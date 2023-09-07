[內湖美食] 騰爐酸菜白肉鍋x麻辣鍋 乳酸菌紅白鴛鴦鍋底 滷鴨血 明星都愛吃！#內湖區西湖站美食 @蛋寶趴趴go
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 內湖區
台北內湖西湖站美食
位於內湖科學園區，西湖站附近的
【騰爐酸菜白肉鍋x麻辣鍋】
是內湖10年以上的老店，也是明星常來光顧的店家，
有充滿乳酸菌的健康酸菜白肉鍋，
以及增添漢方口感的麻辣鍋，
兩款湯頭都可以直接喝，暖心暖胃不刮喉，
店內提供多種肉品、特色菜、食材可搭配鍋物，
吹彈可破的「滷鴨血」、酸香解膩的「檸檬汁酸菜」
更是騰爐經典必吃品項，
就是要讓遠道而來的顧客們吃到最好的滋味。
聚餐、慶生、尾牙春酒都合適，
快約朋友一起來「騰爐」吃鍋吧~
台北酸菜白肉鍋、麻辣鍋推薦！
【騰爐酸菜白肉鍋x麻辣鍋】
- 地址：台北市內湖區洲子街108號1樓
- 交通：捷運西湖站，步行6分鐘
- 電話：02-2798-7696
- 營業時間：週一~五12:00 ~15:00 / 18:00～22:00；週六日12:00 ~15:00 / 17:30～22:00 (週二店休)
- 官網：https://northeastpot.com/
- FB：騰爐酸菜白肉鍋x麻辣鍋
【騰爐酸菜白肉鍋x麻辣鍋】
位於內湖科學園區內一隅，
距捷運西湖站步行約6分鐘，
附近也有許多大樓停車場，交通非常方便。
騰爐創辦人楊思瑀總經理，
學習中國東北正統酸菜發酵工法，
並發現東北酸菜與川味麻辣是為絕配，
因此又遠赴四川學習，研製特有的漢方養生湯底，
琢磨5年後，終於推出高品質的漢方口感麻辣鍋，
十年以上的老品牌騰爐，現轉型為紅白鴛鴦鍋雙主鍋組合，
一次能享用到兩款口感風味一絕的鍋底！
店內裝潢典雅、空間寬敞明亮，
兩層樓的挑高設計，約可容納130人。
▼醬料區
提供多款醬料，可搭配鍋物。
【騰爐菜單】
提供多款嚴選肉品、海鮮、蔬菜、火鍋料…等單點食材，
還有多樣特色菜，深受顧客喜歡！
◎消費方式：
✔️中鍋＄320：限2~4人 (酸菜鍋含凍豆腐3塊、麻辣鍋含豆皮3塊)
✔️大鍋＄380：限5~10人 (酸菜鍋含凍豆腐6塊、麻辣鍋含豆皮6塊)
📍用餐時間2小時，餐點酌收10％清潔費。
▶️(騰爐菜單)
我們今日用餐，點了鴛鴦鍋及多款推薦菜色來品嚐！
【酸菜鍋】
獨門的發酵菌種，散發淡淡的梅子香；
並改用採爽脆更佳、甜度更高的高麗菜絲取代大白菜；
自製的酸菜及兌湯手法，加上每日大骨現熬，
使湯底喝起來有獨特酸香，鮮美回甘！😋
【職人手工酸菜】
人工高規格嚴選高麗菜，
純天然發酵，富含乳酸菌，
吃起來酸、爽、脆，又甘甜，
加入湯底，更是酸香有感、風味佳，
可以一口接一口吃不停。
酸菜湯的最佳品嚐方式是，
熱湯搯出後，放涼1分鐘，
(店家會提供沙漏計時)
入口先含3秒再喝下，
更能品嚐出湯頭純粹的酸香鮮美！
【麻辣鍋】
這是創辦人楊小姐遠赴四川學習，
研製了五年才呈現給顧客的麻辣湯底！
基調是市面少有的大紅袍花椒，
沿襲正宗麻辣鍋製法、使用郫縣鵑城牌豆瓣、數十種香料藥材，
起鍋前放入鮮香帶麻的大紅袍，在鍋中讓熱氣蒸騰出湯頭的麻勁香氣！
香氣醇厚，擁有頂級花椒香氣，走小辣路線(辣度可調)，
辣而不嗆，喝起來口感溫潤不刺激，是可以喝的麻辣湯，
獨家特製的香料格柵，舀湯淋下即可沖出濃郁香氣，
且在涮鍋時不會吃到香料，影響味蕾。
熟成川味牛油，是麻辣鍋底的靈魂，
上鍋前已加入，能讓鍋底更顯沉厚濃郁，
喝起來暖胃、不刺激。
【沁香滷鴨血】(大)
騰爐必吃！每日限量！
這是由創辦人親自研發的滷鴨血，
口感有如果凍般軟嫩且帶Q彈感，
有香氣又相當入味，
單吃或入麻辣鍋中微煮，都好吃！
深受許多饕客的喜愛~！❤️
【檸檬汁酸菜】
騰爐獨家限量品項！
有原味及香蕉兩種口味。
使用本家酸菜，在純淨的環境下第一次天然發酵，
並加入台灣100％鮮榨檸檬原汁、味噌進行二次發酵而製成，
富含飽滿的乳酸菌及豐富的維他命C，
吃起來酸香開胃又解膩，
單吃或搭配鍋物都好吃，韻味十足！
【涼拌酸粉】
騰爐必吃招牌菜！
Q彈滑溜的冬粉加上青木瓜絲，
酸爽開胃又好吃，
會讓人一口接一口的吃光光！👍
【本土帶皮豬五花】
搭配酸菜鍋最合拍！
選用近肋骨部位的上五花，
帶點皮，且肥瘦比例適當。
豬五花放入酸菜鍋涮煮後，
彈嫩可口不油膩，且帶有酸香感，
無需沾醬就很有味道
酸勁十足那滋味叫人一吃難忘！
【美國Prime小牛排】
有著漂亮的大理石紋油脂的牛小排是我的最愛，
放入麻辣鍋中涮煮後，
口感油潤柔嫩，還帶有微辛辣的滋味，
讓人一片接一片，停不下來！😋
【雀后星系藍葡萄酒】
這是一款有著藍寶石般色澤的葡萄酒，
富含花青素，喝起來清爽微甜，
搭配酸菜鍋、海鮮更超合拍，
讓吃鍋顯得更時尚，
還能提升湯頭、食材的甜度與美味！
【好牛饗宴】
這一大盤內含三款牛肉，
份量十足，2人吃很足夠！
- 翼板牛肉
- 霜降牛
- 韓式雪花牛
這三款牛肉，涮白鍋、紅鍋都好吃，
各有口感，軟嫩有味不乾柴，
搭配特調醬料，滋味更豐富！
【非吃不可海鮮拼盤】
海鮮控必吃！
這盤新鮮又充滿海味的拼盤裡有：
- 文蛤
- 白蝦
- 魚片
- 扇貝
蝦肉緊實Q彈、蛤蜊肥美大顆，
魚片肉質肥厚鮮嫩，都非常好吃！
【澎湖鮮蝦滑】
店家自製的蝦滑，有滿滿的鮮蝦，用料不手軟，
下鍋煮後，每一口都吃的到蝦肉的鮮甜Q彈，
超級喜歡！💕
【綜合丸餃盤】
吃火鍋，除了肉品、海鮮，
當然還要有火鍋料的陪襯才圓滿。
這一盤裡有：
- 魚餃*5
- 鴨肉小丸*5
- 芋角鮮肉丸*3
- 蛋餃*3
每一樣都好吃，但其中蛋寶最喜歡的是，
吃的到真實的芋頭餡的「芋頭鮮肉丸」，
以及蛋香十足、內餡鮮甜的「蛋餃」。
【特級老油條】
酥酥脆脆的老油條，
只要丟進麻辣鍋中涮個幾秒，
吸附麻辣湯汁後，
吃起來香香脆脆辣辣很過癮。
【滷品雙拼】
這一份裡有滷牛肚、滷大腸頭，
放入麻辣鍋底中涮煮，
吃起來Q彈有味，相當喜歡，
也是許多人搭配麻辣鍋的必點品項之一。
【豆沙鍋餅】
騰爐招牌必點！
酥脆的外皮，裏著滿滿的細膩豆沙餡，
外酥內軟的微甜蜜滋味，
做為飯後甜點很不錯，
會讓人一口接一口
【老北京酸梅汁】
吃鍋的同時，最推薦來一瓶烏梅汁，
冰涼酸甜，解膩又止渴！
【泰國明果冰淇淋】
吃完火鍋一定想吃冰淇淋，這裡也有！
一球＄20，清涼解熱又消暑。
《蛋寶543》
身為火鍋控的蛋寶，又多了一間口袋名單！
這次來到位於內湖科學園區內的
【騰爐酸菜白肉鍋x麻辣鍋】
「酸菜湯底」溫潤順口酸香又回甘，
「漢方麻辣鍋底」好喝順口不傷胃，
兩者涮肉、海鮮、火鍋料、蔬菜…等食材都很棒，
搭配特選的藍酒更是時尚！
還有令人讚不絕口的特色菜如：
涼拌酸粉、檸檬汁酸菜、沁香滷鴨血、豆沙鍋餅都是必點，
而且服務親切、出餐快速、價位親民，
不時還會推出優惠活動更超值！
在這裡聚餐、慶生、尾牙、春酒…等都合適，
所以用餐時段，人潮絡繹不絕啊~
建議想來吃的話，記得先訂位才不會等待太久~
推薦這間台北酸菜白肉鍋、麻辣鍋給大家!!❤️
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