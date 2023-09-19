巫登益當代藝術園區 當代彩墨藝術 X 百年歷史建築 X 庭院美景

走進巫登益當代藝術園區的「窄門」，一棟興建於1875年，由馬偕博士親自監工設計的西班牙建築風格，岩石壁材的百年歷史建築「馬偕小白宮」映入眼簾，昔日的白堊洋樓「教士會館」2023年9月17日美麗變身，成為典藏當代彩墨藝術大師 - 巫登益先生作品的巫登益美術館 (新北館)，在充滿歷史古蹟與人文氣息的淡水真理街，增添了一處當代彩墨藝術殿堂。走逛巫登益當代藝術園區，彷彿走入時光通道，沉浸於歷史建築、庭院美景之中，穿梭歷史與當下，令人驚艷。



巫登益當代藝術園區暨巫登益美術館 (新北館) 開幕記者會

時間：2023年9月17日上午10時

地點：巫登益當代藝術園區

當代彩墨藝術大師 - 巫登益先生，在開幕致辭中抒發他的榮幸之情，感謝「台灣優勢產業對外合作委員會」王新力主席等人的全力支持與投入，讓他能夠在這座百年白堊洋樓裡展出他的創作，並將於 2024年受邀巡展歐洲，在法國巴黎秋季沙龍展和作為義大利威尼斯雙年展平行展覽的歐洲文化中心年度大展「個人結構」，為更多外國人帶來近距離欣賞他作品的機會。



巫登益當代藝術園區暨巫登益美術館 (新北舘)，開幕剪綵儀式。



現場活動「放飛夢想」數千顆五彩氣球，帶著夢想瞬間飛上天空，為今日的開幕記者會畫下完美句點。



「山水真理」巫登益當代彩墨藝術作品展

展出時間：2023年9月18日 (一) - 12月25日 (一)

展出地點：巫登益美術館 (新北舘)



東方水墨畫，在 20世紀受到西方繪畫的影響，有了不同的發展，近年來，當代彩墨開展一種獨特的蘊色風格，將紫彩渲染其中，回顧彩墨百年發展，顯少有人以紫入畫，紫墨美學，可說是新世代的彩墨創新。當代彩墨藝術大師 - 巫登益，是紫墨美學的代表人物，他的用紫，清新脫俗，淡雅情緻，天地間，繚繞出一抹涓秀，猶如山水之詩，形成獨一無二的彩墨風格。

巫登益作品《奇帆環江》展於新北館一樓展間，2022年作品，67 X 66.4 cm，作品媒材：彩墨紙本。



巫登益作品《氣宇凝結藍紫晶》展於新北館一樓展間，2022年作品，66.6 X 132.5 cm，作品媒材：彩墨紙本。



當代彩墨藝術大師 - 巫登益，擅長透過東西方並置的透視法，上下反覆、左右堆疊山巒，以「境象」的心理舖陳，展現大山大水的磅薄與渾然天成。

巫登益作品《江山帝景》展於新北館一樓長廊，2021年作品，65.6 X 1588 cxm，作品媒材：彩墨紙本。



巫登益作品《江山萬里圖》展於美術館二樓長廊，2013年作品，72 X 1648 cm，作品媒材：彩墨紙本。



走逛巫登益當代藝術園區，窄門、晚清燕尾、牛津之窗、白日閣、馬偕小白宮、扶搖梯、觀海台、藝樹美院，彷彿走入時光通道，沉浸於歷史建築、庭院美景之中，穿梭歷史與當下，令人驚艷。

[窄門 彷彿時光通道 穿梭歷史與當下]

淡水真理街，淡江中學校門口 (南門) 正對面，一扇被紅磚封印多年的弧形拱門，2023年9月17日被重新打開，園區稱它為「窄門」，成為巫登益當代藝術園區的人行入口正門，為真理街這條充滿歷史古蹟與人文氣息的時光走廊，增添了一處嶄新的當代彩墨藝術殿堂。



千年來傳教士的精神就是「走窄門」，窄門是有規格的、有原則的、有限制的，那門不但窄，而且不容易看到；佛家講，此岸就是彼岸，窄門是見證到造物主的路，而我們的心念有多寬廣，路就有多大。巫登益當代藝術園區希望每位到訪參觀的客人，走進窄門時能夠感受到一種特別的磁場，一如進出平行時空的不可見之門，一個只能單人出入的空間連接了內外兩個不同的世界。



[晚清燕尾 馬偕博士的住所 美麗轉身為藝術商店]

一棟狹長的清代紅磚燕尾房，傳說是馬偕博士剛來淡水時，還未建好兩棟白堊洋樓時所居住的地方，目前是藝術商店，百年建築裡面展覽陳設琳瑯滿目的藝術文創產品供訪客選購。



[牛津之窗 巫登益當代藝術園區與牛津學堂的姊妹連結]

四片綠色琉璃瓦窗花組成的方形小窗，來自馬偕博士所創建的「牛津學堂」即現如今的「理書院大學堂」二樓陽台窗花，園方以「牛津之窗」命名，成為巫登益當代藝術園區與牛津學堂的「姊妹連結」。

水心居



水系瀑布



[白日閣 全白色外觀 日式小木屋閣樓]

與一樓聯排瓦房一同建於日治時期的日式小木屋閣樓。全白色外觀，室內藍色牆壁白色尖頂木梁結構，居於高處的視角讓人有置身希臘度假的感覺。



[巫登益美術館 - 新北館 馬偕小白宮 台灣本土藝術與世界交流的國際藝文平台]

這棟建築興建於1875年，是馬偕博士親自監工設計的，當初是作為傳教士的宿舍，因為外觀是白色的關係又被稱「馬偕小白宮」。西班牙建築風格，岩石壁材建築，屋架及地板取自於廈門的福杉木，可防腐朽，正門及外迴廊均設「白堊壺門走廊」，顯得相當優雅。



第二次世界大戰後曾租給英商德記洋行，加蓋二層空間。後來由真理大學修復並改名為「教士會館」以紀念當初的傳教士。



2021年巫登益美術館選址淡水拓展藝文事業，投入修繕活化空置的教士會館，將主樓岩石牆壁重新展現，以國際美術館標準增設燈光、展線、展牆及空氣循環系統，將台灣當代彩墨藝術大師巫登益先生畢生創作收藏、展出，成為台灣本土藝術與世界交流的國際藝文平台。



[扶搖梯 扶搖直上九萬里 庭院全景盡入眼瞼]

扶搖梯旋採用中心柱三層旋轉扶手結構，全鋼鐵材質，取「扶搖直上九萬里」之意。迴旋上升可直至美術館主館頂層的「望海台」。遊客在上下過程中可以享受在不同高度柔和地與相伴生長的老橡樹接觸，同時也欣賞到庭院全景。



[觀海台 落日黃昏 觀音夕陽 歷歷在目]

園區有兩處觀海台，一個在美術館主館的頂層，需登上扶搖梯迴旋而上方能到達，另一處在主館的左前方，平台上展望極佳，觀音山和淡海入海口歷歷在目，落日黃昏可賞著名的淡水八景之一「觀音夕陽」。



[藝樹美院 枝繁葉茂守護園區]

園區前後庭院有多棵百年大樹，其中很多是由馬偕博士親自挑選的樹種，而主館前草坪上的老樟樹更是枝繁葉茂，造型優美，樹蔭幾乎覆蓋半個庭院，一百多年的時光裡，老樟樹靜靜地保護著他的周遭，看盡了世事變幻。



巫登益當代藝術園區 巫登益美術館 (新北館)

地址：新北市淡水區真理街32號

電話：02 2626 5997

開館時間：周一至周五 09:30 – 17:00 / 周六至周日 09:30 – 18:00 (每月第一個星期一閉園休館)

票價：一般票 NT$80 / 優惠票 NT$50 / 團體票 (二十人以上) NT$50

交通：

1. 台北捷運淡水信義線，終點站淡水站，2號出口出站後向左走中正東路接中山路、文化路，繼續直行走真理街，步行約30分鐘可達。

2. 抵達捷運淡水站後，轉乘公車「紅26」或「836」，到「淡水圖書館」站下車，走進真理街5分鐘可達。

官網：https://wdyart.com.tw/

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