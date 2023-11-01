2023年臺中國際花毯節計畫於新社區種苗場二苗圃舉行，計畫打造台灣首座懸浮在空中的花卉城堡，名為「漂浮花都」。這座城堡將以比喻的方式來表現新社的自然環境、農業和文化元素，象徵新社的三位守護神。這項活動的目標是讓新社充滿活力，吸引遊客前來參觀，讓遊客彷彿置身於一個充滿理想的熱鬧景象之中。
2023年臺中國際花毯 | 活動地點
活動地點：臺中市新社區種苗場二苗圃
2023年臺中國際花毯 | 活動日期
2023/11/11(六)~12/3(日)，08:30~16:30
2023年臺中國際花毯 | 交通管制
🏝好康分享!!! ☑️全球機票✈️時刻表&訂票整合系統頁面➡️ ☑️台灣高鐵🚄時刻表&訂票整合系統頁面➡️ ☑️台灣客運🚍時刻表&訂票整合系統頁面➡️
活動期間會有交通管制，這點需要注意一下喔，會建議直接搭接駁車去即可!!免得塞車~~
2023年臺中國際花毯 | 接駁車
豐原線（每日行駛）
太原線（每日行駛）
松竹線（每日行駛）
東勢線（假日行駛）
會場環線（假日行駛）
2023年臺中國際花毯 | 停車資訊
2023年臺中國際花毯 | 展區地圖
主花毯區 | 漂浮花都
「全臺首座漂浮於空中的花卉城堡」
漂浮花都矗立於展場的正中心，流淌不斷的瀑布、蓬勃生長花草，各個角落因為魔法飛行器，讓這座巨型的工藝傑作得以漂浮在半空中，漂浮魔力的來源，正是守護新社的三大守護神長久以來耕耘的智慧結晶， 同時象徵新社這塊土地上的富足、豐饒。
在每個整點展演時，城堡屋頂上的螺旋槳及飛行船將會引領城市起飛，周圍吹起幸福泡泡，呈現漂浮花都的宏偉。
主花毯秀:每日09:00-16:00 每個整點進行展演。
創意展區 | 大地巨人
「守護農業的機械巨人」
大地巨人成熟穩重有責任心，長期守護著花都農業，全身皆以自然素材生成，胸口葉片凸顯綠能環保未來的永續性，手掌心是他守護農業的標誌。
現場展示新社智慧農業的研發成果。
創意展區 | 工藝女神
「守護地方人文的女神」
工藝女神代表藝術創作，更是地方職人的化身，充滿了好奇心，個性奔放喜歡嘗試新事物，包含剪紙、編織、藍染、手工書及香氛香草植物等，皆是新社在地的元素，也是女神守護地方人文的魔法道具。女神造型以簍空的形象設計，動作展現積極主動的嘗試精神，微風浮動時，胸口的風車便會隨風旋轉。
創意展區 | 生態勇者
「守護自然生態的勇者」
生態勇者是一名喜歡研究、熱愛自然的探險家，以建造白冷圳的工程師磯田謙雄為形象設計，向他致敬。生態勇者身邊有一條流域流經，這條流域即是滋養新社萬物的白冷圳。白冷圳生態多元，包含食蟹蒙、大冠鷲、五色鳥等，都是在長期永續發展下孕育出的特色生態物種。
創意展區 | 彩虹七線
「夢想小鎮的七大旅遊路線」
彩虹七線意指新社以不同顏色，規劃出的七條創意旅遊路線，提供遊客體驗不同的主題遊程。在彩虹七線旁，來自白冷圳的水精靈乘著飛行船在入口迎賓，歡迎各地遊客來到漂浮花都。
創意展區 | 青銀摩天輪
「在地共創、樂齡長照、綠色照顧」
青銀摩天輪是首座與地方長照樂齡團體共同創作，以社區營造及綠色照顧為目標的藝術裝置。透過在地長者於活動前親手照護草花，使在地長者擁有快樂學習的時光，打造臺中成為樂齡幸福之都。
創意展區 | 人文之徑
人文之徑是充滿創造力的廊道，以新社盛名的手工書為原型設計，遊客置身其中，便好像走入了魔法的故事書本當中，感受新社在地人文的魔力。
創意展區 | 花神小舖
花神小舖內邀請新社區休閒農業導覽發展協會及在地店家推廣展示，一同將職人們的智慧結晶，進行各種創意特色布置，打造迷你版的新社職人村，留下對新社職人們深刻的印象。於活動期間，安排限額體驗活動，每場皆採現場報名免費參加，額滿為止。
創意展區 | 紫斑幽徑
新社長年為紫斑蝶的中途休息站，每年越冬飛往高雄茂林避寒的紫斑蝶，路途有千里之遙，而新社為這群嬌客廣植上萬株蜜源植物，貼心地讓牠們在此停歇、補充能量。以紫斑蝶造型做為休息區，提供旅人暖心的休憩空間。
以上為擷取2023臺中國際花毯節網站。第一個按讚的人
延伸閱讀
- 2023南投互助國小賞梅新秘境，天冷下雪，雪白梅花已綻放開好開滿｜南投梅花｜袁家梅園｜彭家梅園｜免費賞梅｜南投賞梅
- 2023臺中國際花毯節，交通、停車場、接駁車資訊，漂浮花都搶先看!!
- 發現星村景觀休閒園區-烤肉泡湯戲水露營看夜景遛小孩的好地方 觀看270度無敵美景 台中后里景點
- 台中外埔一日遊-來水流東桐花步道賞桐，遠眺外埔彩繪稻田，外埔黃金海芋田，走訪發現星村景觀休閒園區大啖美食!!
- 南投親子餐廳推薦-魯魯札札咖啡親子館，超大室內玩耍空間!!
- 大里杙老街-假日漫遊大里老街&文化館，參拜七將軍廟、福興宮，放慢你的腳步遊老街
- 台中海生館要來了！2024年底營運，收錄4大展區，全台第2大深巨型水槽，住宿、景點推薦
- 2023南投新免費觀光景點，菓風製菓工場SOPHiSCA，親子遊好去處！
- 台中限定飛航主題遊客中心，來台中中央公園遊客服務中心免費搭飛機囉 | 台中新景點
- 南投國姓一日遊：品味水鹿文化與糯米橋魅力，悠遊國姓，品味水鹿文化並沉浸在糯米橋的魅力之中！