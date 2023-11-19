iPhone電池總是會有老化需要更換的一天，iPhone手機每年不斷出新款，除非年年換新機，但一般維修站只有副廠電池的選擇，難道iPhone換APPLE原廠電池都需要送回原廠嗎？那可不哦～這天強生小吠來到全台灣從北到南都有門市據點的『保衛站Guard Station』體驗iPhone換電池服務，重點來了！保衛站是APPLE原廠授權的IRP，也就是Apple原廠零件獨立維修中心，除了有蘋果原廠設備可以更換電池之外，保衛站還提供別家更換iPhone電池沒有的保衛站666專案：也就是1)、業界首創更換原廠電池享有6個月保固；2)、同機再換享有專屬六折優惠價；3)現場維修最快60分鐘可取件！是不是太威啦



保衛站在全台共有21間門市，我們這天來的是台中的中科店。



索引目錄 選擇保衛站換iPhone電池的原因

全台首創更換原廠電池享六個月保固

保衛站的專業化與差異化

保衛站電池更換服務感想

iPhone原廠電池哪裡換

強生小吠讀者優惠

選擇保衛站換iPhone電池的原因

保衛站的服務項目有：iPhone維修、iPad維修 、imac維修、macbook維修、新機與二手機販售、二手機收購、3C周邊產品、手機貼膜服務…等等，尤其是關於APPLE維修的專業！



保衛站是台灣在地有10年豐富iPhone維修經驗的維修品牌，吸引我們選擇保衛站的原因除了只有這裡才能更換APPLE原廠電池之外，為了提升維修品質也特別做出和其他同業的差異-直接引進原廠維修機器耶！而且全台灣更是有多達21家門市可以方便就近維修，加上使用原廠零件感覺更有保障、維修時間快速、官網就看得到價格十分透明化這幾點，都是吸引我們前來的主要原因！



不得不說雖然假日下午總是忙碌，但保衛站店內服務人員都非常親切哦，說明來意之後就開始專業檢測和維修過程啦，等待同時也順便看看台中中科店的環境吧～



店內同時也有販售不同的保護殼、掛繩和相關手機配件，有需要可以順便看看。



全台首創更換原廠電池享六個月保固

想必大家一定都會先詢問iPhone電池更換價格的部份，服務人員直接開出官網價目表細心解說價格、目前活動、保固、原廠/副廠電池的差別在哪裡。終於了解原來「保衛站666保固活動」是真的！更換蘋果的電池是需要原廠受訓、認證的。更換原廠電池後還有全台首創的6個月保固期間，如果之後還再換第二次原廠電池直接就6折價格，並且最快可以60分鐘取件





維修前會開始進行檢測手機，直接插上手機，用coconutBattery 檢測手機電池的健康度



這台iPhone 11已經很老了，健康的電池是100% 讓你用一整天都綽綽有餘，這種健康度不到8成的電池容量只要連續用個幾小時就很常會沒電GG給你看



保衛站的專業化與差異化

維修人員很流暢的幫忙把副廠的、原廠的電池裝到手機上。原來iPhone本身就可以偵測是使用副廠還是原廠的電池耶！看到圖片左邊電池寫著維修，右邊則是換上原廠電池後寫著Apple原廠零件，以下也剛好說說這次iPhone電池更換過程中台感受到專業化和差化的部份～



序號和維修記錄登錄原廠雲端

更換電池之前會告知需使用電腦查詢手機序號並看之前的維修記錄，維修完也要登錄資訊，所有序號都上蘋果雲端，認證不是說說而已啦



專業拆解服務

先看一下保衛站內維修人員的傢俬，你會看不代表你會修，會買工具也不一定熟練，所以術業有專攻還是交給專業的



拆下iPhone 11的後背板，大約只要5分鐘，非常熟練又快速呀！



拆開後看到的電池就是Apple原廠的，換上的也是有認證的原廠電池



細心的差異化服務

維修人員就連防水膠都重新幫忙貼，其實在其他店家要更換防水膠條是可能要另外付費的，但保衛站完全免費而且還是很細心處理哦！



收邊非常仔細，手收千萬不能抖動呀！有這麼用心的iPhone電池維修站，真的很甘心



選擇原廠電池的原因

這個就是Apple原廠電池還有副廠電池的外觀差異，差一個蘋果logo差很多嗎？從外表到裡頭都差很多哦，使用原廠設備讓更換體驗上更安心，有原廠當然選擇原廠啦！



為了安全起見，怕換完電池，還有主機板漏電的可能，讓電力很快損失掉。保衛站竟然還接了電力偵測的機器，讓待機、啟動螢幕的電流都清楚表明出來



引進原廠維修設備

對了，現場還有看到iPhone12要換電池，竟然如此麻煩呀，因為手機還要經過原廠認證的加熱式顯示器拆卸固定墊，就是一個治具把手機夾放在中間再送進去，並需要一些處理時間



原廠設備處理完畢後，iPhone12的螢幕才能順利的從手機主題分離，不然硬拔是會直接把螢幕扯壞的，這也是為什麼保衛站選擇引進原廠設備的原因，就是為了保障客戶的iPhone手機在維修後能夠完好如初就像剛出廠一樣呀



起來了起來了，各位來賓請站起來掌聲鼓勵！使用原廠設備就是這麼的快速到位～



快速有效提升電池健康度

最後來看看iPhone電池健康度在更換前後的差別！本來電池從最大容量70% ，換完後直接提升上100%，這一個小時花的費用，可以延續這台手機好幾年，而且還是原廠電池那就十分值得囉！



保衛站電池更換服務感想

原本不太清楚iPhone換電池要多久，但這次來才發現竟然可以在60分鐘內完成真的比想像中快速很多欵！雖然這次只有體驗iPhone電池更換服務，但保衛站對iPhone、iPad、MacBook都有原廠零件維修的服務，身為果粉如果哪一天的Apple設備不小心掛點時直接來保衛站一趟就對啦！再幫大家複習一下選擇保衛站的優點：

●保衛站是IRP(Apple原廠零件獨立維修中心)，不用擔心iPhone換電池有後遺症

●原廠電池售後保障：60分鐘快速維修、全台首創6個月保固、過保之後更換有6折優惠(點我一秒了解666專案 )

●專業化與差異化讓電池更換修更安心也更有保障



iPhone原廠電池哪裡換

保衛站全台共有21家門市，保衛站北部地區從新北到竹南共有五家店、中部地區從台中、南投到雲林共有六家店、南部地區從嘉義、台南到高雄共有十家店，而且在全台其中一家維修就可享有全台保固，詳細21家維修據點歡迎點選以下資訊查看哦！iPhone換電池推薦就來這裡啦～

全台門市據點：

https://guardstation.tw/全台維修據點

📝立即線上預約：

https://guardstation.tw/一秒帶你了解666專案

強生小吠讀者優惠

對了，最最最重要的，如果你看到這裡，恭喜您！即日起，憑我們這篇文章或是截圖，即可享受APPLE蘋果全品項維修或購買配件享有9折優惠(折抵上限皆1000元)，有需要記得趕快利用起來嘿

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<本文為保衛站 邀約，內容均為真實感受>







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