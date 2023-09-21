白人牙膏觀光工廠》整座古代將軍府搬回重組超厲害 還可以免費吃冰棒喝咖啡

給個讚

白人牙膏觀光工廠是嘉義水上鄉一個非常值得去的地方，原以為只是個遊覽車會去的景點，沒想到這裏不僅免費停車又免門票，又有免費的冰品及咖啡、飲品可享用，特別的是這裏竟然出現有百餘年歷史原汁原味、氣勢非凡的古代將軍府、一件件的遠渡重洋從中國搬運過來，完整重組呈現昔日風華，看完真覺得不虛此行啊，另外還有兵馬俑、十八層地獄，真的是太有趣的地方了

延伸閱讀 ▼嘉義住宿推薦▼ 嘉楠風華酒店｜蘭桂坊酒店｜偶然行旅｜詩情花園渡假村｜ 天成文旅｜兆品酒店｜桃城茶樣子｜詩情夢幻城堡 ▼嘉義優惠票券▼













地點：十一指厝144號

營業時間：09:00~17:00

電話：0988-803303、0988-907907

自行開車：Google導航輸入白人牙膏觀光工廠即可到達

停車場：白人牙膏觀光工廠有附設免費停車場，開車來很方便

白人牙膏觀光工廠不僅免門票又免費停車，還有免費的冰品及咖啡、飲品可享用

白人牙膏觀光工廠的範圍超廣大!! 門前的停車場同樣非常寬廣啊

原以為這裏只是適合大型遊覽團體必遊的參觀景點，但來過後，才發現自己錯了。

這裏不單只是觀光工廠呢，真的超有趣的

戴相府是園區內的付費區域 ，但當天沒有開

另外，白人牙膏也是全台唯一放式牙膏工廠，廠內提供導覽參觀生產作業線，只可惜當天也沒看到

觀光工廠另有白人寶寶親子館，但是只有假日才開放

這裏不用門票就能進場參觀，觀光工廠門口有兩個可愛的公仔娃娃，一個拿牙膏，一個拿牙刷

一進門就有免費的冰棒可以吃!! 真的太開心了，感覺的心情也變的好起來

沒想到一進門就有龍椅可坐!! 好精緻的木雕作品

熱咖啡、飲料、薑母茶、汽水竟然通通有，想喝幾杯都可以，完全免費!! 太佛心了

順道一提的是，這裏的休憩區真的超級大，難怪可以吸引無數的遊覽車，一次來個好幾台都不成問題

喝完了咖啡汽水，稍微休息了一下，一來到這裏，馬上就被這裏建築震懾住，沒想到裏面竟然有座將軍府

居然能在觀光工廠看到中國的將軍府

“「將軍府」原址位於中國江西省九江市鄱陽縣，建於大清光緒年間，是清朝金德恒將軍府第，至今已有一百三十餘年之歷史。白人牙膏為回饋民眾，並保存古物之歷史價值，於民國一百零一年遠渡從江西省原址，將整座將軍府拆卸，編號裝櫃運回台灣，再請原批當地師父來臺灣組裝呈現樣貌，以供國人觀賞，並維護古蹟”

整棟建築採取古式精細栓構建造方式，建材採用福杉木、樟木建構而成，每支圓柱均有青斗石為地基，採用中國南方四合院，地坪由前戲檯、中廳、後廳均承中國地理學步步高升之結構。主結構以福杉木圓柱88支，樟木做為橫樑，樑上並雕刻精美人物陪襯，均屬古代民間典故。

網路上的介紹

其實一站在門口就已經覺得這棟將軍府的氣勢非凡!! 非常驚人!!

所有可以形容在中國建築上的形容詞、雕樑畫棟、古色古香~~全部都可以用這裏

很難想像如果這是在原址 該是怎樣的光景

這感覺都有皇帝般的規格了

這花瓶也是非常驚人啊，這在古代要用多大的窯才能燒製出來啊

古代書房

將軍府的空間格局，左方為古物陳列室 、灶房、膳房、將軍父母廂房

正後方為後堂、將軍廂房、書齋、客堂、古方古物陳列室、看戲大堂、正前方為戲檯。

真的很佩服這裏的老板，當初是如何整座搬運過來的!!! 這樣的舉動不是一般人做得到的

金將軍的畫像

將軍府內的灶房

很難想像當然是如何一件一件的整件裝入貨櫃，再一一重現古宅風華

如果這裏用來拍古裝戲，一定很有味道

洞房花燭夜

這裏還模擬了古代店鋪的場景，搭配人物蠟像，真的讓人有種穿越到古代的錯覺

竟然還有兵馬俑!!

不過，更令人詫異的是，這裏竟然還出現十殿閻羅~~這應該不是原有將軍府家中的吧

海個小房間都是描繪在十八層地獄的處境，扁額上方都有該層樓的介紹

不過，最近一次還是從韓片”與神同行” 得知這些閣羅王的名字XD

也滿有意思的!!!

逛完了一圈，接著來到商品販售區，這裏當然有很多一般在通路賣場看到的販售許多白人牙膏周邊商品

像牙膏、牙刷、漱口水等~~不過，這裏的商品更齊全。這裏也可以用比較優惠的價格買到這些商品

這裏真的太有趣了

▼嘉義一日遊》走訪品嚐市區歷史鄒族美食之旅

交通資訊

給個讚

延伸閱讀