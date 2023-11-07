宜蘭地下熱水資源豐富，因此成為了溫泉愛好者的天堂。宜蘭溫泉有多種泉質，包括碳酸氫鈉泉、硫磺泉、酸性泉等，每種都有不同的療效和效果。許多溫泉區都提供舒適的溫泉飯店和度假村，供遊客入住，享受舒適的住宿和放鬆的溫泉浸泡。知名的宜蘭溫泉飯店，有完備設施和舒適的客房，也提供多樣休閒設施，如水療中心、健身房、游泳池等。無論想情侶假期、家庭旅行還是獨自一人的放鬆之旅，台東的溫泉和飯店都能滿足給你寧靜和放鬆。

重點整理： Toggle

宜蘭溫泉房價如何?

溫泉住宿房價隨平日、假日及旅遊淡、旺季有明顯落差，旅遊熱潮可能一晚貴上個3千左右，建議善用平日住房便宜來宜蘭泡溫泉。

溫泉住宿推薦名單 地點 評價 參考價 礁溪麒麟飯店 礁溪 4.2 5,624 山形閣 礁溪 4.7 8,820 松風文旅 五結 4.6 5,082 風華渡假酒店 礁溪 4.3 8,820 中天溫泉渡假飯店 礁溪 4.2 7,398 冒煙的石頭溫泉渡假旅館 礁溪 4.4 5,225 川湯春天溫泉飯店旗艦店 礁溪 4.3 7,840 山泉飯店 礁溪 3.9 4,372 兆品酒店 礁溪 4.3 7,968 煙波花時間 礁溪 4.3 7,968

住宿評價 : ★★★★☆4.2 住宿房間價位(2人) : NT5 ,624元(一晚) 優惠訂房： 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段116號(地圖連結)

位於礁溪市中心，距離礁溪火車站步行僅需5分鐘。

由星級飯店設計師蔡敏敏操刀，飯店挑高大廳選用「夏木漱石」作為迎賓櫃檯，整體風格色調中性，氛圍靜謐宜人，流露當代人文風範。

景觀房型坐擁一望無際的蘭陽平原，可眺蘇澳港、龜山島等絕佳視野。

每間客房都設有溫泉湯屋，在房間就可盡享碳酸氫鈉「原湯」。

床墊比照五星級酒店，採用Simmons席夢思床墊，好睡一覺到天亮。

溫泉SPA、游泳池、健身房及裸湯區設施一應俱全。

住宿評價 : ★★★★☆4.7 住宿房間價位(2人) : NT8 ,820元(一晚) 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段187號(地圖連結)

距離礁溪火車站步行僅需2分鐘，無需開車下火車後無縫接軌。

與日本山形縣合作，日式典雅風格，輕奢設計感與簡約日式氛圍，彷彿置身市區隱居地。

注入即享專屬日式浴衣及拖鞋，漫步飯店享受專屬空間。

備品使用紐西蘭天然成分「ecostore」，為台灣飯店內少數採用的珍貴體驗。

大坪數客房空間無拘束，房內即可遠眺龜山島跟蘭陽平原景致。

超大溫泉浴池、電競室、健身房、K歌房等設備豐富，不出飯店就能盡享度假時光。

住宿評價 : ★★★★☆4.6 住宿房間價位(2人) : NT5 ,082元(一晚) 優惠訂房： 地址：宜蘭縣五結鄉二結路231號(地圖連結)

距離距羅東夜市、羅東林場、羅東車站約10分鐘內車程。

羅東親子飯店，​​風格簡約，以木質裝潢營造出日式典雅舒適的住宿空間。

全房型挑高設計，擁有大片落地窗，明亮且舒適，享受隔天被陽光喚醒的日光浴。

頂樓無邊際露天泳池徜徉在市景中、兒童遊戲室是孩子們的放電天地。

豐富的迷你吧，可品嚐伯朗咖啡的膠囊咖啡機、以及在地特色的宜蘭餅豆奶等。

【宜蘭溫泉】風華渡假酒店 礁溪館

住宿評價 : ★★★★☆4.3

住宿房間價位(2人) : NT8 ,820元(一晚)

優惠訂房：

地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路100巷28號(地圖連結)

鄰近礁溪車站，位在市區卻能坐擁森林與山嵐的森林系飯店。

網狀外飾格柵結構搭配清水建築工法的建築風格，頗具藝術氣息。

全館64間房間都有浴池，客房內就能享受半露天大理石溫泉浴缸的泡湯體驗。

房內配備 LG 55吋大電視以及高級BOSE喇叭，一秒轉換度假模式。

簡約禪意露天游泳池、露天溫泉區湯池、溫泉式兒童遊區空間超享受。

住宿評價 : ★★★★☆4.2 住宿房間價位(2人) : NT7 ,398元(一晚) 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣礁溪鄉健康一街1號(地圖連結)

緊鄰礁溪轉運站，步行僅需五分鐘。

宏偉的巴洛克建築外觀，大廳使用施華洛世奇水晶吊燈，奢華大氣的視覺感受。

富麗堂皇大坪數數客房，歐式豪宅風格房內就可享受獨立的美人湯(碳酸氫鈉泉)。

室內外300坪溫泉水療池、SWITCH遊戲室、健身房、兒童遊戲室等設施齊全，待在飯店裡就能玩到飽。

住宿評價 : ★★★★☆4.4 住宿房間價位(2人) : NT5 ,225元(一晚) 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣礁溪鄉信義路34巷33號(地圖連結)

超吸睛不規則形清水模建築外觀，房間數極少，屬宜蘭低調飯店。

沐浴乳、洗髮乳、肥皂皆使用歐舒丹備品，質感提升。

不規則造型的大空間客房設計，房內採光充足，視覺體驗絕無僅有。

可在清水模空間享受天然且不經加熱的天然弱鹼性碳酸氫鈉泉。

睡眠空間與湯屋獨立分開，兼顧私人隱私及舒適性的人性化設計。

住宿評價 : ★★★★☆4.3 住宿房間價位(2人) : NT7 ,840元(一晚) 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段218號(地圖連結)

步行 2 分鐘即可到礁溪火車站。

20多年在地溫泉老品牌2019年重新整修，設備新穎簡約奢華，客房空間變更大。

入住即享有零食餅乾、茶包、膠囊咖啡機，mini bar免費提供。

宜蘭首創結合溫泉與SPA，入住及免費使用露天溫泉SPA、蒸氣室、烤箱。

新版兒童親子戲水區增加了溜滑梯、滑水道、水槍、大水桶。

室內四大主題「卡茲童樂園」可盡享3D投影球池、溜滑梯、賽車等，孩子放電超過癮。

住宿評價 : ★★★★☆3.9 住宿房間價位(2人) : NT4,372元(一晚) 優惠訂房： 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段36號(地圖連結)

鄰近礁溪轉運站，生活、美食、購物機能優。

懷舊復古日式風情老飯店，飽覽鐵道及蘭陽平原無遮蔽景觀。

古羅馬風格戶外溫泉區，享受SPA水柱以及按摩池。

室內男女裸湯溫泉區，盡享零距離的日本泡湯體驗。

鎮店之寶：山泉飯店百萬夜景宵夜，頂樓夜間蘭陽夜景配上宜蘭美食放題，視覺味覺雙享受。

住宿評價 : ★★★★☆4.3 住宿房間價位(2人) : NT7 ,968元(一晚) 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路 48巷18弄1號(地圖連結)

原礁溪兆品酒店，更名宜蘭礁溪福朋喜來登酒店，於2023年 9/12全新開幕。

屬萬豪集團旗下飯店，為礁溪溫泉區第一家國際品牌酒店。

每間客房皆有獨立的印度黑石板砌造的泡湯浴池，可延緩泉水變涼亦不刺激肌膚，享受礁溪著名的純淨美人湯。

入住及免費享有創意遊戲區、露天無邊際溫泉游泳池、SPA水療區

盡享270度無死角的陽平原遼闊視野。

必吃「廣式一品鴨五吃」，由米其林三星主廚操刀，享受在地櫻桃鴨料理！

住宿評價 : ★★★★☆4.3 住宿房間價位(2人) : NT7 ,968元(一晚) 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路 48巷18弄1號(地圖連結)

位於傳藝中心園區內，可夜宿宜蘭傳藝園區，獨享整個夜間古味巷陌。

屬煙波國際觀光集團旗下飯店，由荷蘭設計團隊打造，結合傳統與現代的特色飯店。

全新打造復古兒童遊戲室「七淘間」以冰果室為主題，滑梯、球池玩到飽。

寵物友善草皮「汪喵七淘園」，毛小孩也能無壓共遊！

從經典上下舖到豪華家庭房都有，淺色調極簡時尚客房超愜意。

夜間限定：溫馨夜遊活動，親子同遊踩街夜間版傳藝中心。

【宜蘭溫泉】礁溪來去泡湯坊

鬧中取靜鄰近山邊，一間300元就泡得到的礁溪超高CP值湯屋。

全數湯屋都擁有超大浴池，小孩游泳、家庭共浴不是問題！

老湯屋注入新靈魂，乾淨簡約文青風，專注泡湯首選。

附有小包裝洗髮精、沐浴乳，自備毛巾就能輕鬆泡湯。

【宜蘭溫泉】春水笈溫泉湯屋