碰糖的香脆焦香，讓這杯拿鐵層次變化很豐富。

經典班尼迪克蛋$380

生菜沙拉、班尼迪克蛋、炒菇、薯塊、英式馬芬

這可是經典中的經典蛋上面的調醬，多了點辛辣感吃起來特別有層次一般荷蘭醬會稍稍膩感多了辛辣感讓味道更升級了。

新鮮的生菜與酪梨沾醬也挺好吃的，這一份餐很豐富又營養。

這人氣網美甜點咖啡廳就如同花園般那樣美麗，也會隨著季節的變化將裝潢及甜點做更改都會以當季的水果為主題，聽說下一次會是紫藤花讓我好期待啊！

目前試營運中這樣如夢似幻的甜點店推薦大家來試試，很好拍照打卡除了甜點鹹食也是令人讚賞的喔！

Mystique De Flora丨知花樂櫻花綻放的時節，走過櫻花樹下，人們總會滿心期待那就讓大家期待這唯美夢幻的用餐環境吧！

🌸店家資訊🌸 Mystique De Flora丨知花樂 有興趣的歡迎私訊知花樂粉絲臉書專頁 來電02-2836-1369詢問

地址：台北市士林區福國路47巷2號

營業時間：10：00~21：00

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我們在Google大神上搜尋到一家人氣甜點咖啡廳，就預約了時間來看看什麼樣的甜點咖啡廳會讓眾多網友分享。