新竹IG打卡早午餐【倆人倆早午餐】文青露營風網美早餐/超牌必點脆皮蛋餅醬炒肉絲炒蘿蔔糕/竹北銅板美食/享受超Chill早晨時光

吃早餐也要有儀式感，這裡超有度假風，周圍一片綠意盎然，門口有天幕、木質餐桌和戶外休閒椅，打造文青露營風，讓我們就像在大自然裡露營野餐一樣，輕鬆享受露營生活的儀式感，超牌必點脆皮蛋餅，醬炒肉絲炒蘿蔔糕銅板價就能享用，每樣好吃不採雷，喜歡露營的朋友，偶爾不想跑遠就在城巿裡露營，來這裡就可以體驗不一樣Chill感。

倆人倆，光聽名字聽就讓人覺得很浪漫，很適合倆人一起來吃早餐～

這裡超適合拍照的，採光良好，有偽度假風的Chill，享受露營生活的儀式感。

用餐環境超Chill，屬文青露營風網美餐廳。影片分享

最新DM，實際DM以店家為主，不管你要單點或套餐都有，很多餐點銅板價就能享用。

招牌必點：古早味酥炸肉排脆皮蛋餅70元，影片分享

蛋餅皮脆香酥，加上古早味酥炸肉排，一次享有雙重享受～

喜歡吃辣的別忘了加上它的特製辣椒，超夠味的～

招牌必點：醬炒肉絲炒蘿蔔糕75元，這道真的超推的，炒蘿蔔糕加蛋，搭配高麗菜和肉絲，加在一起超美味的，完美的一道中式料理。

美式咖啡55元，金沙奶酥30元，兩人早餐平均約百元初頭就可以享用豐盛的早餐。

室內座位區不多，建議內用可以早點來。

這裡提供餐點中西式都有，多樣式選擇，連芋頭粥都有，可惜只有一個胃，下次再來品嚐其他餐點。

周邊順遊景點：熊嗨星樂園竹北遠百旗艦店，為熊嗨星樂園全台最大食玩親子樂園。

今日戰利品，滿車遱可以參加抽獎（人人有獎）

周邊美食：五鮮級鍋物專賣竹北旗艦店

這裡有設置小朋友遊戲區，超貼心的。影片分享

每人平均不用200元就可以享用火鍋，真是有省錢（台語發音）。

倆人倆早午餐：新竹縣竹北市勝利十一路215號；營業時間：06:00-13：00（周一公休）

熊嗨星樂園-竹北遠百旗艦店：新竹縣竹北市光明六路東一段183號；營業時間：11:00-00:00

五鮮級鍋物專賣 竹北旗艦店：新竹縣竹北市自強北路183號；營業時間：11:00-02:00

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