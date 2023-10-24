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新開幕！隱身民宅，街邊一處寧靜的綠植栽早午餐店：默野森林 Moye Forest @魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

2023-10-24 00:39:37 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 人氣：5,248
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窩客好文

魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

發表篇數：320篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 平鎮區

造訪商家：默野森林 Moye Forest
phone03-4665-640
place桃園市平鎮區中正一路24號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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【緩緩匆忙的腳步，把一頓飯的時間留給默野森林

煙硝城市裡，一座寧靜的野林，植物成了最美的點綴，偕同美食默默地隱身於在民宅裡。

 

【吃喝玩樂很主觀】

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即使車子駛過門前，也無法在第一時間察覺馬路邊藏著一間低調的早午餐店，

白色牆面與幾株植物透露著一絲絲神秘感，突然間找不到入口，原來連門口都低調啊！

默野森林空間小座位不多，目前僅接受預約，突然跑來可不是人人都有好運氣，

想安穩的吃頓飯，還是先確保有位子再來。

雖然受限於空間，但洗手間的設計卻是美極了！

夾在數個座位中完全無違和感，反而有精品店的FU。

往另一個空間走去，每一處角落都是拍攝重點，轉個彎彷彿來到熱帶雨林區，

綠色植物與舒適環境讓人沉浸在放鬆的氛圍裡，久久不想離去。

看似戶外，實際是有安裝冷氣的室內空間，無論四季都能來一場舒適的早午餐饗宴。

默野森林餐食內容算是挺豐盛的，配色也漂亮，一份主餐加一杯飲品剛好一頓飽。

默野脆薯名符其實，果然又香又酥脆，無論是溫度還是濕度甚至是大小，皆拿捏的恰到好處。

當天有好幾樣早午餐拼盤無法供應，而培根德式肉腸餐佐油醋醬沙拉，看起來同樣美味可口，

juicy的肉腸一口咬下不小心會噴汁，伴隨著桃木煙燻的香氣，培根搭配切片酪梨與沙拉，解了油膩感，

完食炒蛋及麵包，這份量夠飽足，也夠營養。

日式熟成牛肉咖哩飯佐胡麻醬沙拉

慢火燉煮的牛肉軟嫩入味，拌入太陽蛋搭配日式咖哩醬一塊兒吃，滑嫩爽口，飯量很足哦。

默野森林推的是手沖咖啡，不過最後我們仍選了常喝的美式咖啡

里予綠茶有美麗的茶色，冰冰涼涼的清香味，既滿足也解膩。

早午餐系列的餐廳愈來愈多，默野森林也是其中一間漂亮有質感的雨林風餐廳，

環境與餐點都是大大的加分，平日來訪可以舒服的用餐，附近停車很方便，週末晚起就直接早午餐嘍！

 

■ INFORMATION ■

1000AM – 1900PM

用餐限時二小時，最後供餐1800PM

(03)466-5640

桃園市平鎮區中正一路24號

※ 收費停車場或路邊停車格

 

 
 
 

 

 

 

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魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

發表篇數：320篇

魚兒，喜歡旅行、美食、攝影、交友。 工作十年後退出職場，缷下主管光環，捨去有薪階級，轉戰全職媽咪的角色，以全新角度出發，帶孩子走訪各地留下足跡；同年以部落格寫文，為2+1紀錄最美好的回憶；2017年4月「手牽手的幸福」親子旅遊書正式出版，繼續帶著明太子游向新「視」界！
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