推薦高人氣宜蘭五星飯店!首選8個各有特色宜蘭頂級飯店，對注重生活品質人來說，五星飯店追求頂配硬體設備、遊戲室和泳池幾乎標配，餐廳、酒吧通給你塞進，一站式住宿體驗，完全不用離開飯店一步，站在高樓層觀賞港都夜景。很適合親子、情侶、朋友一起入住!

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宜蘭五星飯店怎麼選?

精選8間五星高級宜蘭飯店，出門想體驗頂級服務，豐富娛樂設施自由使用，像室內游泳池、健身房、按摩SPA、孩童遊戲室、餐廳美食等，宜蘭五星飯店位置，大致能區分成這3個區域:

【宜蘭員山區】: 力麗威斯汀度假酒店 【宜蘭五結區】: 松風文旅 【宜蘭蘇澳區】: 瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店 【宜蘭礁溪區】: 礁溪老爺酒店、風華渡假酒店 礁溪館、冒煙的石頭溫泉渡假旅館、礁溪麒麟飯店 【宜蘭市區】: 蘭城晶英酒店

宜蘭五星飯店一晚房價?

宜蘭五星級飯店價位多少?飯店定位上主打高檔服務、及用高級設備要求，所以房價會比一般民宿或旅店有很大幅度價差。根據不同出發日，旅遊淡旺季、平價日有近5000多台幣落差(雙人房一晚)。，建議大家多利用平日機會往宜蘭旅遊，避開排隊人潮、省下不少時間和鈔票。

※文章內提到的商品、服務內容或是價格等可能會有所更動,請實際以店家提供資訊為主

宜蘭五星飯店-員山區

宜蘭力麗威斯汀度假酒店

宜蘭力麗威斯汀度假酒店以宜蘭地區日式老建築溫泉群落的意象，用現代簡約的設計，表現出東方禪風的空間格局，營造出靜謐雅閑的度假氛圍。

酒店擁有85間舒適的客房和套房，6間獨棟Villa別墅並設置獨立游泳池及泡湯池，每一房間皆配備高速上網、50吋LED液晶電視、天夢之床及白茶蘆薈系列沐浴用品。

公共設施則提供SPA設施、三溫暖、烤箱、健身中心和室外游泳池，可以在此度過舒活的快樂泡湯時光。

宜蘭五星飯店-五結區

松風文旅

住宿評價 : ★★★★☆4.6 住宿房間價位(2人) : NT5 ,082元(一晚) 優惠訂房： 地址：宜蘭縣五結鄉二結路231號(地圖連結)

距離距羅東夜市、羅東林場、羅東車站約10分鐘內車程。

羅東親子飯店，​​風格簡約，以木質裝潢營造出日式典雅舒適的住宿空間。

全房型挑高設計，擁有大片落地窗，明亮且舒適，享受隔天被陽光喚醒的日光浴。

頂樓無邊際露天泳池徜徉在市景中、兒童遊戲室是孩子們的放電天地。

豐富的迷你吧，可品嚐伯朗咖啡的膠囊咖啡機、以及在地特色的宜蘭餅豆奶等。

宜蘭五星飯店-礁溪區

礁溪老爺酒店

住宿評價 : ★★★★★ 4.6 住宿房間價位(2人) : NT18,000元(一晚) 優惠訂房： | 地址： 宜蘭縣礁溪鄉五峰路 69 號（ Google 地圖導航

位於五峰旗風景區的礁溪老爺酒店， 由日本設計師打造的的挑高及落地窗設計散發淡淡禪風。

房型主要區分為和式與洋式，和式房型提供白天是客廳、晚上是睡舖的榻榻米空間，而偏好睡床的旅客則建議選擇洋式房型。

兩種房型再分為面山景與蘭陽平原景，如果喜歡幽靜感的可以選擇面山；如果喜歡看夜景想要一覽蘭陽平原，可以選擇面向蘭陽平原。

略略遠離礁溪市區一點的靜謐位置擁有其他住宿沒有的度假感，配上可眺望蘭陽平原的無邊際泳池、露天洞天溫泉、高爾夫球場等設施，軟硬體設備都相當有質感又令人放鬆，不僅是宜蘭度假飯店首選，更是不少旅人心中的宜蘭必住游泳飯店之一！

風華渡假酒店 礁溪館

住宿評價 : ★★★★☆4.3

住宿房間價位(2人) : NT8 ,820元(一晚)

優惠訂房：

地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路100巷28號(地圖連結)

鄰近礁溪車站，位在市區卻能坐擁森林與山嵐的森林系飯店。

網狀外飾格柵結構搭配清水建築工法的建築風格，頗具藝術氣息。

全館64間房間都有浴池，客房內就能享受半露天大理石溫泉浴缸的泡湯體驗。

房內配備 LG 55吋大電視以及高級BOSE喇叭，一秒轉換度假模式。

簡約禪意露天游泳池、露天溫泉區湯池、溫泉式兒童遊區空間超享受。

冒煙的石頭溫泉渡假旅館

住宿評價 : ★★★★☆4.4 住宿房間價位(2人) : NT5 ,225元(一晚) 優惠訂房： | 地址：宜蘭縣礁溪鄉信義路34巷33號(地圖連結)

礁溪麒麟飯店

住宿評價 : ★★★★☆4.2 住宿房間價位(2人) : NT5 ,624元(一晚) 優惠訂房： 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段116號(地圖連結)

位於礁溪市中心，距離礁溪火車站步行僅需5分鐘。

由星級飯店設計師蔡敏敏操刀，飯店挑高大廳選用「夏木漱石」作為迎賓櫃檯，整體風格色調中性，氛圍靜謐宜人，流露當代人文風範。

景觀房型坐擁一望無際的蘭陽平原，可眺蘇澳港、龜山島等絕佳視野。

每間客房都設有溫泉湯屋，在房間就可盡享碳酸氫鈉「原湯」。

床墊比照五星級酒店，採用Simmons席夢思床墊，好睡一覺到天亮。

溫泉SPA、游泳池、健身房及裸湯區設施一應俱全。

宜蘭五星飯店-宜蘭市區

蘭城晶英酒店

住宿評價 : ★★★★★ 4.5 住宿房間價位(2人) : NT20,990元(一晚) 優惠訂房： | 地址： 宜蘭縣宜蘭市民權路二段 36 號（ Google 地圖導航

與宜蘭新月廣場相連的「蘭城晶英酒店」不僅是一家高級宜蘭渡假村，更是適合全家大小一同入住的宜蘭渡假飯店！

可玩範圍非常廣，分為戶外泳池、室內遊戲場、電影院不同體驗設施。

最具特色的是只要入住芬朵奇堡主題樓層，每間客房都可以領取一台專屬的電動跑車，兩層樓的主題空間直接將飯店走道打造成配有紅綠燈、道路歸線等的賽車道，最後直接開自己的客房也沒問題！

沐浴備品部分專為孩童們準備高露潔牙刷及牙膏系列以及施巴沐浴組，大人們則是歐舒丹沐浴組及 Dyson 吹風機。

飯店還設有室內外游泳池等你意想不到的設施，一次住宿全家享受！

宜蘭五星飯店-蘇澳區

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店