今天正好想吃冰

因為還沒吃晚飯只好外帶啦

除了沒冷氣吹外

店裡氣氛走懷舊風 裝潢的還不錯

除了吃的以外 還有其他童玩 小玩具可以購買

還有店家自己種的無農藥 有機紅豆 <- 我覺得裡面這個最讚

以下是吃後感想:

古早味紅豆冰 (麵茶+蜜紅豆+煉乳)

要現場吃才好吃

回來冰冰箱 吃飽飯再拿出來吃 冰都結塊了

配料只有少許紅豆

加麵茶後 甜度味道是夠的 還不錯

但幾乎感受不到煉乳味...這樣40元真的還好

紅豆麻薯餅

拿到的時候還溫熱的

還以為至少內餡有麻糬 或是外皮是麻糬口感 結果不是

紅豆餡微甜 餅皮是像硬的乾烙餅口感 (我寧可買武廟的大餅)

如果下次要回購的話

會直接買他們家的紅豆回來煮

紅豆是有機無農藥很稀有

現在大部分豆子都是國外進口的了