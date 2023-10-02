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> 圖文創作 > 2023桃園龜山大棟山路美人樹、九重葛10/01即時花況｜大棟山405高地日落～

2023桃園龜山大棟山路美人樹、九重葛10/01即時花況｜大棟山405高地日落～

2023-10-02 07:21:25 揚子陵 人氣：261
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窩客好文

揚子陵

發表篇數：447篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 龜山區

很快又到10月的季節，而在桃園龜山大棟山的美人樹已在盛開ing

趁著中秋假期烤肉吃飽飽，前往散步趣～不過．．．這裡只是一個小點，請斟酌參考。

2023桃園龜山大棟山路美人樹、九重葛盛開10/01即時花況

 

拍攝日期：2023/10/01

GPS可定位：基礎忠恕道院

地址： 333桃園市龜山區大棟山路111號。

私人土地，請注意禮貌，垃圾不落地｜宗教聖地保持安靜勿喧嘩。

無料停車🚗🛵｜無廁所 🚾。 

2023桃園龜山大棟山路美人樹、九重葛盛開10/01即時花況

2023桃園龜山大棟山路美人樹、九重葛盛開10/01即時花況

2023桃園龜山大棟山路美人樹、九重葛盛開10/01即時花況

 

他是前往大棟山中沿途的一個小點，一路駛來沿途美景綠意盎然，馬路平坦，所以騎機車也是很方便～

一早抵達的時候，人潮不多，可以慢慢地拍照～

2023桃園龜山大棟山路美人樹、九重葛盛開10/01即時花況

2023桃園龜山大棟山路美人樹、九重葛盛開10/01即時花況

2023桃園龜山大棟山路美人樹、九重葛盛開10/01即時花況

 

這裡的美人樹也算是老欉，目前整體花況估計有50%

（以上是個人不負責任之推估 ）

 

漫步走去漸漸掉落粉紅色的地毯，相信下禮拜花況可以達到最大值，更美～

這樣子～一眼望過去，左邊是粉紅到嫑嫑，而右邊九重葛花況還要再加油一下。

2023桃園龜山大棟山路美人樹、九重葛盛開10/01即時花況

2023桃園龜山大棟山路美人樹、九重葛盛開10/01即時花況

2023桃園龜山大棟山路美人樹、九重葛盛開10/01即時花況

 

美人樹開花時的景色令人嘆為觀止，數千朵粉紅色的花兒，在樹枝中綻放，形成了一片美麗的美景～

這些花朵又大又美，讓人陶醉其中，我不禁停下腳步，架設腳架，在這裡盡情的自拍。

在拍照時刻～此時有風兒悄悄地吹過，就這樣子～聆聽著風吹過樹梢的聲音，感受著大地的活力～

2023桃園龜山大棟山路美人樹、九重葛盛開10/01即時花況

2023桃園龜山大棟山路美人樹、九重葛盛開10/01即時花況

2023桃園龜山大棟山路美人樹、九重葛盛開10/01即時花況

 

美人樹的花期通常在秋季季節，目前前端正在齊頭式開花，後端也有不少的花苞，還在預備中～

 

--------------  我是分隔線  -------------

 

▼拍攝日期：2023/09/30

而在附近的大棟山405高地，也是一個可以欣賞日落｜夜景的地方，而近期日落後均有霞光出現，可惜今天的霧霾有點嚴重！所以有點鳥朦朧月朦朧ㄟ港覺～

2023桃園龜山大棟山路美人樹、九重葛盛開10/01即時花況

2023桃園龜山大棟山路美人樹、九重葛盛開10/01即時花況

2023桃園龜山大棟山路美人樹、九重葛盛開10/01即時花況

 

延伸閱讀夜景：https://tizzling.pixnet.net/blog/post/4598440063

 
 
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