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新竹IG打卡早午餐【倆人倆早午餐】文青露營風網美早餐/超牌必點脆皮蛋餅醬炒肉絲炒蘿蔔糕/竹北銅板美食/享受超Chill早晨時光

2023-10-05 09:45:45 大海愛上藍天 人氣：102
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1488篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：倆人倆早午餐
phone03-6685-658
place新竹縣竹北市勝利十一路215號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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吃早餐也要有儀式感，這裡超有度假風，周圍一片綠意盎然，門口有天幕、木質餐桌和戶外休閒椅，打造文青露營風，讓我們就像在大自然裡露營野餐一樣，輕鬆享受露營生活的儀式感，超牌必點脆皮蛋餅，醬炒肉絲炒蘿蔔糕銅板價就能享用，每樣好吃不採雷，喜歡露營的朋友，偶爾不想跑遠就在城巿裡露營，來這裡就可以體驗不一樣Chill感。

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倆人倆，光聽名字聽就讓人覺得很浪漫，很適合倆人一起來吃早餐～

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這裡超適合拍照的，採光良好，有偽度假風的Chill，享受露營生活的儀式感。

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用餐環境超Chill，屬文青露營風網美餐廳。影片分享

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最新DM，實際DM以店家為主，不管你要單點或套餐都有，很多餐點銅板價就能享用。 

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招牌必點：古早味酥炸肉排脆皮蛋餅70元，影片分享 

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蛋餅皮脆香酥，加上古早味酥炸肉排，一次享有雙重享受～

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喜歡吃辣的別忘了加上它的特製辣椒，超夠味的～ 

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招牌必點：醬炒肉絲炒蘿蔔糕75元，這道真的超推的，炒蘿蔔糕加蛋，搭配高麗菜和肉絲，加在一起超美味的，完美的一道中式料理。 

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美式咖啡55元，金沙奶酥30元，兩人早餐平均約百元初頭就可以享用豐盛的早餐。

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室內座位區不多，建議內用可以早點來。

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這裡提供餐點中西式都有，多樣式選擇，連芋頭粥都有，可惜只有一個胃，下次再來品嚐其他餐點。

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周邊順遊景點：熊嗨星樂園竹北遠百旗艦店，為熊嗨星樂園全台最大食玩親子樂園。

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今日戰利品，滿車遱可以參加抽獎（人人有獎）

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周邊美食：五鮮級鍋物專賣竹北旗艦店

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這裡有設置小朋友遊戲區，超貼心的。影片分享

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每人平均不用200元就可以享用火鍋，真是有省錢（台語發音）。

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倆人倆早午餐：新竹縣竹北市勝利十一路215號；營業時間：06:00-13：00（周一公休）

熊嗨星樂園-竹北遠百旗艦店：新竹縣竹北市光明六路東一段183號；營業時間：11:00-00:00

五鮮級鍋物專賣 竹北旗艦店：新竹縣竹北市自強北路183號；營業時間：11:00-02:00

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新竹IG打卡早午餐【米庫早午食堂】東區巷弄內文青風早餐店/招牌必點隱藏版蛋餅/厚切吐司11點前才有 

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倆人倆早午餐 倆人倆 竹北早午餐 五鮮級鍋物專賣 竹北旗艦店 熊嗨星樂園-竹北遠百旗艦店
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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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