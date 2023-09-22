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> 圖文創作 > 好土食品 – 舒肥雞、真空料理包，輕鬆享用美味

好土食品 – 舒肥雞、真空料理包，輕鬆享用美味

2023-09-22 18:15:03 高雄旅遊王 人氣：110
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：215篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 苓雅區

造訪商家：好土食品
place高雄市苓雅區永樂街184號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 50 秒 ago 在〈好土食品 – 舒肥雞、真空料理包，輕鬆享用美味〉中留言功能已關閉

目錄：點文字快速索引

關於好土食品

好土食品成立於2022年，是由一群熱愛料理的夥伴創立，主要提供真空包裝食材，在穩定的低溫下烹調，不僅殺菌又能保持食材的新鮮美味，只要少許調味，就能嚐到幸福的的味道。

好土食品的真空料理包則是將經過調味的食材放入真空袋中，再以低溫烹調的方式烹製而成。真空料理包的烹飪方式簡單方便，只需解凍加熱即可享用。

好土食品產品介紹

真空冷凍舒肥雞

好土食品的舒肥雞採用優質的雞胸肉，經過精心調味，再以低溫烹調的方式烹製而成。舒肥雞的肉質鮮嫩多汁，營養豐富，是健康美味的選擇。

蔥油舒肥雞胸 100g / 55元

胡麻舒肥雞胸 100g / 55元

迷迭舒肥雞胸 100g / 55元

麻辣舒肥雞胸 100g / 55元

藥膳醉雞腿捲 250g/150元

真空料理包

和風咖哩雞 250g/60元

泰式打拋豬 150g/70元

紅酒燉牛肉 300g/120元

貝果口味

有原味、蔓越莓、蔓越莓乳酪、奶香伯爵茶、鮮草莓奶油、鮮藍莓奶油、抹茶杏桃乾、可可巧克力、抹茶蘋果肉桂、靜岡抹茶紅豆、伯爵奶油乳酪、塔香番茄起司等口味

好土食品小檔案

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