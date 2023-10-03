【台北活動】2023夢想嘉年華‧夢回汐止│藝起搖擺築夢‧街上跳森巴舞│世界最大華人嘉年華│最大活動時間‧日期‧

2023夢想嘉年華

活動資訊

活動日期：2023/10/14(六)

活動時間：下午3:00~6:00踩街遊行

活動地點：南昌街(汐止火車站)→汐止忠孝東路→仁愛路口

交通：汐止火車站

以下為往年盛況

夢想嘉年華熱鬧遊行活動

以下為2017年盛況

柯市長為活動揭開序幕

開場前的暖身活動

蘭陽森巴舞團

每年都是吸睛的舞者

每組團體皆呈現最精湛演出

從2006年舉辦至今

起初由汐止夢想社區發起，之後擴展至凱道

彷效南美森巴嘉年華方式進行踩街遊行

以下為去年盛況，遊行前於自由廣場前排演

2016盛況

也提供了民眾拍照合影

遊行路線

中正紀念堂->中山南路->仁愛路->林森南路口迴轉->仁愛路->凱達格蘭大道(終點)

因在馬路兩旁拍攝

建議用長焦段鏡頭拍攝

也可跟著遊行隊伍移動

捕捉不同視角，森巴舞者的動感美

遊行終點為凱道則可用廣角拍攝

而這森巴嘉年華

原是從夢想社區起源

後來走上凱道，成為年度大規模的嘉年華盛會

創辦人為蔡聰明↓

此次遊行團隊

從年輕組到長青組皆有

每一隊伍，皆拿出平時訊練的成果

展現最精彩的表演給民眾，不由得佩服

除了森巴舞者外

打擊樂隊、學校團體、全台各社區自由創意演出

讓此活動精彩度提升

國外森巴舞者

於鏡頭前展現唯美的視覺享受

遊行隊伍終點來到凱道

也是拍森巴舞者特寫的好時機

最夯的莫過於蘭陽森巴舞者，一團12人

蘭陽森巴舞者造型

每一位皆具特色，更展現出動感美

蘭陽森巴舞者

不管個人或團體皆展現熱情洋溢美感

歡樂的遊行隊伍，精湛的表演

也帶動了整場活動氣氛

三立在台灣的故事錄影

姚淳耀訪問蘭陽森巴舞者

與民眾合影

如此歡樂的嘉年華，還不參與嗎?

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