女巫泰泰-高雄泰式料理獨創的藍眼淚女巫湯麵~高雄逍遙園美食新興區美食超吸睛的泰式料理餐廳

看似平凡的一碗麵~其精隨卻在於湯頭

女巫泰泰主打有靈魂的湯麵料理「女巫湯」

神秘又深邃的藍眼淚女巫湯

究竟能抓住多少男人的胃~

新型態的湯麵高雄泰式料理-女巫泰泰

想滿足充滿好奇的味蕾就一定要來試看看!

女巫泰泰

女巫泰泰位於高雄逍遙園附近

店外裝潢純白唯美顯而易見

店內同樣也是以純白色系打造出簡約的環境

內用時即能夠感受到令人輕鬆的舒適感

女巫藍眼淚海鮮湯麵

女巫泰泰的招牌女巫湯頭~藍眼淚湯麵

這個藍眼淚不是大家想到的馬祖藍眼淚

是女巫泰泰特製湯頭搭配蝶豆花熬煮的湯底



我們點的是海鮮湯麵，口味上來說鮮甜順口

麵的部分則是使用現在流行的彩色蔬菜麵

海鮮除了有鮮蝦和蛤蠣之外

更有一整顆滿殼的超大鮑魚

整口咬下去真的是大大的滿足❤️

女巫私廚牛肉麵

原本的女巫私廚牛肉麵是拉麵麵條

由於當日女巫泰泰的拉麵量不足

因此我們這碗是冬粉版本的牛肉麵

湯頭的口味喝起來似叻沙又似咖哩

屬於香料味十足的南洋風口味



配料有玉米、蛤蠣、青蔬、香菇還有鮮蝦

牛肉的部分則是使用半筋半肉牛

咬起來口感相當軟嫩

尤其是筋部牛肉更是入口即化

是碗口味相當特別的牛肉麵料理

泰式骰子雞

多達十幾塊的酥炸骰子雞

一口咬下有外酥內嫩的口感

上餐後趁熱吃燙口又多汁

重點是得沾上女巫泰泰的特製泰式醬

冰涼微辣更多了些許甜味

非常泰式的吃法❤️

香酥二節翅

喜歡啃鳳爪雞翅的必點這道

雞翅的外皮蘇薄且帶點微焦感

吃起來能感受到料理地相當入味

重點是將鮮嫩的雞翅食用完之後

吸吮翅骨的樂趣

讓人相當享受其中😂

飲品

🔸泰式奶茶

道地的泰式奶茶口味都會太甜

這杯是經過台式口味調整的泰式奶茶

柔和的甜味同時保有煉乳的甜香

加點冰塊讓整杯喝起來更是順口



🔸檸香冬露氣泡飲

十足的檸檬酸果味搭配刺激感的氣泡飲

夏日順口解膩的清涼聖品就是它

提醒大家這杯酸度真的不低

建議飲用時慢慢入口~

營業資訊

📍 高雄市新興區六合一路52號

⏰ 11:30–14:30, 17:30–21:00

🚷 週一公休

☎️ 07-2368278