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現在又到了暑假旅遊的熱門時段，塵封已久的行李箱，似乎也需要換一卡好裝又耐用的，去上山下海！

Doris朵莉絲行李箱極o能裝系列，許多有別以往的行李箱的設計，也更加簡約有質感，這次選的是膚感白，最喜歡這種乾乾淨淨的更有質感，尤其是選用ABS+PC材質輕量又抗刮！

外型設計有別以往的扁平，更接近長方形，造就了更深的內部容量，可以更容易攜帶較大的東西！尤其是選用極貼壁拉桿，拉桿貼合行李箱的外緣，讓內部空間可以盡量避免受到拉桿軌道的影響，所以能裝載超多物品非常適合遠行。

行李箱的側邊寬面跟窄面都分別有提把，不論寬面或窄面平放都可以，甚至在直立時其中一個腳還有掛勾的設計，貼心的設計方便塑膠帶、飲料袋、雨傘的吊掛。

而在邊邊角角也有金屬防撞擊護角，讓行李箱更加耐用，底部的車輪組比起一般行李箱多了一個車輪，讓內部承重多一份支撐，而車輪還有雙軸心避震，在地面滑動時除了可以降低震動撞擊以外，同時降低滾動的噪音，甚至還很貼心的設計煞車功能，只要將車輪卡榫輕踩往下就立刻鎖定不會移動，踢起即解除。

行李箱有附贈一個對應的防塵套，平時收納時就不怕長灰塵啦！

行李箱內部空間比起一般行李箱更深且更完整

較深的一側有X型固定帶與網狀隔層避免內部東西掉落，內部空間採用可拆式收納隔板的設計，可以自由調整隔板空間，也可以整個卸下。

另一側的分離層除了網狀袋以外還有一個防水的收納袋，可以乾濕分離完全隔離其他層面，每次旅行攜帶瓶瓶罐罐難免會擔心液體濺出，這款設計完全一記直拳打在心坎裡了〜超強！

拉鍊選用相當耐用的YKK原廠拉鍊，搭配海關密碼鎖，可以設定自己習慣的密碼。

除了行李箱以外，我非常推薦加購一組旅行袋，我選的是唐茶棕百搭又耐看。旅行袋的正面有一個開放式的收納袋，側邊則是拉鍊袋以及有隔層的內部鞋袋，攜帶鞋子外出也不怕弄髒，基礎配備簡單又時尚。

旅行袋的背面有拉桿固定帶，可以輕鬆的固定在行李箱上，一起搭配收納空間再增加！即便是冬天厚重衣服旅遊好幾天都夠放！現在迫都不及待要趕快買機票帶著這一組出去玩！以上心得推薦給大家參考看看啦！

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