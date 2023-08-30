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食記 - 高雄 前金區 紅逗冰室

2023-08-30 17:15:59 湯小君 人氣：149
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窩客好文

湯小君

發表篇數：47篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：紅逗冰室
phone09-7709-2468
place高雄市前金區文武三街95號
作者本次評價：
3.15
美味度
3.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
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今天正好想吃冰

因為還沒吃晚飯只好外帶啦

 

 

 

 

 

 

 

除了沒冷氣吹外

店裡氣氛走懷舊風 裝潢的還不錯

除了吃的以外 還有其他童玩 小玩具可以購買

還有店家自己種的無農藥 有機紅豆 <- 我覺得裡面這個最讚

 

以下是吃後感想:

 

古早味紅豆冰 (麵茶+蜜紅豆+煉乳)

 

 

要現場吃才好吃

回來冰冰箱 吃飽飯再拿出來吃 冰都結塊了

 

配料只有少許紅豆

加麵茶後 甜度味道是夠的 還不錯

但幾乎感受不到煉乳味...這樣40元真的還好

 

紅豆麻薯餅

 

拿到的時候還溫熱的

還以為至少內餡有麻糬 或是外皮是麻糬口感 結果不是

紅豆餡微甜 餅皮是像硬的乾烙餅口感 (我寧可買武廟的大餅)

 

如果下次要回購的話 

會直接買他們家的紅豆回來煮

紅豆是有機無農藥很稀有

現在大部分豆子都是國外進口的了

 

#古早味
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文章關鍵字
紅豆冰 古早味 有機無農藥 萬丹紅豆
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湯小君

發表篇數：47篇

~就是想記錄吃貨心得~ 每個人感受不同,評分參考就好。 1分是不推薦/不喜歡。 2分是要加油。 3分是中等標準。 4分是覺得還不錯。 5分是超級喜歡。 IG更多特別嚐鮮/生活分享: https://www.instagram.com/dovahkiin0302/?igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg%3D%3D
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