2023年臺中國際花毯節計畫於新社區種苗場二苗圃舉行，計畫打造台灣首座懸浮在空中的花卉城堡，名為「漂浮花都」。這座城堡將以比喻的方式來表現新社的自然環境、農業和文化元素，象徵新社的三位守護神。這項活動的目標是讓新社充滿活力，吸引遊客前來參觀，讓遊客彷彿置身於一個充滿理想的熱鬧景象之中。

2023年臺中國際花毯 | 活動地點

活動地點：臺中市新社區種苗場二苗圃

2023年臺中國際花毯 | 活動日期

2023/11/11(六)~12/3(日)，08:30~16:30

2023年臺中國際花毯 | 交通管制

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活動期間會有交通管制，這點需要注意一下喔，會建議直接搭接駁車去即可!!免得塞車~~

2023年臺中國際花毯 | 接駁車

豐原線（每日行駛）

太原線（每日行駛）

松竹線（每日行駛）

東勢線（假日行駛）

會場環線（假日行駛）

2023年臺中國際花毯 | 停車資訊

2023年臺中國際花毯 | 展區地圖

主花毯區 | 漂浮花都

「全臺首座漂浮於空中的花卉城堡」

漂浮花都矗立於展場的正中心，流淌不斷的瀑布、蓬勃生長花草，各個角落因為魔法飛行器，讓這座巨型的工藝傑作得以漂浮在半空中，漂浮魔力的來源，正是守護新社的三大守護神長久以來耕耘的智慧結晶， 同時象徵新社這塊土地上的富足、豐饒。

在每個整點展演時，城堡屋頂上的螺旋槳及飛行船將會引領城市起飛，周圍吹起幸福泡泡，呈現漂浮花都的宏偉。

主花毯秀:每日09:00-16:00 每個整點進行展演。

創意展區 | 大地巨人

「守護農業的機械巨人」

大地巨人成熟穩重有責任心，長期守護著花都農業，全身皆以自然素材生成，胸口葉片凸顯綠能環保未來的永續性，手掌心是他守護農業的標誌。

現場展示新社智慧農業的研發成果。

創意展區 | 工藝女神

「守護地方人文的女神」

工藝女神代表藝術創作，更是地方職人的化身，充滿了好奇心，個性奔放喜歡嘗試新事物，包含剪紙、編織、藍染、手工書及香氛香草植物等，皆是新社在地的元素，也是女神守護地方人文的魔法道具。女神造型以簍空的形象設計，動作展現積極主動的嘗試精神，微風浮動時，胸口的風車便會隨風旋轉。

創意展區 | 生態勇者

「守護自然生態的勇者」

生態勇者是一名喜歡研究、熱愛自然的探險家，以建造白冷圳的工程師磯田謙雄為形象設計，向他致敬。生態勇者身邊有一條流域流經，這條流域即是滋養新社萬物的白冷圳。白冷圳生態多元，包含食蟹蒙、大冠鷲、五色鳥等，都是在長期永續發展下孕育出的特色生態物種。

創意展區 | 彩虹七線

「夢想小鎮的七大旅遊路線」

彩虹七線意指新社以不同顏色，規劃出的七條創意旅遊路線，提供遊客體驗不同的主題遊程。在彩虹七線旁，來自白冷圳的水精靈乘著飛行船在入口迎賓，歡迎各地遊客來到漂浮花都。

創意展區 | 青銀摩天輪

「在地共創、樂齡長照、綠色照顧」

青銀摩天輪是首座與地方長照樂齡團體共同創作，以社區營造及綠色照顧為目標的藝術裝置。透過在地長者於活動前親手照護草花，使在地長者擁有快樂學習的時光，打造臺中成為樂齡幸福之都。

創意展區 | 人文之徑

人文之徑是充滿創造力的廊道，以新社盛名的手工書為原型設計，遊客置身其中，便好像走入了魔法的故事書本當中，感受新社在地人文的魔力。

創意展區 | 花神小舖

花神小舖內邀請新社區休閒農業導覽發展協會及在地店家推廣展示，一同將職人們的智慧結晶，進行各種創意特色布置，打造迷你版的新社職人村，留下對新社職人們深刻的印象。於活動期間，安排限額體驗活動，每場皆採現場報名免費參加，額滿為止。

創意展區 | 紫斑幽徑

新社長年為紫斑蝶的中途休息站，每年越冬飛往高雄茂林避寒的紫斑蝶，路途有千里之遙，而新社為這群嬌客廣植上萬株蜜源植物，貼心地讓牠們在此停歇、補充能量。以紫斑蝶造型做為休息區，提供旅人暖心的休憩空間。

以上為擷取2023臺中國際花毯節網站。

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