高雄最狂咖哩炸豬排店 咕嚕咕嚕家，歡慶16周年又出推出最狂進擊 龍王號

一推出讓很多旅客也都會特地來朝聖，高雄在地經營超過數十年

經典的日式咖哩擄獲許多饕客的味蕾，連我們家也常來用餐

不僅咖哩厲害，厚切炸豬排、南洋紅咖哩、唐揚雞、厚切牛排、2.5倍JUMBO拿坡里義大麵等美食都很夯

肚子咕嚕咕嚕就要到咕嚕咕嚕家用餐，用餐不限時還無需服務費唷!

這次16周年慶很狂，推出龍王號 只要1688元(可4人用餐份量)

還提供四杯飲料(或湯品)，絕對吃很撐

更狂的是使要享用龍王號，三款甜點都只要1折(怕肥的優格盛果巴菲、溫泉蛋冰淇淋、綿綿你心紅豆湯圓)

飲料還可以升級33元，可換成抹茶玉露多多、玫瑰戀櫻氣泡飲

PS:建議龍王號要預訂，製作繁雜現場等候時間比較長唷~

咕嚕咕嚕家うちりょうり-巨蛋裕誠叁店

位置：高雄市左營區裕誠路370號

營業時間：11：00～14:00、17:00～21：00

最後點餐時間是營業結束前30分鐘

電話： 07 557 2018

粉絲團：Facebook

高雄咖哩絕對不能錯過在地老店 咕嚕咕嚕家うちりょうり

充滿日系居酒屋氣氛，三間門市可以用餐

跟家人孩子都很愛的炸豬排咖哩專賣店，再訪好幾次

16年慶的龍王號，當然要來挑戰

挑戰史上最大咖哩炸物美食龍王號，連平常日都很多人來挑戰’

可以四人享用，甚至還有大衛王可以一個人吃完

挑戰高雄最巨大的餐點美食，水手們要登場囉!

慢熟牛排水手、豬排肉山水手、海味炸蝦水手、明太子炸蝦水手、獨家研磨黑咖哩

還設計了機關，讓饕客可以玩樂又能吃到美食

可以掃描桌上的Qrcode線上點餐，或者於櫃檯旁的自助點餐機點餐結帳

假日聚餐人潮多，建議可以先預約

餐點都是每日新鮮備料製作，可以吃到最日式風味的研磨黑咖哩醬

讓很多牛肉饕客最愛的慢熟牛排

醃製24小時，再使用平底鍋來做炙燒

使用170度來油煎鎖住牛肉湯汁、保持嫩度

最愛的厚切炸豬排，根本是大人小孩的天菜，每次來都要吃

市面上高達兩倍厚度的豬排，酥脆帶有厚實軟嫩咀嚼口感~愛了愛了!

每一刀切下去都是酥脆聲響

疊著跟富士山一樣高的兩大塊厚切豬排，每次來孩子都指名要吃 2倍極厚切豬排丼飯

加上起司、淋上蛋包、咖哩醬，招牌人氣 2倍極厚切豬排丼飯

2倍極厚切豬排丼飯

不僅視覺滿分，風味也超級邪惡，咀嚼系炸豬排美食好愛

整個黑咖哩滋潤，帶出滑蛋與熔岩起司的牽絲

每一口都很邪惡，記得先把炸豬排夾到盤子上才能吃到米飯

米飯被堆疊在很下面啊!!真的是滿滿厚切炸豬排好過癮~

每一款餐點都很經典，還不斷推出新品

咖哩醬有 和風原味黑咖哩、辣味黑咖哩、Thai式紅咖哩 可選

厚切牛排烤野菜咖哩飯

連擺盤都很日本，不用飛日本就能吃到經典和風黑咖哩，帶處獨門渾厚香氣

搭配的烤野菜超好吃~

牛肉熟度控制剛剛好，帶些微粉嫩

咬下還是軟嫩口感，引出表面焦香氣味

可以先吃原味搭配蒜片，再沾上黑咖哩提出不同層次風味

炸黃金雞腿丸烤野菜咖哩飯

超愛的唐揚雞，菜單上是炸黃金雞腿丸

使用雞腿肉製作，每一塊都是無敵大塊的

表面帶上特製醬汁，咬下酥脆爆出雞腿肉鮮嫩

超好吃的香甜炸黃金雞腿丸，加上有厚度保有嫩度，連小孩子都會搶食

最近推出的龍王號，就是把招牌人氣餐點整個大集合

更加澎派還能一次跟家人朋友大滿足，大口大口吃

2倍極厚切豬排丼飯、厚切牛排烤野菜咖哩飯、炸黃金雞腿丸烤野菜咖哩飯、2.5倍JUMBO拿坡里義大麵

這些都是暢銷招牌美食，霸氣龍王號就是更浮誇

整個把招牌一次獻給大家，絕對吃很飽

可以單點，也很推薦16周年推出的龍王號，4~5人用餐都沒問題

一次可以吃到四款以上的經典招牌，炸豬排、唐揚雞、牛排、義大利麵一次滿足

而且龍王號更超值划算，真的會吃很撐~~~

霸氣登場，把咕嚕咕嚕家招牌全部吃光光

高雄咖哩推薦，必吃 咕嚕咕嚕家，連很多旅客來高雄玩樂，都會專程來用餐

2.5倍JUMBO拿坡里義大麵

吃咖哩也能吃到義大利麵，也是挑戰最巨疊高高的義大利麵

加上邪惡熔岩起司，視覺亮眼、創意又美味

每日限定10份唷!!!喜歡義大利麵的饕客可以追~~

日本家庭必備的拿波里義大利麵，加上招牌厚切豬排

最上面還放上軟Q口感的起司貝果，淋上 Mozzarell 起司熔岩，豐富層次堆疊香氣瀰漫

餐點份量都不少唷~每次來都吃很飽!加上孩子也愛~

眾所期待的龍王號，開始進行組裝

光是前置作業的炸物美食就很多，都是現點製作熱呼呼滋味

現點現炸現組裝擺盤，建議預約才不會撲空

只有更多更大，絕對超乎極限啊!

不僅有炸物，還有烤蔬菜、薯條、徳式香腸等等美食

經過半年以上的研發才登出16年慶的龍王號，絕對霸氣亮眼登場

可以四人用餐的龍王號，當然5人吃也可以唷!

龍王號

高雄最厲害的黑咖哩推出新品都讓人震撼，還很吸睛

假日很多全家來聚餐、慶生、約會吃美食，最新推出龍王號等你們來消滅!

登場還會有音樂唷!!!儀式感都不能少~

堆疊滿滿的炸物美食、米飯跟義大利麵，把招牌美食總匯都拼湊一起

主廚還加上特製炸物的醬料，讓炸物更美味

龍王號登場上桌，再淋上獨家研磨黑咖哩

一起跟水手們迎向偉大的航到!!!來去找海賊王?!~

龍王號 1688元(可4人用餐份量)

快揪家人朋友來用餐吧~一人平均不到450元唷!

龍王號還會附贈四杯飲料(亦可選湯品)

很讚的是加購甜點只要1折(怕肥的優格盛果巴菲、溫泉蛋冰淇淋、綿綿你心紅豆湯圓)

讓百元甜點都只要銅板價!!!好狂~

船上還有機關，自行把機關往前推~咖哩醬就會滑溜下去

創意有趣又好玩，記得先拍照啊!!!

連孩子都驚呆了!!!這也太巨了吧~

龍王號算是組合餐，這樣吃更划算ㄟ!!還直接附贈飲品~聚餐精打細算就點龍王號

份量全部直接高達2.5公斤，記得餓肚子來吃唷~

服務人員會提供碗來分裝，還是會有大胃王直接想挑戰一整艘龍王號美食

唐揚炸雞特別搭配了明太子醬，增加滑順與香甜滋味，好好吃

炸蝦搭配了塔塔醬，咬下酥脆帶出海味

塔塔醬層次香氣讓味蕾都開了，還能解膩

四尾炸蝦一人一尾都搶食

最邪惡好吃美味的豬排肉山，兩大塊豬排份量

咬下保有酥脆與濕潤醬汁提味，滑蛋帶出起司乳酪香

整個滑蛋滋潤下去，還帶有洋蔥甜味唷!

能邊吃還能邊玩啊~

日本家庭必備的拿波里義大利麵，帶出番茄酸甜開胃滑溜順口

義大利麵條還帶有滑溜Q度

熟度控制剛好的牛排，肉質很軟嫩帶出焦香氣味

最愛的日系黑咖哩，渾厚香氣搭配Q彈的米飯，真的很美味

生日聚餐、家庭聚會約一波，龍王號絕對無冷場

跟著水手一起吃遍美食，絕對飽到天靈蓋

龍王號會附贈四杯飲料或者湯品

飲品有:可爾必思、十六茶、可口可樂可選

亦可升級33元可換抹茶玉露多多、玫瑰戀櫻氣泡飲

點龍王號，甜點只要1折!!!真的1折!!

怕肥的優格盛果巴菲12元、溫泉蛋冰淇淋8元、綿綿你心紅豆湯圓4元

怕肥的優格盛果巴菲

超愛的優格甜點，很酸帶有火龍果的甜味

還有脆片的脆度增加口感，飯後還是能吃上一碗~

溫泉蛋冰淇淋

帶有創意的溫泉蛋冰淇淋，豐富層次還有蛋黃滋潤

一開始覺得這能吃嗎?!一口下去滋潤口腔，帶出抹茶香甜~

底下還有巧克力碎片層次，連小孩都搶吃

即日起只要來咕嚕咕嚕家消費，就可以摸刮刮卡一張

最高折扣1688元消費抵用金唷!!!張張都有獎~~~

💝最高刮出$1688元抵用金！

💝雙人套餐/憤怒紅醬鐵板餐👉免費招待

💝起司瀑布咖哩餐/彩虹塔可飯👉免費招待

💝$168元抵用金💝$88元抵用金

💝各式飲品(不含酒精性飲料)👉免費招待

咕嚕咕嚕家うちりょうり—漢神成功總店 住址：高雄市前金區成功一路260號 電話：07-231 6667

咕嚕咕嚕家うちりょうり 鳳山五甲店 住址：高雄市鳳山區五甲二路466號 電話：07- 726 9929