【緩緩匆忙的腳步，把一頓飯的時間留給默野森林】
煙硝城市裡，一座寧靜的野林，植物成了最美的點綴，偕同美食默默地隱身於在民宅裡。
【吃喝玩樂很主觀】
親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO，
粉絲團持續不定期辦活動，歡迎加入！
電腦版〉〉『已說讚』設定『加最愛』
手機版〉〉『追蹤中』設定『加最愛』
即使車子駛過門前，也無法在第一時間察覺馬路邊藏著一間低調的早午餐店，
白色牆面與幾株植物透露著一絲絲神秘感，突然間找不到入口，原來連門口都低調啊！
默野森林空間小座位不多，目前僅接受預約，突然跑來可不是人人都有好運氣，
想安穩的吃頓飯，還是先確保有位子再來。
雖然受限於空間，但洗手間的設計卻是美極了！
夾在數個座位中完全無違和感，反而有精品店的FU。
往另一個空間走去，每一處角落都是拍攝重點，轉個彎彷彿來到熱帶雨林區，
綠色植物與舒適環境讓人沉浸在放鬆的氛圍裡，久久不想離去。
看似戶外，實際是有安裝冷氣的室內空間，無論四季都能來一場舒適的早午餐饗宴。
默野森林餐食內容算是挺豐盛的，配色也漂亮，一份主餐加一杯飲品剛好一頓飽。
默野脆薯名符其實，果然又香又酥脆，無論是溫度還是濕度甚至是大小，皆拿捏的恰到好處。
當天有好幾樣早午餐拼盤無法供應，而培根德式肉腸餐佐油醋醬沙拉，看起來同樣美味可口，
juicy的肉腸一口咬下不小心會噴汁，伴隨著桃木煙燻的香氣，培根搭配切片酪梨與沙拉，解了油膩感，
完食炒蛋及麵包，這份量夠飽足，也夠營養。
日式熟成牛肉咖哩飯佐胡麻醬沙拉
慢火燉煮的牛肉軟嫩入味，拌入太陽蛋搭配日式咖哩醬一塊兒吃，滑嫩爽口，飯量很足哦。
默野森林推的是手沖咖啡，不過最後我們仍選了常喝的美式咖啡。
里予綠茶有美麗的茶色，冰冰涼涼的清香味，既滿足也解膩。
早午餐系列的餐廳愈來愈多，默野森林也是其中一間漂亮有質感的雨林風餐廳，
環境與餐點都是大大的加分，平日來訪可以舒服的用餐，附近停車很方便，週末晚起就直接早午餐嘍！
■ INFORMATION ■
1000AM – 1900PM
用餐限時二小時，最後供餐1800PM
(03)466-5640
桃園市平鎮區中正一路24號
※ 收費停車場或路邊停車格
延伸閱讀
- 結合藝術人文、數位科技、社區參與等不同領域，傳統思想與技藝文化的傳承｜大湳森林公園-八塊厝民俗藝術村
- 北橫新地標！美味料理，浪漫食尚，綠意滿室的玻璃屋餐廳：北橫之驛x陳和興商號
- 一週營業三天，賞景看飛機啖美食，近登山步道公園，大古山上最開闊的景觀餐廳：天空之籟
- 大古山登山步道公園｜全齡友善步道，輕鬆挑戰全程，大夥兒起步起步走！
- 天空之籟景觀餐廳｜賞景/美食/細數飛機
- 小清新風格，刨冰/豆花/咖啡/甜點，夏涼品冬暖湯，木子Muzi應有盡有
- 富田花園農場｜適合攝影、草皮野餐，親子休閒好去處
- 涼一夏！超大份量，超濃郁抺茶，抺茶金時富士山冰🍧市場裡的小清新～澄蒔涼品舖（蘆竹南崁店）
- 超涮嘴咔滋咔滋聲～秘調中藥粉，每日新鮮出爐，附2-3樣小菜，日日香脆皮豬（桃園南崁店）
- 巷裡文青風小店，自製手工沙茶醬為主軸，不定時隱藏版菜色─潮月沙茶匠私房麵室．珈琲焙煎