[內湖美食] 騰爐酸菜白肉鍋x麻辣鍋 乳酸菌紅白鴛鴦鍋底 滷鴨血 明星都愛吃！#內湖區西湖站美食 @蛋寶趴趴go

台北內湖西湖站美食

位於內湖科學園區，西湖站附近的

【騰爐酸菜白肉鍋x麻辣鍋】

是內湖10年以上的老店，也是明星常來光顧的店家，

有充滿乳酸菌的健康酸菜白肉鍋，

以及增添漢方口感的麻辣鍋，

兩款湯頭都可以直接喝，暖心暖胃不刮喉，

店內提供多種肉品、特色菜、食材可搭配鍋物，

吹彈可破的「滷鴨血」、酸香解膩的「檸檬汁酸菜」

更是騰爐經典必吃品項，

就是要讓遠道而來的顧客們吃到最好的滋味。

聚餐、慶生、尾牙春酒都合適，

快約朋友一起來「騰爐」吃鍋吧~

台北酸菜白肉鍋、麻辣鍋推薦！

【騰爐酸菜白肉鍋x麻辣鍋】

【騰爐酸菜白肉鍋x麻辣鍋】

位於內湖科學園區內一隅，

距捷運西湖站步行約6分鐘，

附近也有許多大樓停車場，交通非常方便。

騰爐創辦人 楊思瑀 總經理，

學習中國東北正統酸菜發酵工法，

並發現東北酸菜與川味麻辣是為絕配，

因此又遠赴四川學習，研製特有的漢方養生湯底，

琢磨5年後，終於推出高品質的漢方口感麻辣鍋，

十年以上的老品牌騰爐，現轉型為紅白鴛鴦鍋雙主鍋組合，

一次能享用到兩款口感風味一絕的鍋底！

店內裝潢典雅、空間寬敞明亮，

兩層樓的挑高設計，約可容納130人。

▼醬料區

提供多款醬料，可搭配鍋物。

【騰爐菜單】

提供多款嚴選肉品、海鮮、蔬菜、火鍋料…等單點食材，

還有多樣特色菜，深受顧客喜歡！

◎消費方式：

✔️中鍋＄320：限2~4人 (酸菜鍋含凍豆腐3塊、麻辣鍋含豆皮3塊)

✔️大鍋＄380：限5~10人 (酸菜鍋含凍豆腐6塊、麻辣鍋含豆皮6塊)

📍用餐時間2小時，餐點酌收10％清潔費。

▶️(騰爐菜單)

我們今日用餐，點了鴛鴦鍋及多款推薦菜色來品嚐！

【酸菜鍋】

獨門的發酵菌種，散發淡淡的梅子香；

並改用採爽脆更佳、甜度更高的高麗菜絲取代大白菜；

自製的酸菜及兌湯手法，加上每日大骨現熬，

使湯底喝起來有獨特酸香，鮮美回甘！😋

【職人手工酸菜】

人工高規格嚴選高麗菜，

純天然發酵，富含乳酸菌，

吃起來酸、爽、脆，又甘甜，

加入湯底，更是酸香有感、風味佳，

可以一口接一口吃不停。

酸菜湯的最佳品嚐方式是，

熱湯搯出後，放涼1分鐘，

(店家會提供沙漏計時)

入口先含3秒再喝下，

更能品嚐出湯頭純粹的酸香鮮美！

【麻辣鍋】

這是創辦人 楊小姐 遠赴四川學習，

研製了五年才呈現給顧客的麻辣湯底！

基調是市面少有的大紅袍花椒，

沿襲正宗麻辣鍋製法、使用郫縣鵑城牌豆瓣、數十種香料藥材，

起鍋前放入鮮香帶麻的大紅袍，在鍋中讓熱氣蒸騰出湯頭的麻勁香氣！

香氣醇厚，擁有頂級花椒香氣，走小辣路線(辣度可調)，

辣而不嗆，喝起來口感溫潤不刺激，是可以喝的麻辣湯，

獨家特製的香料格柵，舀湯淋下即可沖出濃郁香氣，

且在涮鍋時不會吃到香料，影響味蕾。

熟成川味牛油，是麻辣鍋底的靈魂，

上鍋前已加入，能讓鍋底更顯沉厚濃郁，

喝起來暖胃、不刺激。

【沁香滷鴨血】(大)

騰爐必吃！每日限量！

這是由創辦人親自研發的滷鴨血，

口感有如果凍般軟嫩且帶Q彈感，

有香氣又相當入味，

單吃或入麻辣鍋中微煮，都好吃！

深受許多饕客的喜愛~！❤️

【檸檬汁酸菜】

騰爐獨家限量品項！

有原味及香蕉兩種口味。

使用本家酸菜，在純淨的環境下第一次天然發酵，

並加入台灣100％鮮榨檸檬原汁、味噌進行二次發酵而製成，

富含飽滿的乳酸菌及豐富的維他命C，

吃起來酸香開胃又解膩，

單吃或搭配鍋物都好吃，韻味十足！

【涼拌酸粉】

騰爐必吃招牌菜！

Q彈滑溜的冬粉加上青木瓜絲，

酸爽開胃又好吃，

會讓人一口接一口的吃光光！👍

【本土帶皮豬五花】

搭配酸菜鍋最合拍！

選用近肋骨部位的上五花，

帶點皮，且肥瘦比例適當。

豬五花放入酸菜鍋涮煮後，

彈嫩可口不油膩，且帶有酸香感，

無需沾醬就很有味道

酸勁十足那滋味叫人一吃難忘！

【美國Prime小牛排】

有著漂亮的大理石紋油脂的牛小排是我的最愛，

放入麻辣鍋中涮煮後，

口感油潤柔嫩，還帶有微辛辣的滋味，

讓人一片接一片，停不下來！😋

【雀后星系藍葡萄酒】

這是一款有著藍寶石般色澤的葡萄酒，

富含花青素，喝起來清爽微甜，

搭配酸菜鍋、海鮮更超合拍，

讓吃鍋顯得更時尚，

還能提升湯頭、食材的甜度與美味！

【好牛饗宴】

這一大盤內含三款牛肉，

份量十足，2人吃很足夠！

翼板牛肉

霜降牛

韓式雪花牛

這三款牛肉，涮白鍋、紅鍋都好吃，

各有口感，軟嫩有味不乾柴，

搭配特調醬料，滋味更豐富！

【非吃不可海鮮拼盤】

海鮮控必吃！

這盤新鮮又充滿海味的拼盤裡有：

文蛤

白蝦

魚片

扇貝

蝦肉緊實Q彈、蛤蜊肥美大顆，

魚片肉質肥厚鮮嫩，都非常好吃！

【澎湖鮮蝦滑】

店家自製的蝦滑，有滿滿的鮮蝦，用料不手軟，

下鍋煮後，每一口都吃的到蝦肉的鮮甜Q彈，

超級喜歡！💕

【綜合丸餃盤】

吃火鍋，除了肉品、海鮮，

當然還要有火鍋料的陪襯才圓滿。

這一盤裡有：

魚餃*5

鴨肉小丸*5

芋角鮮肉丸*3

蛋餃*3

每一樣都好吃，但其中蛋寶最喜歡的是，

吃的到真實的芋頭餡的「芋頭鮮肉丸」，

以及蛋香十足、內餡鮮甜的「蛋餃」。

【特級老油條】

酥酥脆脆的老油條，

只要丟進麻辣鍋中涮個幾秒，

吸附麻辣湯汁後，

吃起來香香脆脆辣辣很過癮。

【滷品雙拼】

這一份裡有滷牛肚、滷大腸頭，

放入麻辣鍋底中涮煮，

吃起來Q彈有味，相當喜歡，

也是許多人搭配麻辣鍋的必點品項之一。

【豆沙鍋餅】

騰爐招牌必點！

酥脆的外皮，裏著滿滿的細膩豆沙餡，

外酥內軟的微甜蜜滋味，

做為飯後甜點很不錯，

會讓人一口接一口

【老北京酸梅汁】

吃鍋的同時，最推薦來一瓶烏梅汁，

冰涼酸甜，解膩又止渴！

【泰國明果冰淇淋】

吃完火鍋一定想吃冰淇淋，這裡也有！

一球＄20，清涼解熱又消暑。

《蛋寶543》

身為火鍋控的蛋寶，又多了一間口袋名單！

這次來到位於內湖科學園區內的

【騰爐酸菜白肉鍋x麻辣鍋】

「酸菜湯底」溫潤順口酸香又回甘，

「漢方麻辣鍋底」好喝順口不傷胃，

兩者涮肉、海鮮、火鍋料、蔬菜…等食材都很棒，

搭配特選的藍酒更是時尚！

還有令人讚不絕口的特色菜如：

涼拌酸粉、檸檬汁酸菜、沁香滷鴨血、豆沙鍋餅都是必點，

而且服務親切、出餐快速、價位親民，

不時還會推出優惠活動更超值！

在這裡聚餐、慶生、尾牙、春酒…等都合適，

所以用餐時段，人潮絡繹不絕啊~

建議想來吃的話，記得先訂位才不會等待太久~

推薦這間台北酸菜白肉鍋、麻辣鍋給大家!!❤️

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