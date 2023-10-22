這次放縱日去旗山老街玩 比上次來訪好玩多了 ヽ( ^ω^ ゞ )

上次來玩已經是好幾年前的事情了 老街也有一些改變啦

*店家是採用點餐機點餐付款唷

使用點餐機除了點餐方便外 也可避免手與零錢 食物上的接觸 ゜ー゜)b

雖然現在已經漲價到一個要60元

但是可以從聊天/店面感覺出店家對自己店裡的堅持和要求

像是食物來源的品質 店面的維持 風格的展現 ΦωΦ

我跟老頭不懂杯子的缺角是做什麼用的?

老闆娘也有簡單介紹食材來源

頭上也有戴髮網 麵糊使用完畢後還會冷藏起來 盡量減少變質的變數

(假日應該就沒空啦) ◔౪◔

這是個從韓式雞蛋糕 改良成加了法國奶油和日本麵粉的法式小蛋糕

生麵糊是非常蓬鬆細緻泡沫的濃稠麵糊 應該是有打發?靜置過？

建議馬上吃的熟度8分熟最適合

因為我們沒有要馬上吃 老闆娘就建議先弄成6分熟

沒想到要吃的時候拿出來 就是剛好我們要的熟度啦 ~

*吃完不要馬上喝水 好好享受蛋糕口齒留香的幸福感受吧 (・`ω´・)

以下是食後感想:

拿起蛋糕時可以感覺蛋糕質地是柔軟 接近起司蛋糕的那種手感

蛋糕組織非常有彈性 軟嫩 還沒咬下去就在指間嗅到一股甜美奶油香氣

當我輕輕一口咬下時

綿密柔軟的甜味在口中緩慢擴散開來

黃色蛋糕內層橘色點點 上網查是起司 總共加了兩種

再咀嚼下去是邊緣稍微煎脆 帶點鹽味 如豆花嫩度的蛋白

美味的驚喜就藏在蛋糕中心裡-誘人的黃澄澄半熟蛋

滑嫩的蛋白加上味道濃郁的蛋黃精華 和鬆軟香甜的蛋糕體結合

真是小確幸時光的最佳下午茶呀~

個人覺得小小缺陷就是蛋糕體的甜味太明顯了

跟雞蛋鹹味搭起來不太適應⊙﹏⊙)

-個人評價是四顆星唷-

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

題外話:

老闆娘也趁著空檔告訴跟我們雞蛋的故事

雞蛋是一隻受虐犬 在他們之前已經換了四個主人了

現在彼此互相陪伴6年的時間過去啦

老闆娘說牧羊犬被棄養的原因在於

要是他們精力無處發洩 就會變得很會拆家搞破壞

所以讓很多忙碌上班族無法接受 於是棄養

牧羊犬很聰明 但是也需要長時間訓練與陪伴

除了活動量高以外 他們也需要人長時間的陪伴 不然就會產生分離焦慮

雖然老闆娘說雞蛋只認定老闆一個人 只要老闆不在他會很著急的想要尋找他

個人感受到的是 老闆娘把跟老闆的一些相處時光讓給雞蛋了

我想夫妻倆都把自己部分的愛與時間分享給雞蛋 並且耐心陪伴跟訓練他

雞蛋才可以從一個見人就躲的小狗狗 變成會主動找人玩球球的乖狗狗

另外我本來還擔心如果球滾出去了 雞蛋會不會也跑出去?

但是老闆娘說他們有訓練好雞蛋 雞蛋不會跑超過店範圍外的地方 球球滾出去就是滾出去了

希望大家想要新增家庭成員時 一定要好好做功課

養毛小孩跟養人類小孩一樣 都要做好一輩子的打算 (๑•̀ㅂ•́)و

願世界上所有流浪的毛小孩們 都能擁有一個愛他們的爸媽和避風遮雨的家 ♥

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿