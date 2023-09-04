【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，捷運市政府站咖啡廳推薦、信義區早午餐推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「We & Me Cafe」 (造訪日期 : 2023/04)



「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵

捷運市政府站咖啡廳推薦、信義區早午餐推薦







We & Me Cafe



地址 : 台北市信義區基隆路一段188-2號

電話 : （02）2763-8767

時間 : 週二~週五：10:00~22:00 週六日：09:00~22:00 (週一公休)



假日午後，團子和友人相約來信義區逛街，聽說台北市有名的文青咖啡廳「We & Me Cafe」有推出新菜色，想來這裡品嚐看看。「We & Me Cafe」主要販售全日早午餐、義大利麵、燉飯、鬆餅、咖啡、果汁、茶飲等餐點，這裡離松菸文創、松山高中、信義計畫區很近，從捷運市政府站1號出口，步行約3分鐘即可抵達。

「We & Me Cafe」咖啡廳以純白為主色，有落地玻璃門與大片落地窗，店內擺放許多文青小物，還有老闆收集的書與雜誌，也可在這閱讀文字之美。

和一般咖啡廳不同的是，這兒是信義區觀看「台北101」的絕佳祕境景點，抬頭可見「台北101」，這裡還有一個玻璃手繪的101圖案，取好角度，可將手繪和真實版的101皆拍攝進去，格外有「藝」思。

店內空間寬敞明亮，有提供雙人、四人座位區，也有沙發區，每一處的裝潢都有特色及風格，店家有免費wifi，從早上開到晚上，適合多人喝下午茶及聚餐，店內低消一杯飲料，小孩3歲以上有低消，不一定要飲品，店內餐點都可，因空間不大，店家禁止寵物，但導盲犬則可進入，建議先事先訂位，以免久候。

「We & Me Cafe」主要販售全日早午餐、義大利麵、燉飯、鬆餅、咖啡、果汁、茶飲等餐點。或可加價$150升級成套餐，套餐有附贈美式咖啡或經典茶款，也可以選擇其他飲品補差價即可。套餐另外加點甜點有折扣，切片蛋糕抵30元，鬆餅抵80元，可依自己的喜好進行選擇。

團子和友人點了滿滿一大桌，接下來就一一品嚐吧！

百老匯紐約客鹹鬆餅（附蜂蜜）

「百老匯紐約客鹹鬆餅」包含芝士歐姆蛋、香草雞腿、德式香腸、綜合蔬果生菜捲，還有足足有4大片的比利時格子鬆餅，鬆餅上灑上淡淡糖粉，外層紮實有嚼勁，內層鬆軟可口，甜香酥脆，也可再淋上些許蜂蜜更有味。

芝士歐姆蛋捲，滑嫩鬆軟，鹹香四溢；德式香腸使用精湛的刀工切成如一條麻花辮子，一口咬下脆皮有嚼勁、香草雞腿肉質多汁飽滿散發淡淡香草香；綜合蔬果生菜有香菇、生菜、百香果、番茄等，清甜鮮脆，讓營養更加均衡。