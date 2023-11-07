宜蘭地下熱水資源豐富，因此成為了溫泉愛好者的天堂。宜蘭溫泉有多種泉質，包括碳酸氫鈉泉、硫磺泉、酸性泉等，每種都有不同的療效和效果。許多溫泉區都提供舒適的溫泉飯店和度假村，供遊客入住，享受舒適的住宿和放鬆的溫泉浸泡。知名的宜蘭溫泉飯店，有完備設施和舒適的客房，也提供多樣休閒設施，如水療中心、健身房、游泳池等。無論想情侶假期、家庭旅行還是獨自一人的放鬆之旅，台東的溫泉和飯店都能滿足給你寧靜和放鬆。
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重點整理：
宜蘭溫泉房價如何?
溫泉住宿房價隨平日、假日及旅遊淡、旺季有明顯落差，旅遊熱潮可能一晚貴上個3千左右，建議善用平日住房便宜來宜蘭泡溫泉。
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溫泉住宿推薦名單
|地點
|評價
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參考價
|礁溪麒麟飯店
|礁溪
|4.2
|
5,624
|山形閣
|礁溪
|4.7
|
8,820
|松風文旅
|五結
|4.6
|
5,082
|風華渡假酒店
|礁溪
|4.3
|
8,820
|中天溫泉渡假飯店
|礁溪
|4.2
|
7,398
|冒煙的石頭溫泉渡假旅館
|礁溪
|4.4
|
5,225
|川湯春天溫泉飯店旗艦店
|礁溪
|4.3
|
7,840
|山泉飯店
|礁溪
|3.9
|
4,372
|兆品酒店
|礁溪
|4.3
|
7,968
|礁溪
|4.3
|
7,968
【宜蘭溫泉】礁溪麒麟飯店
住宿評價 : ★★★★☆4.2 住宿房間價位(2人) : NT5 ,624元(一晚) 優惠訂房： 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段116號(地圖連結)
- 位於礁溪市中心，距離礁溪火車站步行僅需5分鐘。
- 由星級飯店設計師蔡敏敏操刀，飯店挑高大廳選用「夏木漱石」作為迎賓櫃檯，整體風格色調中性，氛圍靜謐宜人，流露當代人文風範。
- 景觀房型坐擁一望無際的蘭陽平原，可眺蘇澳港、龜山島等絕佳視野。
- 每間客房都設有溫泉湯屋，在房間就可盡享碳酸氫鈉「原湯」。
- 床墊比照五星級酒店，採用Simmons席夢思床墊，好睡一覺到天亮。
- 溫泉SPA、游泳池、健身房及裸湯區設施一應俱全。
【宜蘭溫泉】山形閣
住宿評價 : ★★★★☆4.7 住宿房間價位(2人) : NT8 ,820元(一晚) 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段187號(地圖連結)
- 距離礁溪火車站步行僅需2分鐘，無需開車下火車後無縫接軌。
- 與日本山形縣合作，日式典雅風格，輕奢設計感與簡約日式氛圍，彷彿置身市區隱居地。
- 注入即享專屬日式浴衣及拖鞋，漫步飯店享受專屬空間。
- 備品使用紐西蘭天然成分「ecostore」，為台灣飯店內少數採用的珍貴體驗。
- 大坪數客房空間無拘束，房內即可遠眺龜山島跟蘭陽平原景致。
- 超大溫泉浴池、電競室、健身房、K歌房等設備豐富，不出飯店就能盡享度假時光。
【宜蘭溫泉】松風文旅
住宿評價 : ★★★★☆4.6 住宿房間價位(2人) : NT5 ,082元(一晚) 優惠訂房： 地址：宜蘭縣五結鄉二結路231號(地圖連結)
- 距離距羅東夜市、羅東林場、羅東車站約10分鐘內車程。
- 羅東親子飯店，風格簡約，以木質裝潢營造出日式典雅舒適的住宿空間。
- 全房型挑高設計，擁有大片落地窗，明亮且舒適，享受隔天被陽光喚醒的日光浴。
- 頂樓無邊際露天泳池徜徉在市景中、兒童遊戲室是孩子們的放電天地。
- 豐富的迷你吧，可品嚐伯朗咖啡的膠囊咖啡機、以及在地特色的宜蘭餅豆奶等。
【宜蘭溫泉】風華渡假酒店 礁溪館
住宿評價 : ★★★★☆4.3
住宿房間價位(2人) : NT8 ,820元(一晚)
優惠訂房：
地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路100巷28號(地圖連結)
- 鄰近礁溪車站，位在市區卻能坐擁森林與山嵐的森林系飯店。
- 網狀外飾格柵結構搭配清水建築工法的建築風格，頗具藝術氣息。
- 全館64間房間都有浴池，客房內就能享受半露天大理石溫泉浴缸的泡湯體驗。
- 房內配備 LG 55吋大電視以及高級BOSE喇叭，一秒轉換度假模式。
- 簡約禪意露天游泳池、露天溫泉區湯池、溫泉式兒童遊區空間超享受。
【宜蘭溫泉】中天溫泉渡假飯店
住宿評價 : ★★★★☆4.2 住宿房間價位(2人) : NT7 ,398元(一晚) 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣礁溪鄉健康一街1號(地圖連結)
- 緊鄰礁溪轉運站，步行僅需五分鐘。
- 宏偉的巴洛克建築外觀，大廳使用施華洛世奇水晶吊燈，奢華大氣的視覺感受。
- 富麗堂皇大坪數數客房，歐式豪宅風格房內就可享受獨立的美人湯(碳酸氫鈉泉)。
- 室內外300坪溫泉水療池、SWITCH遊戲室、健身房、兒童遊戲室等設施齊全，待在飯店裡就能玩到飽。
【宜蘭溫泉】冒煙的石頭溫泉渡假旅館
住宿評價 : ★★★★☆4.4 住宿房間價位(2人) : NT5 ,225元(一晚) 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣礁溪鄉信義路34巷33號(地圖連結)
- 超吸睛不規則形清水模建築外觀，房間數極少，屬宜蘭低調飯店。
- 沐浴乳、洗髮乳、肥皂皆使用歐舒丹備品，質感提升。
- 不規則造型的大空間客房設計，房內採光充足，視覺體驗絕無僅有。
- 可在清水模空間享受天然且不經加熱的天然弱鹼性碳酸氫鈉泉。
- 睡眠空間與湯屋獨立分開，兼顧私人隱私及舒適性的人性化設計。
【宜蘭溫泉】川湯春天溫泉飯店旗艦店
住宿評價 : ★★★★☆4.3 住宿房間價位(2人) : NT7 ,840元(一晚) 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段218號(地圖連結)
- 步行 2 分鐘即可到礁溪火車站。
- 20多年在地溫泉老品牌2019年重新整修，設備新穎簡約奢華，客房空間變更大。
- 入住即享有零食餅乾、茶包、膠囊咖啡機，mini bar免費提供。
- 宜蘭首創結合溫泉與SPA，入住及免費使用露天溫泉SPA、蒸氣室、烤箱。
- 新版兒童親子戲水區增加了溜滑梯、滑水道、水槍、大水桶。
- 室內四大主題「卡茲童樂園」可盡享3D投影球池、溜滑梯、賽車等，孩子放電超過癮。
【宜蘭溫泉】山泉飯店
住宿評價 : ★★★★☆3.9 住宿房間價位(2人) : NT4,372元(一晚) 優惠訂房： 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段36號(地圖連結)
- 鄰近礁溪轉運站，生活、美食、購物機能優。
- 懷舊復古日式風情老飯店，飽覽鐵道及蘭陽平原無遮蔽景觀。
- 古羅馬風格戶外溫泉區，享受SPA水柱以及按摩池。
- 室內男女裸湯溫泉區，盡享零距離的日本泡湯體驗。
- 鎮店之寶：山泉飯店百萬夜景宵夜，頂樓夜間蘭陽夜景配上宜蘭美食放題，視覺味覺雙享受。
【宜蘭溫泉】兆品酒店（宜蘭礁溪福朋喜來登酒店）
住宿評價 : ★★★★☆4.3 住宿房間價位(2人) : NT7 ,968元(一晚) 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路 48巷18弄1號(地圖連結)
- 原礁溪兆品酒店，更名宜蘭礁溪福朋喜來登酒店，於2023年 9/12全新開幕。
- 屬萬豪集團旗下飯店，為礁溪溫泉區第一家國際品牌酒店。
- 每間客房皆有獨立的印度黑石板砌造的泡湯浴池，可延緩泉水變涼亦不刺激肌膚，享受礁溪著名的純淨美人湯。
- 入住及免費享有創意遊戲區、露天無邊際溫泉游泳池、SPA水療區
- 盡享270度無死角的陽平原遼闊視野。
- 必吃「廣式一品鴨五吃」，由米其林三星主廚操刀，享受在地櫻桃鴨料理！
【宜蘭溫泉】煙波花時間
住宿評價 : ★★★★☆4.3 住宿房間價位(2人) : NT7 ,968元(一晚) 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路 48巷18弄1號(地圖連結)
- 位於傳藝中心園區內，可夜宿宜蘭傳藝園區，獨享整個夜間古味巷陌。
- 屬煙波國際觀光集團旗下飯店，由荷蘭設計團隊打造，結合傳統與現代的特色飯店。
- 全新打造復古兒童遊戲室「七淘間」以冰果室為主題，滑梯、球池玩到飽。
- 寵物友善草皮「汪喵七淘園」，毛小孩也能無壓共遊！
- 從經典上下舖到豪華家庭房都有，淺色調極簡時尚客房超愜意。
- 夜間限定：溫馨夜遊活動，親子同遊踩街夜間版傳藝中心。
【宜蘭溫泉】礁溪來去泡湯坊
- 鬧中取靜鄰近山邊，一間300元就泡得到的礁溪超高CP值湯屋。
- 全數湯屋都擁有超大浴池，小孩游泳、家庭共浴不是問題！
- 老湯屋注入新靈魂，乾淨簡約文青風，專注泡湯首選。
- 附有小包裝洗髮精、沐浴乳，自備毛巾就能輕鬆泡湯。
【宜蘭溫泉】春水笈溫泉湯屋
- 異國情調的浪漫泡湯空間，雙人湯屋一人不到200元，屬礁溪溫泉平價湯屋首選之一！
- 距離礁溪車站車程僅需 5 分鐘，鬧中取靜泡湯好去處。
- 雙人湯屋、大眾裸湯、家庭湯屋等選眾多，一個人也可以來泡湯！
- 免費洗髮精、沐浴乳、吹風機可使用，咖啡機、按摩椅、自動販賣機一應俱全。
- 宜蘭24小時湯屋，夜間不打烊，半夜泡湯的好地方。