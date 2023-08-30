食記 - 高雄 前金區 紅逗冰室
2023-08-30 17:15:59 湯小君 人氣：149
窩客好文
發表篇數：47篇
文章類別：美食-食記心得
今天正好想吃冰
因為還沒吃晚飯只好外帶啦
除了沒冷氣吹外
店裡氣氛走懷舊風 裝潢的還不錯
除了吃的以外 還有其他童玩 小玩具可以購買
還有店家自己種的無農藥 有機紅豆 <- 我覺得裡面這個最讚
以下是吃後感想:
古早味紅豆冰 (麵茶+蜜紅豆+煉乳)
要現場吃才好吃
回來冰冰箱 吃飽飯再拿出來吃 冰都結塊了
配料只有少許紅豆
加麵茶後 甜度味道是夠的 還不錯
但幾乎感受不到煉乳味...這樣40元真的還好
紅豆麻薯餅
拿到的時候還溫熱的
還以為至少內餡有麻糬 或是外皮是麻糬口感 結果不是
紅豆餡微甜 餅皮是像硬的乾烙餅口感
(我寧可買武廟的大餅)
如果下次要回購的話
會直接買他們家的紅豆回來煮
紅豆是有機無農藥很稀有
現在大部分豆子都是國外進口的了
留言
~就是想記錄吃貨心得~ 每個人感受不同,評分參考就好。 1分是不推薦/不喜歡。 2分是要加油。 3分是中等標準。 4分是覺得還不錯。 5分是超級喜歡。 IG更多特別嚐鮮/生活分享: https://www.instagram.com/dovahkiin0302/?igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg%3D%3D
作者的其它文章
同類據點