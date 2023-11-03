全安堂麻油雞｜人氣老字號30年養生燉品老店・創意麵線大阪燒一吃會上癮!

每到冬天就想來碗熱呼呼的燉湯，隱藏在台中大里的這家【全安堂麻油雞】，由30多年店的老字號中藥行轉型，使用數十種中藥食材熬煮各種湯頭，有別於市面上常見的麻油雞湯，喝起來湯頭更加溫潤又清甜，還有創意的麵線蛋餅和麵線大阪燒等料理，無論是口味和份量都充滿誠意，難怪開店不久就生意爆棚!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【全安堂麻油雞】位在台中市大里區永興路，木質調外觀搭配金色招牌字樣，從門口看起來就很厲害，鄰近大買家國光店，開車可停放附近的停車場。

▼【全安堂麻油雞】的餐點採取現點現做，湯頭則是以數十款中藥材當日熬煮，建議可以先打電話預訂以免久候。

▼【全安堂麻油雞】店內用餐空間不大，木質調裝潢配上木頭餐桌椅，簡約且乾乾淨淨，以2~4人桌為主可以提供併桌。

▼【全安堂麻油雞】是自助式用餐模式，提供各式各樣的沾醬可取用，最特別的是還有手機支架欸!

菜單

【全安堂麻油雞】以各式暖胃燉湯為主打，包含藥燉麻油、藥燉燒酒、剝皮辣椒、人蔘、蒜頭、香菇、四物和仙草等，再搭配喜歡的肉品、白蝦或單純青菜及米血，還有多達七款的創意手工麵線料理，以及其他的單點小菜料理，以及划算的套餐可以做選擇。

餐點介紹

藥燉麻油雞💰160元

▼藥燉麻油雞完全不加一滴水，以老薑和麻油爆炒，在搭配自家數十種中藥材來熬煮，湯頭喝起來清甜溫潤不刺激，麻油香氣十足，還能撈到不少塊的放山雞肉，每一塊的尺寸都很大，口感Q彈富有咬勁，還有清甜的高麗菜和Q軟的米血，整碗吃完真的會超有飽足感。

藥燉燒酒雞佛💰220元

▼對身體很補的藥燉燒酒雞佛，熬煮時加入整罐的米酒增加香氣，成就出甘甜順口的湯頭，帶有淡淡的酒香但不過重，每一顆雞佛都頭好壯壯，咬下去的時候要小心會爆汁!

蒜頭蝦💰160元

▼端上桌就散發濃郁香氣的蒜頭蝦，蒜香味帶出了湯頭的鮮甜，蝦子尺寸大尾會給六~八隻，肉質更是飽滿彈牙好咬!

剝皮辣椒松阪豬💰160元

▼適合冬天的剝皮辣椒松阪豬，裏頭松阪豬給料很大方，吃起來彈牙嚼勁很是入味，伴隨著微辣的剝皮辣椒湯頭，喝起來整個身體都暖起來了!

麵線蛋餅💰65元 大阪燒麵線煎💰80元

▼第一次看過這麼有創意的麵線，麵線蛋餅把麵線以乾煎法料理，內層加上蛋液再捲成蛋餅，外層酥香中有著脆脆口感，隨著咀嚼口腔中都充滿麻油的香氣~

▼還有結合日式風味的大阪燒麵線煎，將麵線搭配雞蛋和高麗菜麵糊，煎到金黃酥脆的模樣，最後淋上美乃滋和柴魚就完成，鹹甜又酥脆的口感讓人難忘!

滷肉飯+麻油香煎蛋💰60元 古早味豬油拌飯+生蛋黃💰50元

▼這家的滷肉飯真的有在厲害，燉到軟嫩的肥肉充滿膠質但不膩口，伴隨著香氣十足的麻油荷包蛋，甜甜鹹鹹的口味有夠涮嘴，還有傳統的古早味豬油拌飯，粒粒分明的米飯在豬油包覆下，還有流出的蛋液滑順感滿分，搭配豬油、醬油和特製辣椒享用，吃完一碗還想要再來一碗!

黑麻油乾拌麵線💰40元+麻油香煎蛋💰20元

▼這道黑麻油乾拌麵線也是必點！口感咕溜滑順的麵線，淋上的豬油後香氣十足，搭配燉湯享用就是完美組合。

青草茶💰35元 洛神烏梅汁💰35元

▼茶飲都是店家以中藥材熬煮而成，青草茶入口甘甜不苦澀，洛神烏梅汁酸酸甜甜十分順口，兩款喝起來都很清涼解油膩。

用餐心得

不用再花大錢喝到沒味道的燉湯，位在台中大里的【全安堂麻油雞】，將中藥材融入湯頭中熬煮，每一口都是最真材實料的風味，配料部分用料更是毫不少軟，隨便撈都是滿滿的肉和菜，CP值可以說是非常不錯，已列入我個人的再訪名單!

店家資訊

全安堂麻油雞

粉絲團 : 全安堂麻油雞IG

電話： 04-2481-9298

地址：台中市大里區永興路277號

營業時間：11:00~14:00，17:00~21:30 最晚收客21:00(每周日公休)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/