春節一次玩翻遊樂園和國家公園！每到新年一定少不了走春行程，各家遊樂園也不忘把握商機，紛紛推出各種超狂的新年連假優惠，不管是近半價優惠到免費入園通通都有，為的就是希望讓大人小孩都能在過年期間玩得划算、留下開心回憶；如果你是戶外自然派也沒關係，還有國家公園等著你來踏青，本文特別整理出全台9間人氣樂園優惠以及7處最熱門的國家公園，讓大家在一週內天天都有新玩法。





今年適逢龍年，「兒童新樂園」、「六福村主題遊樂園」、「遠雄海洋公園」等各大人氣遊樂園都不約而同祭出「生肖屬龍免費入園」的超殺優惠，「劍湖山世界」則是不分生肖，只要現場有1人購買799元的票券，12歲以下孩童就可直接入場；如果你不愛人擠人的遊樂園，那充滿大自然芬多精的「陽明山國家公園」、「雪霸國家公園」則是你的走春最佳選擇，若想觀賞鬼斧神工的峽谷地形，「太魯閣國家公園」絕對讓你嘆為觀止、在新的一年就被壯麗景象所震懾。





兒童新樂園：生肖屬龍免費入園

一年一度的春節終於到來，兒童新樂園是不少父母最愛帶著孩子走春的熱門地點，今年兒童新樂園特別祭出了「2024龍年旺財 龍吼禮旺」春節活動，只要是生肖屬龍的遊客，憑相關證件就能在2月10日～2月12日免費入園，期間購買兩張一日樂Fun券，還可兌換兌換春節福袋，就連星光票也有120元的優惠價格，讓大小朋友歡樂一整天。



兒童新樂園

地址：台北市士林區承德路五段55號

優惠活動期間：2024年2月10日～2月13日（2月8日、9日不營業）

活動內容：

1、2月10日～2月12日生肖屬龍憑證件免費入園。

2、2月10日～2月12日購買兩張一日樂Fun券，可兌換兌換春節福袋，限量588份。

3、即日起至2月13日星光票優惠120元。





六福村主題遊樂園：未滿6歲、生肖屬龍免費入園

刺激設施、野生動物通通都有的六福村，在2月8日～2月14日春節期間，針對未滿6歲的幼兒與生肖屬龍的民眾都相當佛心，只要出示相關證件證明，就可以免費入園，可說是CP值超高。



六福村主題遊樂園

地址：新竹縣關西鎮60號

優惠活動期間：2024年2月8日～2月14日

活動內容：2月8日～2月14日生肖屬龍者與6歲以下幼兒，只要憑證就能免費入園。



麗寶樂園：未滿12歲享199元門票優惠

針對2月8日～2月14日農曆新年期間，只要是2011年2月14日以後出生的未成年人，入園前出示健保卡正本，立刻就享有199元進入探索世界的入園優惠，各種刺激的設施不到200元一網打盡，可說是值回票價。



麗寶樂園

地址：台中市后里區福容路8號

活動期間：2024年2月8日～2月14日

優惠活動內容：

1、2月8日～2月14日期間，12歲以下兒童即享探索世界入園199元優惠（於現場購票時需出示健保卡正本驗證）。

2、2月10日～2月13共4天推出雙人月光票，下午4點後入園兩人同行可享優惠價499元。





劍湖山世界：12歲以下免費入園

劍湖山世界可說是誠意滿滿，從2月3日～2月18日期間，只要現場有1人購買799元的優惠票券，同行的12歲以下兒童就能免費入園；而且只要購買票券達到450元以上，還可參加抽獎，最大獎是日本雙人來回機票，就是要讓全台民眾在連假期間都來劍湖山玩到嗨翻天。



劍湖山世界

地址：雲林縣古坑鄉67號

優惠活動期間：2024年2月3日～2月18日

活動內容：

1、現場有1人購買799元的優惠票券，同行的12歲以下兒童就能免費入園。

2、購買票券達到450元以上可參加抽獎，最大獎為日本雙人來回機票。





頑皮世界：最低280元即可入園

南台灣最可愛樂園、同時也是亞洲第一座野生動物園的「頑皮世界」，2月8日～2月14日連假期間推出超值優惠價，無論是現場或是官網購票，大人、小孩都有近半折的優惠，孩童最低280元即可入園、全票最低480元，還會再贈送30元的新春消費券，用比平常更優惠的價格近距離與可愛動物親近，對大小朋友來說是不可多得的珍貴機會。



頑皮世界

地址：台南市學甲區三慶里頂洲75-25號

活動期間：2024年2月8日～2月14日

優惠活動內容：

1、2月8日～2月14日期間，全票480元（原價700元）、學童票380元（原價600元）、幼童票280元（原價560元），並贈送30元新春消費券。



▲圖片來源/頑皮世界官網



義大遊樂世界：初一門票下殺299元

有台版地中海之稱的「義大遊樂世界」，本次春節連假期間祭出雙人入園1,188元的優惠，原本一人899元的門票等於降到594元（每日最晚售票時間至下午4點），2月10日當天還有更狂的「初一龍好運」優惠，只要身上有任何與「龍」相關的元素，就能享有超狂的299元門票價，無論看表演或是暢玩遊樂設施都很值回票價。



義大世界

地址：高雄市大樹區學城路一段10號

優惠活動期間：2024年2月8日～2月14日

活動內容：

1、2月8日～2月14日期間，雙人入園享1,188元門票優惠。

2、2月10日身上有任何與「龍」相關的元素（部位、形式不拘），就能享有299元門票價，每人只限購買一張。





鈴鹿賽道樂園：生肖屬龍299元暢遊園區

身為全台唯一駕駛主題樂園的「鈴鹿賽道樂園」，等比還原了日本鈴鹿賽道的經典彎道，讓大小朋友都能親自體驗賽車場上的極速快感，從2月10日到2月14日春節期間，只要是生肖屬龍的遊客出示證件後，都能享有299元門票優惠，一整天下來無限暢遊樂園設施，讓你嗨到不想回家。



鈴鹿賽道樂園

地址：高雄市前鎮區中安路1-1號

優惠活動期間：2024年2月10日～2月14日

活動內容：

2月8日～2月14日生肖屬龍者，只要憑證就能以299元購得門票（此暢遊票券不含鈴鹿賽道、小小騎士與迷你工程師）。





大路觀主題樂園：13歲以上門票199元

無論大朋友還是小朋友都能在「大路觀主題樂園」享有春節活動價，原價400元的門票，只要是13歲以上通通199元就能入園、4～12歲遊客則是下殺至120元，讓大人小孩都玩到不想回家。



大路觀主題樂園

地址：屏東縣高樹鄉中正路188號

活動期間：2024年2月8日～2月14日

活動內容：13歲以上的400元門票，春節期間限時降價至199元。



▲圖片來源/大路觀主題樂園官方粉絲團



遠雄海洋公園：生肖屬龍免費入園

身為花蓮最具代表性的遊樂園，「遠雄海洋公園」今年要與遊客們一起來找出「龍的傳人」，只要是民國29年、41年、53年、65年、77年、89年、101年出生的龍寶寶們，到現場出示身分證件，就能免費入園與可愛的海洋動物互動。



遠雄海洋公園

地址：花蓮縣壽豐鄉福德189號

優惠活動期間：2024年2月8日～2月14日

活動內容：

2月8日～2月14日生肖屬龍者，只要憑身分證、健保卡或駕照等證明，就能免費入園。



陽明山國家公園：台北人一定都去過

部落客 揚子陵 造訪 陽明山國家公園 說：

二子坪步道是陽明山國家公園內多條步道之一，也是台灣首創野外無障礙步道，來此踏青散步，來個一日遊，流流汗也是不錯的方式～<全文介紹>



#陽明山國家公園

地址：台北市陽明山竹子湖路1-20號

電話：02-2861-3601





太魯閣國家公園：鬼斧神工絕美峽谷

部落客 豬小詠的食旅隨行 造訪 太魯閣國家公園 說：

太魯閣國家公園的燕子口跟九曲洞都是以峽谷地形為主，當天先去了九曲洞再去了燕子口，兩個景觀有點雷同，就會覺得燕子口似乎沒有九曲洞那麼漂亮。不過這兩個其實都是到了大魯閣國家公園，必去的景點之一。<全文介紹>



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#太魯閣國家公園

地址：花蓮縣秀林鄉富世村富世291號

電話：03-862-1100#6





雪霸國家公園：苗栗人的芬多精仙境

部落客 大海愛上藍天 造訪 雪霸國家公園 說：

一處比遺忘的人間仙境－雪霸國家公園汶水遊客中心，不管你要去大湖採草莓還是泰安泡溫泉，它剛好位於中間，地理位置極佳。最新發現園區內設置觀景平台，除了可登高望遠俯瞰汶水行政中心，還可以直達大湖草莓園... <全文介紹>



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#雪霸國家公園

地址：苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪100號

電話：03-799-6100





玉山國家公園：全台最高神社就在這

部落客 貪吃猴 造訪 玉山國家公園 說：

玉山西峰林道路跡清楚，加上好天氣，陽光灑落伴隨著樹林間的倒影，很喜歡這種在山上的氛圍。中間有一段會走出林道，可以看到周圍大山的美景，佈滿著杉木加上絕美藍天，百岳怎能讓人不愛...<全文介紹>



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#玉山國家公園

地址：南投縣水里鄉中山路一段515號

電話：04-927-73121





台江國家公園：建築迷最愛的國家公園

部落客 艾妮可Guten Appetit 美味人生 造訪 台江國家公園 說：

台江國家公園遊客中心是由建築師郭英釗先生所設計，整個園區的建築採用黑白雙色拼貼，呈現一種不規則的現代時尚感，又再加上這裡是全台第一座的水上高腳屋，因此在剛完工時立馬成為許多人想前往朝聖的台南旅遊新景點。<全文介紹>



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#台江國家公園

地址：台南市安南區四草大道118號

電話：06-788-0220





壽山國家自然公園：與獼猴近距離接觸

部落客 敦 小 蓮の食旅錄 造訪 壽山國家自然公園 說：

壽山國家公園是高雄人最常爬的山，雖然我搞不清楚壽山、柴山的分界點到底在哪，這回走的是柴山台泥舊地磅輸送口遺址，此路沒什麼大爬坡也沒好漢坡的礁石路，更無觀音山前坡道那麼陡...<全文介紹>



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#壽山國家自然公園

地址：高雄市鼓山區萬壽路301號

電話：07-531-3001





墾丁國家公園：稀有紅土風吹砂地形

部落客 相片中的菲莉絲 造訪 墾丁國家公園 說：

從墾丁市區沿路開上來這裡，一路上壯闊的風景與熱情的海風迎面吹來，好像一切煩憂都消失了。在風吹砂這裡想拍幾張照片都不是問題，唯獨就是風太大...風吹砂這個點欣賞完之後，再度前往小巴里島，這個景點很適合讓小孩們放放電，小巴里島的水深也很適合國小年紀的小孩來這裡戲水。<全文介紹>



#墾丁國家公園

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路596號

電話：08-886-1321

