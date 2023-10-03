【台北活動】2023夢想嘉年華‧夢回汐止│藝起搖擺築夢‧街上跳森巴舞│世界最大華人嘉年華│最大活動時間‧日期‧

2023夢想嘉年華
活動資訊
活動日期：2023/10/14(六)
活動時間：下午3:00~6:00踩街遊行
活動地點：南昌街(汐止火車站)→汐止忠孝東路→仁愛路口
交通：汐止火車站
以下為往年盛況
夢想嘉年華熱鬧遊行活動
以下為2017年盛況
柯市長為活動揭開序幕
開場前的暖身活動
蘭陽森巴舞團
每年都是吸睛的舞者
每組團體皆呈現最精湛演出
從2006年舉辦至今
起初由汐止夢想社區發起，之後擴展至凱道
彷效南美森巴嘉年華方式進行踩街遊行
以下為去年盛況，遊行前於自由廣場前排演
2016盛況
也提供了民眾拍照合影
遊行路線
中正紀念堂->中山南路->仁愛路->林森南路口迴轉->仁愛路->凱達格蘭大道(終點)
因在馬路兩旁拍攝
建議用長焦段鏡頭拍攝
也可跟著遊行隊伍移動
捕捉不同視角，森巴舞者的動感美
遊行終點為凱道則可用廣角拍攝
而這森巴嘉年華
原是從夢想社區起源
後來走上凱道，成為年度大規模的嘉年華盛會
創辦人為蔡聰明↓
此次遊行團隊
從年輕組到長青組皆有
每一隊伍，皆拿出平時訊練的成果
展現最精彩的表演給民眾，不由得佩服
除了森巴舞者外
打擊樂隊、學校團體、全台各社區自由創意演出
讓此活動精彩度提升
國外森巴舞者
於鏡頭前展現唯美的視覺享受
遊行隊伍終點來到凱道
也是拍森巴舞者特寫的好時機
最夯的莫過於蘭陽森巴舞者，一團12人
蘭陽森巴舞者造型
每一位皆具特色，更展現出動感美
蘭陽森巴舞者
不管個人或團體皆展現熱情洋溢美感
歡樂的遊行隊伍，精湛的表演
也帶動了整場活動氣氛
三立在台灣的故事錄影
姚淳耀訪問蘭陽森巴舞者
與民眾合影
如此歡樂的嘉年華，還不參與嗎?
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