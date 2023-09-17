2023陽明山國家公園｜二子坪步道，天涼好個秋踏青趣～

二子坪步道是陽明山國家公園內多條步道之一，也是台灣首創野外無障礙步道，秋天來此踏青散步，來個一日遊，流流汗也是不錯地方式～

二子坪遊客服務站

地址：25243 新北市三芝區興華里車埕53-3號

營業時間：

每天 09:00–16:30

☑有料停車🚗🛵｜廁所 🚾。

抵達的時間是早上9點，可以躲開中午炎熱時段，漫步行走～探索這個美麗的地方～

整條步道植物種類多樣化，即使在秋天季節，依舊閃爍著綠意～讓人看了就覺得舒服！

二子坪休憩區聽說也是賞蝶的聖地，可惜今天看到的蝴蝶種類不多。

但是行走在步道中，可以聆聽大自然美妙的交響曲，即使是陰天，溫度卻是十分涼爽。

▼黃花鼠尾草。

步道多處休憩區（椅子），真的是貼心的服務，走累了！就坐下來休息。

建議帶點輕食｜水，來個小小野餐也不錯。

（請記得垃圾不落地！自己帶回家。）

▼秋海棠。

步道不長，在行走之間，看見每個小朋友的臉龐都是蘋果紅，真是可愛～

即使有些老人家坐（推）著輪椅，也是可以舒適的前進～

漸漸的行走到水池區，此處也有不少的涼亭，可以坐下來休息。

此時～天空卻飄來不少的迷霧，瞬間～迷霧籠罩山嵐，景色如夢似幻，讓人有種置身仙境的感覺～

看到不少人來此野餐，就這樣子～席地而坐，發發呆，吃點輕食，浪費一下假日時光～感覺還不賴～

因為是親子步道，所以來此遊玩的小朋友也頗多，四處都有小朋友玩樂的笑聲～

而這裡另外有一條梓園（五感體驗場 ）步道，因為坡道上下有點落差，下次再來拜訪～（建議攜帶登山杖）

第一次初訪二子坪步道，起源是在網路上看見夏天漂亮的景色，雖然今天拜訪的時刻已經是秋天，一路走來感覺還不錯，期待下次有緣再訪。

而下山的時候則是走巴卡拉公路→前往淡水區→轉回新莊，一路都是下坡路段，則是要注意剎車過熱問題。