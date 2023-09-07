台中咖啡｜ 苦甘咖啡 外帶BAR 懷舊無為注入全新樣貌外帶式咖啡館

苦甘咖啡 EXP. -驛前綠川- 位於台中火車站附近挑選了奇妙巷道街口,毫無感的串聯起這樣，這樣的外帶咖啡吧塞進這小巷子邊，中間可騎機車穿越，如隧道般的通道驚呼…樓上是住家?!

苦甘咖啡

地址：台中市中區綠川西街188巷1號／07:00–17:00／ 04－2225 8200

苦甘咖啡FB : 按這裡

刻意打造有點復科懷舊感的趙拍寫著苦甘咖啡-隨著二樓空間低垂的植物隨風搖曳著，偶有路過機車伴隨著引擎聲音經過這個不大的巷道，就幾張桌椅就靠著牆邊擺放著，提供給旅人一個歇腳的地方

想喝什麼看牆壁有價位表，冰櫃裡有著簡單的水果系三明治，想點咖啡飲料請往前走

取餐點餐請往裡面走！

想喝點咖啡

往往店員人呢！請往巷內走看到這個玻璃櫥窗，張望了一下才發現女孩蹲在正翻找東西，叩叩兩聲..我問!點咖啡付帳都在這邊嗎?女孩說:對!要點什麼…好的!請稍後一下，等下一樣來這裡取咖啡喔!

苦甘咖啡 – 季節水果冰咖啡＄130

幾分鐘後玻璃門又再次開啟，咖啡到手，不苦略酸有著複雜的水果香氣似乎有著芭樂與蘋果之類，搖晃一下手上的咖啡！再喝一口，咖啡順口不苦，路邊咖啡吧價位是可接受的範圍！

這裡沒有空調，台中中區舊城區裡一路呼嘯而過的車聲…偶爾傳來幾聲鳥鳴，喝一口手上的咖啡有混合著水果特果香氣味，是愜意的！大貓先生總說我的小日子過得挺美好的，我笑說因為我總能自得其樂就算只有一個人！！

苦甘咖啡 – MENU

想來杯簡單的美式$60，手沖$100，特調 $130UP，當天也沒看到布丁..只有孤單的水果三明治，部分甜點大概放置裡面冰冷櫃吧!

手拿著咖啡還可以去哪裡走走? 台中綠川廊道就在附近，知名宮原眼科買買伴手禮，或是租借一台腳踏車，騎向 帝國糖廠/第四市場玩玩手做!!

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