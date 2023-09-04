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> 圖文創作 > 【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，捷運市政府站咖啡廳推薦、信義區早午餐推薦 (附菜單)

【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，捷運市政府站咖啡廳推薦、信義區早午餐推薦 (附菜單)

2023-09-04 09:46:04 花見團子玩耍趣 人氣：102
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窩客好文

花見團子玩耍趣

發表篇數：164篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：we & me cafe好好文創（101店）
phone02-2763-8767
place台北市信義區基隆路一段188-2號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「We & Me Cafe」     (造訪日期 : 2023/04)

「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵

捷運市政府站咖啡廳推薦、信義區早午餐推薦

【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

 We & Me Cafe 

地址 : 台北市信義區基隆路一段188-2號
電話 : （02）2763-8767
時間 : 週二~週五：10:00~22:00   週六日：09:00~22:00 (週一公休)

假日午後，團子和友人相約來信義區逛街，聽說台北市有名的文青咖啡廳「We & Me Cafe」有推出新菜色，想來這裡品嚐看看。「We & Me Cafe」主要販售全日早午餐、義大利麵、燉飯、鬆餅、咖啡、果汁、茶飲等餐點，這裡離松菸文創、松山高中、信義計畫區很近，從捷運市政府站1號出口，步行約3分鐘即可抵達。【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

「We & Me Cafe」咖啡廳以純白為主色，有落地玻璃門與大片落地窗，店內擺放許多文青小物，還有老闆收集的書與雜誌，也可在這閱讀文字之美。【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

和一般咖啡廳不同的是，這兒是信義區觀看「台北101」的絕佳祕境景點，抬頭可見「台北101」，這裡還有一個玻璃手繪的101圖案，取好角度，可將手繪和真實版的101皆拍攝進去，格外有「藝」思。【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

店內空間寬敞明亮，有提供雙人、四人座位區，也有沙發區，每一處的裝潢都有特色及風格，店家有免費wifi，從早上開到晚上，適合多人喝下午茶及聚餐，店內低消一杯飲料，小孩3歲以上有低消，不一定要飲品，店內餐點都可，因空間不大，店家禁止寵物，但導盲犬則可進入，建議先事先訂位，以免久候。【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

「We & Me Cafe」主要販售全日早午餐、義大利麵、燉飯、鬆餅、咖啡、果汁、茶飲等餐點。或可加價$150升級成套餐，套餐有附贈美式咖啡或經典茶款，也可以選擇其他飲品補差價即可。套餐另外加點甜點有折扣，切片蛋糕抵30元，鬆餅抵80元，可依自己的喜好進行選擇。【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

團子和友人點了滿滿一大桌，接下來就一一品嚐吧！【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

百老匯紐約客鹹鬆餅（附蜂蜜）

「百老匯紐約客鹹鬆餅」包含芝士歐姆蛋、香草雞腿、德式香腸、綜合蔬果生菜捲，還有足足有4大片的比利時格子鬆餅，鬆餅上灑上淡淡糖粉，外層紮實有嚼勁，內層鬆軟可口，甜香酥脆，也可再淋上些許蜂蜜更有味。【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

芝士歐姆蛋捲，滑嫩鬆軟，鹹香四溢；德式香腸使用精湛的刀工切成如一條麻花辮子，一口咬下脆皮有嚼勁、香草雞腿肉質多汁飽滿散發淡淡香草香；綜合蔬果生菜有香菇、生菜、百香果、番茄等，清甜鮮脆，讓營養更加均衡。【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

環遊世界燉飯

「環遊世界燉飯」一上桌就讓人目不轉睛！包含香草雞腿、培根、脆皮香腸、和香菇、杏鮑菇、四季豆、洋蔥、茄子、番茄多種當季時蔬，擺盤十分精緻，好像來到童話故事書中的森林花園。【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

香草雞腿飽滿扎實、肉質Q彈緊緻 ；培根軟嫩酥脆、香氣怡人 ；脆皮香腸軟嫩扎實，誘人口舌。配上主廚特調醬料與燉飯完美契合，米粒中間的米芯帶有嚼勁，燉飯還有加入許多的時蔬與菌菇一起燉煮，豐盛又澎湃，如同用舌尖遊走世界各國，瞬間美味令人立刻融化。【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

芭樂蘋果汁 (左) / 抹茶英式鮮奶茶 (右)

呈現淡綠色的「芭樂蘋果汁」以新鮮芭樂、蘋果的果汁現打，果汁內有加入蜂蜜，酸酸甜甜促進食慾，還吃得到果泥，可以補充滿滿的維他命C。「抹茶英式鮮奶茶」日英混搭超契合！沈穩的抹茶香清新優雅，鮮奶濃醇順口，上面還有一層奶蓋，喝起來微苦又帶些甘甜，營造出豐厚層次口感。【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

百香果蛋糕

百香果蛋糕吸睛美味！切片的磅蛋糕上淋上新鮮的百香果，盤子上灑上糖粉，高雅又華麗，蛋糕質地扎實柔和且順口，百香果酸甜醬汁和磅蛋糕一拍即合，可單吃或搭配鮮奶油及水果一同享用，大大滿足飯後的幸福感。【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

整體而言「We & Me Cafe」不僅僅是咖啡廳，店內除有美味咖啡外，從早午餐、輕食、飯麵、點心應有盡有，細節都很用心，每道料理都極富水準。店家交通便利，捷運即可到，裝潢高雅文青，還能瞭望「台北101」的美麗景緻。很適合單人品嚐，個人辦公、三五朋友聚餐聊天的好地方店，心動的朋友不妨來這嘗美味，在這聞著咖啡香提振精神，品嘗享用溫馨料理與香醇咖啡療癒又紓壓。【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

 菜單 

【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

【美食】「We & Me Cafe」早午餐、燉飯、義大利麵，

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