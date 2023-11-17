騰爐酸菜白肉鍋在內湖深耕十年，現在台北越來越少酸菜白肉鍋專賣店，最近漸漸入冬，下班後就跟家人一起來回味騰爐酸菜白肉鍋的好滋味～

最令我難忘就是騰爐的鴛鴦湯頭，自製清爽開胃酸菜白肉鍋、老闆遠赴中國取經的正宗川味麻辣鍋，兩種湯頭都很用心煮甚麼都好吃！

新推出的梅香甘釀2.0，在原味的酸菜白肉湯內，滴上幾滴宛如魔法藥水梅香甘釀，湯頭瞬間變得更甘甜，喝起來很順口，口中充滿梅子的香味～

在這麼絕美的湯頭內，煮美國CHOICE翼板牛、本土豬五花、澎湖鮮蝦滑、非吃不可海鮮拼盤、綜合丸餃、老油條等新鮮的配料，一口接一口全身暖呼呼

吃飽後不能少了豆沙鍋餅、泰國冰淇淋，這次很扼腕烏梅汁居然賣完了，不過沒關係，自助區免費熱麥茶，能除去口中油膩感，這次再訪騰爐一樣超滿意，推薦大家來補一下！

騰爐酸菜白肉鍋地點真的很好，氣派的寬敞店面，兩層樓用餐空間，一開門客人就一個接一個，

提醒可以先事前訂位，減少現場等候的時間，更快能享用到騰爐酸菜白肉鍋的好滋味～

騰爐酸菜白肉鍋果然相當高人氣，一下子就擠得水洩不通，外頭還有不少人在候位，從捷運西湖站過來幾分鐘就到，交通位置真的很方便～

騰爐酸菜白肉鍋空間寬敞不會有壓迫感，在這邊用餐相當愜意，我看許多是情侶、家庭、同事們一起來用餐，

騰爐是大家聚餐的好選擇，很適合全家大家一起來的好去處，吃過一次就會被圈粉～

騰爐酸菜白肉鍋鄰近許多電視台，超多名人都曾是座上賓，在地深耕十年的好店，不只內科人喜歡，也有不少來外籍人士也是騰爐的粉絲～

騰爐酸菜白肉鍋吃法

騰爐很重視食安，對食材的介紹相當詳盡，提供詳細的吃法教學，第一次來的朋友，也可以立刻就了解怎麼吃騰爐最好吃~

騰爐酸菜白肉鍋菜單

騰爐酸菜白肉鍋的新鮮食材，擺得滿滿一桌，份量十足，光聞到湯頭的香氣，我的口水就已經流個不停了~趕快開動開吃囉！

鴛鴦鍋中2-4人 320元

一次就可以吃到兩種招牌湯頭，紅色的漢方麻辣鍋、白色的酸菜白肉鍋，紅湯適合煮肉品及鍋料、白湯則是蔬菜跟海鮮，食材吸滿湯汁吃起來好滿足～

漢方麻辣鍋

這個令我難忘的漢方麻辣鍋，騰爐老闆遠赴四川取經回來的祕方，喝起來香麻不嗆辣，

煮的時候記得把湯倒入香料區，反覆倒入高湯，把數十種漢方的精華通通釋放出來~

湯底就是麻辣鍋的靈魂，聞到濃郁的香氣，味道卻不會過於嗆辣，吃完後也不會辣肚子

添加職人研製的熟成川味牛油，這個牛油真的太香了，口齒留香的難忘滋味，牛油香氣充滿口中每個角落

不論煮豆皮、肉片、丸餃、鴨血都相當合適，很溫和的辣度，直接喝也沒問題喔~

酸菜白肉鍋

老闆超用心製作的酸菜白肉鍋，連中國東北的客人都大讚比東北吃的還好吃，嚴選高麗菜特製的酸白菜，吃起來特別爽口，滋味口感就是不一樣！

放入滿滿的蔬菜及海鮮，釋放出自然的甜味，酸中帶甜越吃越開胃~相當舒服的酸度，酸白菜天然酵素可以軟化肉質，肉質更有彈性，也不怕會有油膩感～

提醒您放入配料前，先喝上一碗清湯，瞬間食慾大振，非常舒服的用心湯頭，光喝這個湯就好幸福喔，暖呼呼的寒氣瞬間都消逝了～

直接喝就這麼好喝了！加入特製的秘方－梅香甘釀2.0，滋味更上一層，酸甜好滋味喝起來更加清爽，帶有梅子的鮮甜味，獨有的風味只有騰爐才喝得到！

梅香甘釀2.0

這個獲得1星獎肯定的梅香甘釀，使用南投爽脆開胃的梅子製成；滴入梅香甘釀在酸白菜湯內，梅子香氣瞬間湧現上來~

梅子自然回甘，多了一股甜味，更能引出酸白菜的酸度，非常有特色的梅香湯底，越吃越開胃！

敬佩老闆不斷研發的職人精神，讓酸菜白肉鍋增添很多的變化，融合了台灣在地梅子，異國美食變得更加有在地特色～

職人手工酸菜80元

真的太喜歡這個職人手工酸菜，越吃越涮嘴，我爸格外喜歡這個酸酸的好滋味，所以我們還額外加點了一份酸白菜，

增添爽脆的口感，雙倍的手工酸菜，味道更加過癮，我還加入扇貝、蛤蜊下去煮，更加的鮮甜，湯頭喝起來自然回甘相當滿足～

好牛饗宴 888元

3種美味的牛肉一次吃個夠，美國雪花牛、美國安格斯霜降牛肉、美國CHOICE翼板牛通通吃得到~

肉品現點現切，堅持使用原肉，看看這個紅通通的色澤，真的相當誘人又新鮮~

雪花牛肉因為夠新鮮不會有腥味，彈牙的口感不會乾柴，簡單的燙個幾秒鐘，讓肉片吸收湯汁精華，就好吃到令人難忘！

好牛饗宴-美國安格斯霜降牛肉

雪花牛彈牙的口感我好喜歡，但更高等級的霜降牛肉，油花更是漂亮，簡單涮個幾秒，粉通通的色澤，肉質充滿水份，軟嫩的口感令人驚豔！

吃起來完全不會油膩，不論煮麻辣鍋或酸菜白肉鍋都好好吃，不用額外沾醬，光是吸滿湯頭的精華，就能有如此的美好滋味，推薦一定要點～

好牛饗宴-美國CHOICE翼板牛

好牛饗宴的翼板牛肉，口感軟嫩充滿牛肉的鮮甜味，軟嫩度十足不會乾澀，牛肉涮個５分熟就很美味，

也可以用台南牛肉湯的吃法，用熱湯沖泡的方式浸泡牛肉，更能感受到牛肉的鮮甜，再滴上一幾點秘方梅子汁滋味更讚～

美國CHOICE翼板牛 408元

翼板牛肉真的太好吃了，吃完後我還再額外加點一盤，提早慶祝一下冬天的到來，也多攝取些牛肉的營養，

才有滿滿的能量可以度過冬天ＸＤ這麼好吃的牛肉，一大盤不用五百元，價格跟許多高檔火鍋比，相當的划算，一片接一片愛不釋手～

本土豬五花 298元

堅持選用台灣本土的好豬，油花分布很均勻，相當漂亮的花色，肉片厚度抓得剛剛好，丟入酸菜白肉鍋內煮，酸白菜的酵素可以軟化肉質，口感不會油膩～

嚴選的台灣豬肉，因為很新鮮，不會有惱人的腥味，跟酸白菜一起享用，爽脆度十足吃起來很涮嘴～

一口酸白菜、一口豬五花，完美的搭配組合，完全是天生一對，不會油膩的口感，讓酸白菜湯頭增添一股豬肉香

澎湖鮮蝦滑 258元

相當彈牙的鮮蝦滑，想吃多大塊自己DIY，嚴選澎湖最新鮮的海鮮，蝦子體型特別巨大，用料超實在完全不手軟~

每一口都能吃到蝦子真實的口感，Q彈爽脆度十足，一塊接一塊真的好好吃喔，來騰爐一定要點來吃喔

非吃不可海鮮拼盤 398元

海鮮拼盤4種海鮮我都超喜歡，而且非常新鮮十足，老闆龜毛個性對食材相當講究，就是要給客人吃到最棒的海味

白蝦

彈牙的蝦子肉質Q彈，而且非常飽滿，吃完後我鼻子也不會癢癢的，蝦子鮮甜好味道，煮麻辣或酸菜鍋底都好好吃~

扇貝、文蛤

酸菜白肉鍋煮貝類超推薦，扇貝跟文蛤通通放入湯底內，酸白菜的酸度，更能引出海鮮的鮮甜味，飽滿多汁的蛤蠣肉，一咬下還會噴出湯汁，讓酸菜白肉鍋更加好喝~

鱸魚

鮮魚肉切得很大片，厚實的魚肉，吃起來格外實在，魚肉不會有腥味，魚皮Q彈充滿膠質，肉質不會乾澀，愛吃魚的朋友快來騰爐

綜合丸餃拼盤 198元

我本來就超愛吃火鍋料，丸子、餃子我都很愛，點一個綜合丸餃拼盤，多種招牌配料一次吃個過癮～

魚餃吃起來很彈牙，外皮不會軟爛，吃起來相當有口感～鴨肉小丸子用料很實在，彈牙肉質很有Ｑ度，一顆接一顆一吃就愛上！

魚餃、鴨肉小丸子、芋角鮮肉丸、蛋餃

蛋餃是手工蛋餃皮，可以吸滿滿湯汁，一咬下居然還噴出湯汁，外軟內彈的手工滋味，就是跟機器做的不一樣～

芋角鮮肉丸吃得到鬆軟的芋頭塊，同時又能感受到豬肉的彈性，連不太喜歡吃芋頭的朋友，都能接受這款芋角鮮肉丸，真材實料又大又好吃

特級老油條 69元

吃麻辣鍋怎麼能少了老油條呢？我喜歡酥脆的口感，稍微浸泡一下，吸滿麻辣湯汁，就可以直接大口嗑起來～

嚴選的老油條，不會有油耗味，煮好的油條酥脆又入味，香噴噴的好味道，感受到特製牛油的香味，一根接一根越吃越涮嘴！



酥豆皮 60元

另一個我超愛的就是酥脆豆皮，老闆挑選過很多家豆皮，這家廠商的豆皮最香最脆～而且還能感受到豆子香味！

豆皮煮辣的時候，有個小技巧，可以放入辛香料的小格子內，浸泡在裏頭更快速吸收湯汁精華，豆皮也更容易軟化，味道也更美味～

娃娃菜 99元

吃這麼多大魚大肉，當然不能少了搭配酥脆，補充外食族缺乏的纖維素，爽脆的口感讓鍋物更加好吃～

尤其娃娃菜煮辣，不會辛辣反而會有牛油的香氣，香而不麻的好滋味，讓不愛吃菜的朋友也主動吃起來

涼拌酸粉 65元

之前來騰爐吃到酸粉就好愛，我本來就喜歡吃冬粉，沒想到酸酸的調味更加美味，不論當涼拌菜或者主食都很適合～

相當開胃清爽的涼拌酸粉，是來騰爐的招牌菜色，先吃上一盤打開味蕾，就能吃下更多騰爐的好料～

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滷鴨血 單點小89元

推薦可以點特色雙喜，兩種小點一次可以吃個夠，特色雙喜160元，平均一種80元，比單點划算許多~

滷鴨血吸滿湯汁直接吃就很好吃，一口咬下滑嫩的口感很股溜~放入麻辣鍋底內煮過後，吸收牛油的精華，香麻入味滋味更加好吃，愛吃鴨血的朋友一定要點！

因為檸檬汁酸菜 限量89元

特色雙喜另一個招牌就是因為檸檬汁酸菜，使用台灣本土檸檬，醃過後的酸菜可以直接搭配肉享用，酸甜清爽有點像黃金泡菜的滋味~

相當爽口的特製小菜，做成一個像房子的形狀，充滿趣味，在騰爐吃鍋確實有在家用餐的溫馨感，相當幸福整個人充滿溫暖！

騰爐酸菜白肉鍋自助區

佐料、麥茶、加湯通通都有， 尤其騰爐豐富的醬料、可以讓自由依照喜好搭配，調製出自己喜歡的味道～

腐乳醬、特製醬料、麻醬、 特調醬、醬油、香油、蒜泥、蔥花、芝麻醬、蝦油、白醋、辣椒等，真的好豐富喔～

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不過我個人覺得騰爐酸菜白肉鍋吃原味就很好吃，不用額外的佐料光吸滿湯頭精華，就令人一吃就欲罷不能！

豆沙鍋餅 $50元

吃飽喝足當然要來個點心，上次過這個銅板價的鍋餅就很喜歡，甜而不膩，明明火鍋吃很飽，一吃這個鍋餅又有食慾了！

俗話說甜點是另一個胃，這款必吃的人氣單點甜點，滿滿的豆沙餡相當實在，

鍋餅外皮酥脆可口，帶有一點Ｑ度，吃起來不油膩，豆沙在口中停留許久，是騰爐必吃人氣甜點喔～

泰國冰淇淋 $20元

吃火鍋不能只有鍋餅當甜點，天氣雖然冷颼颼，但吃完騰爐酸菜白肉鍋後，還是想來球冰淇淋~

這個泰國品牌的冰淇淋，泰奶口味、榴槤口味、荔枝口味都很好吃，味道相當濃郁，甜度也不會很膩，瞬間火氣全消！

騰爐酸菜白肉鍋轉型後，我覺得味道食材更加用心，招牌湯頭依舊美味，令人流連忘返的好滋味，天冷了推薦大家一起來朝聖～

騰爐酸菜白肉鍋 4大特色

1.台北少見酸菜白肉鍋專賣店，在地深耕十年，轉型再出發！一到用餐時間高朋滿座，招牌私房鍋底、新鮮肉品海鮮、特製佐料、美味鍋餅，眾多美味吃過就會愛上！

2.鴛鴦鍋底2種美味一次吃爽爽！老闆遠赴四川學習麻辣湯底香麻而不嗆辣，溫順好滋味吃起來好幸福；招牌酸菜白肉鍋，爽脆口感清甜湯底，越喝越開胃！加入梅汁2.0，結合台灣本土食材，繃出意想不到好滋味～

3.嚴選食材：特色鍋料、鮮甜海鮮、澎湖蝦仁漿、酥脆老油條、我最愛的豆皮，騰爐對食材非常講究，吸滿用心的湯底，不用沾醬直接吃就超美味，多種好料通通都別錯過

4.現切肉盤豬🐷、牛🐮我都好喜歡，肉品新鮮沒有刺鼻腥味，本土豬肉彈牙口感，煮酸菜白肉相當速配～好牛饗宴一次吃爽爽，煮5分熟軟嫩多汁，一片接一片，肉肉控快來吃個過癮！

💭店家資訊 騰爐酸菜白肉鍋

🏠地址: 台北市內湖區洲子街108號

🚌交通: 捷運西湖站2分鐘、內科商圈內

☎️電話: (02)2798-7696

⏰時間: 1130-1330、1730-2030

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡

💬粉專: https://www.facebook.com/tenluhotpot/

💬官網: https://northeastpot.com/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/405965123



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