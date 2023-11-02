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＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣舒肥雞、彈牙板腱牛～雞豬牛魚通通有！Healthy or not 健康餐盒菜單

2023-11-02 14:49:40 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：98
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省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1409篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Healthy or not 健康餐盒
place新北市三重區正義北路28巷1號1樓28巷1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

Healthy or not健康餐盒 位於三重天台巷弄內，說實話這家裝潢很不起眼，要不是我健身夥伴推薦給我，我還真的不會走進來這個巷子內

份量十足、價格合宜、肉質超級美味！我吃上一口立刻眼睛一亮，這家果真如朋友說的一樣：超級好吃！而且還可以客製化，配菜可以自己挑選，不想吃澱粉也可以加價升級喔～

不只有常見的健康餐盒，還有螺旋麵沙拉、黎麥炒飯等多款口味，就算每天來吃也不怕會膩～Healthy or not健康餐盒這家曖曖內含光的巷弄好店，推薦注重健康的朋友一定要朝聖！

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

Healthy or not健康餐盒內用、外帶、外送都很適合，我看很多客人都是主顧客，幾乎天天都會來報到，生意真的超級好，客人一個接一個！

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

內用空間清爽又乾淨，環境不會有食物異味，簡單明亮的裝潢，給人一種耳目一新的感覺，我看許多客人幾乎天天來報到，還有熟客跟我說，他常常一週就來吃十次～

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

Healthy or not 健康餐盒菜單

Healthy or not健康餐盒提供多元支付方式，想吃Healthy or not健康餐盒超級方便，也提供線上點餐或電話訂購，相當推薦公司行號團購喔～

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

舒肥牛板腱餐盒180元 525卡

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

Healthy or not健康餐盒的牛肉深得我心，嚴選的板腱牛肉，不會太肥也不會太瘦，口感非常有Ｑ度，軟嫩中帶點彈性！

而且很容易很硬的牛筋部位，都處理得超級好吃，吃起來軟Ｑ不怕過韌，不用額外沾醬直接吃原味就能感受到牛肉自然的鮮甜～～～

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

雞雙拼餐盒（原味/辣味）150元 632卡

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

Healthy or not健康餐盒的雙拼雞肉，經過舒肥後肉質超級嫩，雞胸雞腿兩種肉品一次滿足～雞胸口感軟嫩，肉切得相當有厚度，吃起來絲毫感受不到乾柴

雞腿肉更是優秀，軟嫩充滿水分，彈牙的口感，一吃就欲罷不能！Healthy or not雞肉先煎過更加有香氣，夏天則是冰涼食用，針對不同季節有不同吃法，下次還想試試看辣的口味

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

客製化健康餐盒

每天的配菜都會不一樣，黑板上都會寫上今日菜色，喜歡吃甚麼配菜也可以自己挑選，不想吃澱粉或者飯少換菜，也都可以加價升級，客製化的服務真的超貼心

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

這次吃到的配菜我都超愛，完全沒有地雷，而且調味不會像很多水煮餐，食之無味，吃了幾次就懷疑人生了！

季節蔬菜有炒燙過，入口比較有滋味，同時又能保留蔬菜本身的甜份，及爽脆口感！外食族缺少的纖維素一次吃個夠，營養滿分補充滿滿能量

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

Healthy or not健康餐盒紫米飯，相當有Ｑ度，一口米飯、一口配菜、一口主食，口感相當豐富，吃上一盒就超級滿足～

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

舒肥雞胸沙拉 95元

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

想多吃菜的朋友，Healthy or not健康餐盒提供生菜沙拉，豐富多樣化的時蔬，五顏六色攝取豐富的植物營養，一大份居然百元有找，物超所值好划算！

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

螺旋麵

不用擔心吃沙拉會吃不飽，裡頭居然還有螺旋麵條，Ｑ度十足相當有彈性，吃起來很清爽，完全不會油膩，推薦愛吃麵的朋友，可以來試試看！

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

多樣化的沙拉美味，玉米鮮甜、花椰菜多汁、薯泥鬆軟、小黃瓜跟生菜爽脆，豐富的植物一次吃個夠，尤其我幾乎天天外食，來這邊補充纖維素對身體超好！

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

擔心吃沙拉沒有味道的朋友，Healthy or not健康餐盒提供香濃的胡麻醬，加在沙拉上頭，鹹甜滋味豐富了味蕾，讓不愛吃菜的初學者，也能不知不覺完食！

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

鮮奶茶50元

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

香醇滑順甜度抓得剛剛好，茶香跟乳香同時充滿口中，一喝就會愛上，絲滑的細緻口感，愛喝鮮奶茶的朋友記得點上一杯喔～

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣
綠茶（無糖）30元

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

喝無糖飲品的朋友，則推薦綠茶，搭配健康餐盒相當爽口，完全不用擔心會油膩，吃飽喝上一杯，整個人神清氣爽～

Healthy or not健康餐盒令我大開眼界，原來健康餐也可以這麼好吃，老闆超用心注意每個環境，餐點品質超高，推薦愛吃健康餐的朋友一定要來！

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

Healthy or not 健康餐盒 5大特色

 

1.三重巷弄隱藏版健康餐盒專賣店，餐點並非水煮，不怕食之無味，也不擔心吃幾次就吃不下去，調味抓得非常美味，許多客人每天來報到，可以說是內行人才知道的好店

2.雞肉、牛肉舒肥過後，嫩到不可思議，完全不會乾澀，也不怕吃到牛肉硬硬的筋，舒肥牛板腱口感濕潤實在，吃起來不會有不舒服的感覺，彈牙的肉質我超級喜歡👍

3.第一次來推薦可以吃商業午餐，雖然名字叫商午但晚上也可以點，105元就可以吃到雙拼真的很划算！想補充多一點蛋白質的朋友，我推薦雞雙拼餐盒，雞腿+雞胸兩種好料一次吃個夠，還有原味、辣味可以選擇唷

4.不只主菜好吃，配菜也很可口，每天的配菜都不一樣，不用擔心會吃膩，怪不得有的客人一週可以吃上10次！配菜不只是水煮而已，還經過拌炒增添香氣，才能吃得到最佳的爽脆度，一口米飯、一口配菜越吃越涮嘴

5.除了紫米飯餐盒外，也有加了螺旋麵的沙拉、混合白米及藜麥的炒飯，也都是相當人氣的選擇～不想吃澱粉也可以加價升級，可以客製化的健康餐盒，真的很貼心，難怪很多客人吃過一次就回不去了

＊（三重健康餐）Healthy or not健康餐盒～高人氣

💭店家資訊 Healthy or not 健康餐盒
🏠地址: 新北市三重區正義北路28巷1號1樓(捷運台北橋站5分鐘/近天台廣場)
☎️電話: 02-2981-9020
⏰時間: 1100-1930
😪公休: 無休
💲消費: 現金、Linepay、街口、台灣pay、外送平台、滿額店家外送
💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100082984910160
💬訂餐: https://imenu.com.tw/HealthyornotFooD/branches
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406727045


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