【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，捷運市政府站咖啡廳推薦、信義區早午餐推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「We & Me Cafe」 (造訪日期 : 2023/04)



「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵

捷運市政府站咖啡廳推薦、信義區早午餐推薦







We & Me Cafe



地址 : 台北市信義區基隆路一段188-2號

電話 : (02)2763-8767

時間 : 週二~週五:10:00~22:00 週六日:09:00~22:00 (週一公休)



假日午後,團子和友人相約來信義區逛街,聽說台北市有名的文青咖啡廳「We & Me Cafe」有推出新菜色,想來這裡品嚐看看。「We & Me Cafe」主要販售全日早午餐、義大利麵、燉飯、鬆餅、咖啡、果汁、茶飲等餐點,這裡離松菸文創、松山高中、信義計畫區很近,從捷運市政府站1號出口,步行約3分鐘即可抵達。

「We & Me Cafe」咖啡廳以純白為主色,有落地玻璃門與大片落地窗,店內擺放許多文青小物,還有老闆收集的書與雜誌,也可在這閱讀文字之美。

和一般咖啡廳不同的是,這兒是信義區觀看「台北101」的絕佳祕境景點,抬頭可見「台北101」,這裡還有一個玻璃手繪的101圖案,取好角度,可將手繪和真實版的101皆拍攝進去,格外有「藝」思。

店內空間寬敞明亮,有提供雙人、四人座位區,也有沙發區,每一處的裝潢都有特色及風格,店家有免費wifi,從早上開到晚上,適合多人喝下午茶及聚餐,店內低消一杯飲料,小孩3歲以上有低消,不一定要飲品,店內餐點都可,因空間不大,店家禁止寵物,但導盲犬則可進入,建議先事先訂位,以免久候。

「We & Me Cafe」主要販售全日早午餐、義大利麵、燉飯、鬆餅、咖啡、果汁、茶飲等餐點。或可加價$150升級成套餐,套餐有附贈美式咖啡或經典茶款,也可以選擇其他飲品補差價即可。套餐另外加點甜點有折扣,切片蛋糕抵30元,鬆餅抵80元,可依自己的喜好進行選擇。

團子和友人點了滿滿一大桌,接下來就一一品嚐吧!

百老匯紐約客鹹鬆餅(附蜂蜜)

「百老匯紐約客鹹鬆餅」包含芝士歐姆蛋、香草雞腿、德式香腸、綜合蔬果生菜捲,還有足足有4大片的比利時格子鬆餅,鬆餅上灑上淡淡糖粉,外層紮實有嚼勁,內層鬆軟可口,甜香酥脆,也可再淋上些許蜂蜜更有味。

芝士歐姆蛋捲,滑嫩鬆軟,鹹香四溢;德式香腸使用精湛的刀工切成如一條麻花辮子,一口咬下脆皮有嚼勁、香草雞腿肉質多汁飽滿散發淡淡香草香;綜合蔬果生菜有香菇、生菜、百香果、番茄等,清甜鮮脆,讓營養更加均衡。