（台北布丁）Mr.Moan 莫恩先生布丁店～台北最強限量布丁！每週只開不到4小時～大排長龍我都吃不到！ 莫恩先生布丁菜單

我真的好愛吃布丁喔~板橋我最喜歡的布丁就是煦日的鐵觀音布丁，最近IG上有家布丁專賣店，

開也短短幾週，每天大排長龍，我已經來第三次了，終於吃到這個好滋味，我算一下每週開店時間大約只有3小時左右，開店前半小時就該來等候~

不然真的吃不到，老闆手工製作，包裝精緻、布丁搭配鮮奶油，綿密細緻口感跟廉價的超商布丁大不相同！

愛吃布丁的朋友跟著省錢王腳步來排隊吧！偷偷的說這家不只布丁好吃，隱藏版霜淇淋只賣７０元也超推～

台北最強限量布丁！一開始還擔心標題會不會太狂，但我心中這家就是第一名，看看這人潮，我三次都這麼狂，頂著大熱天大家都願意等～

一問店家為何六日營業時間不同，老闆說因為避開影響左右鄰居營業時間，給予客人更好的等候環境，也減少對街坊的干擾～

準確營業時間可以參考ig，有時候會突然開業，例如週五老闆突然開半小時，看到限動就要立刻殺去！

莫恩先生布丁之前來好幾次都吃閉門羹，真的很切心，但皇天不負布丁人，為了這個布丁我願意再嚐試，終於讓我有榮幸一親芳澤

莫恩先生：用布丁拯救世界～真的多吃甜點多說好話，減少抹黑污衊猜忌，未來的世界應該會很美好～

莫恩先生布丁店裝潢擺設充滿摩艾像，我覺得店家的美感極佳，打造出來的風格很有質感，跟老闆一樣高顏值來著！？

５款布丁我通通點了一輪，就是要吃個過癮～之後可能還會推出隱藏版口味我超期待～

莫恩先生布丁菜（2023.9）

Moan 焦糖布丁 $70

Mr.Moan經典焦糖布丁，帶點焦糖苦香，吃起來綿密細緻，是最經典的口味~

上頭一顆顆小點點是香草子，用料超實在，跟使用香草精的滋味大不相同，吃起來甜度剛剛好，推薦第一次吃的朋友必點!

鹿兒島焙茶布丁 $80

這款焙茶是我這次最想吃的，真希望下次有抹茶，茶香味十足，上頭充滿一顆顆的細碎茶渣，用料超實在，一入口茶韻十足~

焙茶吃起不會苦澀，不敢吃抹茶的朋友應該可以試看看焙茶，使用九州鹿耳島產的焙茶，不輸日本布丁的滋味，一顆80元就可以吃爽爽

蘭姆葡萄酒軟心布丁 $100(本產品含有酒精)

萊姆酒香氣超強烈，這款大人系布丁，我原以為萊姆酒只是點綴，沒想到加不少，酒味超重~搭配加入葡萄乾的鮮奶油超細緻~

KAHLUA咖啡酒布丁 $90(本產品含有酒精)

帶有咖啡的微苦味，這款是大人才懂得美味，布丁不甜膩，苦味反而越吃越開味，上頭還有酥脆的比利時餅乾，增添口感更好吃

炭焙鐵觀音布丁 $80

使用鐵觀音好茶增添布丁香味，，吃起來茶味不會太強，兩者互不搶戲~茶味跟布丁太速配，茶香跟蛋香同時在口中跳舞

一不小心整顆布丁就吃光光，超級麵密細緻的口感，吃起來相當幸福，愛吃布丁的朋友，千萬不可錯過莫恩先生~

Mr.Moan提袋

貼心的莫恩還有附上logo提袋，不論是要送禮自己吃都很適合，這麼難買的布丁，收禮者肯定痛哭流涕，保存期限三天，建議趁新鮮吃更美味喔~

霜淇淋 $70(霜淇淋口味每天不同、價格不同)

不僅布丁好吃，還有這個每日都會換口味的霜淇淋，以現在行情這一支才70元真的好便宜，不過價格會依照口味異動~

聽說還有可可、鐵觀音、蕎麥等口味過，三不五時就想來這邊吃支冰，希望之後吃冰有快速通關，可以開放不用排隊！祈禱

Mr.Moan莫恩先生布丁排隊約30分鐘起跳，每天限量請早點來，隨時鎖定官方ig！

💭店家資訊 Mr.Moan 莫恩先生布丁店

🏠地址: 新北市板橋區民權路202巷6弄2號

🚌交通: 捷運板橋站5分鐘

☎️電話: 0903-523-435

⏰時間: 週六20:30-22:00 週日13:30-1600(營業時間依IG為主) (大約開門前半小時排隊，賣完為止)

😪公休: 週一~周五

💰消費: 現金

💬IG: https://www.instagram.com/mr.moan__pudding/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406668889

👇👇👇🗺地圖👇👇👇



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