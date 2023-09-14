女巫泰泰-高雄泰式料理獨創的藍眼淚女巫湯麵~高雄逍遙園美食新興區美食超吸睛的泰式料理餐廳
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文章類別：美食-食記心得
看似平凡的一碗麵~其精隨卻在於湯頭
女巫泰泰主打有靈魂的湯麵料理「女巫湯」
神秘又深邃的藍眼淚女巫湯
究竟能抓住多少男人的胃~
新型態的湯麵高雄泰式料理-女巫泰泰
想滿足充滿好奇的味蕾就一定要來試看看!
女巫泰泰
女巫泰泰位於高雄逍遙園附近
店外裝潢純白唯美顯而易見
店內同樣也是以純白色系打造出簡約的環境
內用時即能夠感受到令人輕鬆的舒適感
女巫藍眼淚海鮮湯麵
女巫泰泰的招牌女巫湯頭~藍眼淚湯麵
這個藍眼淚不是大家想到的馬祖藍眼淚
是女巫泰泰特製湯頭搭配蝶豆花熬煮的湯底
我們點的是海鮮湯麵，口味上來說鮮甜順口
麵的部分則是使用現在流行的彩色蔬菜麵
海鮮除了有鮮蝦和蛤蠣之外
更有一整顆滿殼的超大鮑魚
整口咬下去真的是大大的滿足❤️
女巫私廚牛肉麵
原本的女巫私廚牛肉麵是拉麵麵條
由於當日女巫泰泰的拉麵量不足
因此我們這碗是冬粉版本的牛肉麵
湯頭的口味喝起來似叻沙又似咖哩
屬於香料味十足的南洋風口味
配料有玉米、蛤蠣、青蔬、香菇還有鮮蝦
牛肉的部分則是使用半筋半肉牛
咬起來口感相當軟嫩
尤其是筋部牛肉更是入口即化
是碗口味相當特別的牛肉麵料理
泰式骰子雞
多達十幾塊的酥炸骰子雞
一口咬下有外酥內嫩的口感
上餐後趁熱吃燙口又多汁
重點是得沾上女巫泰泰的特製泰式醬
冰涼微辣更多了些許甜味
非常泰式的吃法❤️
香酥二節翅
喜歡啃鳳爪雞翅的必點這道
雞翅的外皮蘇薄且帶點微焦感
吃起來能感受到料理地相當入味
重點是將鮮嫩的雞翅食用完之後
吸吮翅骨的樂趣
讓人相當享受其中😂
飲品
🔸泰式奶茶
道地的泰式奶茶口味都會太甜
這杯是經過台式口味調整的泰式奶茶
柔和的甜味同時保有煉乳的甜香
加點冰塊讓整杯喝起來更是順口
🔸檸香冬露氣泡飲
十足的檸檬酸果味搭配刺激感的氣泡飲
夏日順口解膩的清涼聖品就是它
提醒大家這杯酸度真的不低
建議飲用時慢慢入口~
營業資訊
📍 高雄市新興區六合一路52號
⏰ 11:30–14:30, 17:30–21:00
🚷 週一公休
☎️ 07-2368278