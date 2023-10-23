又來中壢挖寶了，桃園中壢有好多外觀看起來低調，但料理卻相當高調的厲害餐廳，這篇要跟大家分享的是位在中壢裕民街上的『嶼日式無菜單料理』，網路評價相當高的人氣日式無菜單料理專門店，從開店初期就造成轟動，Google評論超過1200則，分數依舊維持4.5顆星的高分，不管你是喜歡吃海鮮還是吃和牛，嶼都是相當值得推薦的餐廳。我跟珍小姐都很推他們的套餐，從NT$999到NT$5680的價位都有，不管哪個價位都是CP值破表。

嶼日本無菜單料理～交通位置如何去？

『嶼日式無菜單料理』的位置在中壢的裕民街上，開車前往餐廳正前方就是收費停車場，開車前往停車相當方便。低調的門面裡面的料理吃過一次就上癮。

嶼日本無菜單料理～Google評論

『嶼』的Google評價很不錯，超過1200則評論可以高達4.5顆星的高分，大家都是被這超高CP值的無菜單料理給吸引，魅力無法擋。

一進門就看到門口擺放的日本祈福招財擺飾，濃濃的日式風格氣氛很棒。

嶼日本無菜單料理～用餐環境

『嶼』的用餐空間不小，座位間的間隔寬敞，整間店約莫可以容納30位左右的客人，座位有限建議來這用餐一定要提前訂位。

嶼日本無菜單料理～消費方式

來『嶼』用餐除了可以單點外，我更推薦他們的無菜單套餐。從最基本的嶼套餐999元到極嶼套餐5680元的價位通通有，這天帶著珍小姐還有小麥仔來品嚐NT$1480/人的上嶼套餐，只是中間價位的套餐就已經讓我們嚴重懷疑老闆真的沒算上錯菜嗎？這價格可以吃到這麼誇張等級的料理，不合理啊！除了套餐也有單點的品項可以選擇。

在訂位時就選好要吃的套餐，這樣也讓店家好提前準備。等待上菜的時候服務人員先幫我們準備熱麥茶，這杯子超可愛上面滿滿的握壽司彩繪。

胡麻醬佐無花果鮑魚

這道前菜就很討喜，個頭頗大肉質又厚實的南非鮑魚上是用小魚乾製作的脆餅，底下再用新鮮無花果襯底，旁邊佐上特調胡麻醬是相當有日式風味的一道料理。

這小魚乾能這樣料理還是第一次吃到，滿滿的小魚鹹香會想來點啤酒搭配。

小麥仔很愛這小魚乾做的脆餅，一口接一口。

經過日式醬汁煨煮後的南非鮑魚顏色呈現漂亮的咖啡色，肉質厚實看起來就很好吃。

上面搭配的是昆布絲，讓這鮑魚味道更有層次。

單吃鮑魚可以感受到鮑魚厚實彈牙的口感，基本已經很入味單吃就很好吃。

也可以搭配旁邊的胡麻醬品嚐，口味又多了些層次，珍小姐很愛沾胡麻醬的風味。

我自己最愛無花果跟鮑魚結合起來的風味，吃起來相當清爽，舒服。

生魚片刺身

這個是我們兩人份的套餐生魚片，光看擺盤可能沒有辦法看出比例，但他們的生魚片給的好大方，每片都是厚切又大片，相當浮誇。

綜合生魚片裡有鮪魚、紅甘肚、海麗、鮭魚跟大頭蝦。

厚切的鮭魚有厚度又大片，光是夾起來就要費點功夫，但品質沒話說超甜。

大頭蝦的處理也到位，新鮮度水準夠，旁邊的蝦頭裡的蝦膏也不要錯過。

甜度相當高，這個珍小姐也讚不絕口。

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平常很少有機會吃到紅甘肚，這天見識到它的美味，太幸福了。

同樣也是切的大方，一次入口先是感受到紅甘肚帶點彈牙脆度的口感，後面油脂在嘴裡化開的感覺好爽，這個很讚啦。

鮪魚的肉質細緻，特有的香氣濃郁。

可以搭配紫蘇葉一起吃口感更有層次。

海麗也是我很喜歡的魚種之一，這天好料都被我碰到了。油脂相對清爽的海麗淡淡的香甜最迷人。

味噌午仔魚

午仔魚的肉質細緻中帶有油脂，跟味噌的風味結合又竄出另外一種特有香氣。

表皮烤到焦香，火候控制的恰到好處。這天一人分量是半尾午仔魚。

擠點檸檬汁口味更清爽。

這午仔魚口感真的很讚，油脂豐富讓魚肉細緻又不會乾柴，這款也是很下酒啦。

海虎蝦

這海虎蝦送上桌我跟珍小姐都傻眼了，這蝦未免也太大隻。而且我們點的是1480元的套餐，但這海虎蝦單點就要499元，這樣套餐賣這價錢合理嗎？老闆真的太佛心了。

看看這海虎蝦有多大尾，直接到珍小姐手臂差不多長，目測至少就有25公分了，實在很浮誇。

小麥仔第一次看到這麼大的海虎蝦直呼神奇，合照是一定要的。

海鮮夠青料理方式就簡單，這天的海虎蝦是用火烤方式呈現，蝦頭裡的蝦膏還保持濕潤多汁，好甜好好吃。

蝦肉甜度、厚度又彈牙，真的超好吃。

吃完這尾海虎蝦就很有飽足感了（笑）

綜合握壽司

吃完烤物後再來點生食。這一盤送上來同樣也是超驚艷，這握壽司都長大了。

這天老闆準備了鮪魚大腹、紅甘魚肚、海麗魚肚，表現都相當亮眼。

鮪魚大腹有夠厚，整個握壽司要夾起來還真不容易，裡面的醋飯份量也很足，一顆握壽司吃下去認真很飽。

海麗魚肚握壽司這一片長度就有10公分，魚肉油脂夠甜度也有簡單沾點醬油跟芥末就超美味。

紅甘魚肚也是表現沒話說，同樣是油脂多又帶點脆口，上面還用鮭魚卵點綴更添香氣，這幾款握壽司真的太滿足啦。

鮮蝦蒸蛋+南瓜蝦

這個是雙蝦組合，白蝦與大草蝦的結合，畫面相當浮誇。炸蝦旁邊搭配多款蔬菜也能達到去油解膩的效果。

這幾天茶碗蒸的話題炒得很兇，如果你說我長得像這樣一碗茶碗蒸我覺得我會很開心。

一碗茶碗蒸裡竟然有五隻蝦，蝦所有的精華全都跑進茶碗蒸裡，上面還擺滿了同樣鮮味十足的鮭魚卵，難道還有比這更美好的茶碗蒸了嗎？

底下的蒸蛋口感相當滑嫩細緻，高湯裡雜帶著海鮮的鮮甜，能吃上一口人生也就圓滿了，太幸福啦。

這南瓜蝦選用的是個頭頗大的大草蝦，用麵條均勻裹好後入鍋油炸，這個外脆內軟的炸蝦也是讓人很有記憶點的一道料理。

裡面的蝦肉相當扎實，這一款大人小孩都會愛。

可以沾點南瓜醬更清爽，口味上更加討喜。

乾煎日本和牛翼板

吃完浮誇的海鮮後要來點和牛綜合一下味蕾，老闆直接端上店裡招牌的日本和牛，一整組又是一個浮誇，就連底下的擺盤木盤也是牛的造型，相當吸睛。

這天老闆安排的是日本和牛翼板的部位，油花超美啦。

每片切的都帶有點厚度，可以品嚐到和牛油脂仔嘴裡爆開的爽快感受，超讚。

服務人員會端上這個專用烤盤直接在桌邊幫你服務，所以只要靜靜得看著就有好吃燒肉可以品嚐囉。

這頂級和牛在炙熱的烤盤上不需要待太久，很快就可以開動了，光是聞到那和牛的油脂香氣前面再飽都還是可以再來吃上幾塊，以兩人份來說這和牛也是給的很大方。

看著這帶點粉紅色的和牛就是最好吃的狀態，如果不喜歡油脂太多的可以請服務人員再多烤一下。

可以搭配海鹽、蒜片跟特製鹽蔥一起品嚐，都很合拍。

這和牛翼板一定要趁熱吃，享受那豐富油脂在嘴裡化開的爽感，真的太讚了，這時候一定要來杯冰啤酒更加分，可惜當天要開車不然一定開喝。

海鮮雜炊

和牛吃完，接下就要進入這天套餐的尾聲，服務人員送上這一碗的時候我跟珍小姐還想說不是說是雜炊，怎麼看不到米飯勒？

結果是這雜炊的米飯已經被這滿滿得海鮮給蓋住完全看不到，是不是太誇張。

原來底下真的有飯（笑）

滿滿的海鮮裡有松葉蟹、大蛤蠣、鱘龍魚、鮑魚聚集在一起，這畫面真的太扯了。

松葉蟹已經處理到可以很方便的食用，只要輕輕一拉整條蟹腳肉就可以輕鬆品嚐。

把全部的料一次集中，這樣一口吃真的太奢華，但爽度直接破表，強烈建議喜歡吃海鮮的朋友一定要到『嶼』來享受一下。

甜點水果

這天的甜點是紅豆奶酪，旁邊還有小麥仔喜歡的火龍果跟哈密瓜，太開心。這天初訪『嶼』套餐實在是太佛心、太精彩，從頭到尾都沒有冷場，精彩炫目的料理一道接一道，不只擺盤畫面吸睛就連食材的品質也相當講究，重點是這樣一整個套餐下來還只是中等價位的套餐，1480+10%可以吃到這樣等級的料理，真的很難想像後面的料理還能吃到哪些厲害菜色，已經跟珍小姐約好下次要再來吃其他更高價位的套餐，太滿足了，如果你也是喜歡日式無菜單料理，那這間位在中壢的超高CP值無菜單料理『嶼』一定要推薦給你們。

嶼日本無菜單料理～餐廳資訊

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