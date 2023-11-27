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【台北美食】Retro House 美式餐廳，信義區美式漢堡推薦

2023-11-27 15:45:12 陳小可的吃喝玩樂 人氣：123
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陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：670篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：Retro House 美式餐廳
place台北市信義區松山551號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北信義區美食「Retro House美式餐廳」菜單提供大份量漢堡、炸物、燉飯、酒類、汽水和無酒精飲料，是台北美式漢堡餐廳推薦。

信義區美食 Retro House美式餐廳 位置

Retro House美式餐廳地址距離捷運永春站步行約8分鐘，騎車可停在附近停車格。

Retro House 美式餐廳
地址：台北市信義區松山路551號1樓
營業時間：11:00–15:00, 16:00–21:00（週一休息）
電話： 02 2727 0330
粉絲團：Retro House 美式餐廳
食記：【台北美食】Retro House 美式餐廳，信義區美式漢堡推薦

信義區美食 Retro House美式餐廳 環境

Retro House美式餐廳」除了現金也支援LINE PAY、街口支付等付費方式。

小可是萬聖節期間來吃漢堡，店內裝潢跟著節日佈置，很有美式風格，座位也不少，不想人擠人就選在平日中午來吃漢堡。

很適合聚餐的美式餐廳推薦，座椅舒服好坐，店員也很親切介紹菜單。

看到桌上貼著說明超好笑，尤其是那段服務生會像背後靈一樣默默的走到旁邊詢問用餐狀況。

桌上擺設餐具還有一次性手套，這樣吃漢堡就不怕弄髒手。

老闆離婚，漢堡買一送一！

Retro House美式餐廳」不久前被新聞報導推薦，造成餐廳大排長龍漢堡賣光光，現在漢堡買一送一活動成為了固定週日限定活動。

週日漢堡買一送一
來店消費任選漢堡品項
即贈Retrohouse經典堡乙個
（牛/豬/雞口味任選）
*此活動僅限內用
*需符合每位來店低消
*買一送一僅限量100顆

信義區美食 Retro House美式餐廳 菜單

Retro House 美式餐廳 菜單價格

菜單有開胃菜、炸物、漢堡也可以升級成套餐多了沙拉或薯條＋飲料，也有適合小朋友的兒童套餐、燉飯、排餐和各種飲料，當作美式漢堡、餐酒館、牛排館都可以呢！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

信義區美食 Retro House美式餐廳 評價

這天和朋友聚餐點了

❤墨西哥辣雞翅
❤夏威夷漢堡
❤剝皮辣椒莎莎堡
❤潮間帶軟殼蟹漢堡

因為我們吃相太豪邁很好笑，遮一下

夏威夷漢堡 ＋升級套餐飲料、薯條

這漢堡還真大，就是傳說中會下巴脫臼的份量，吃一個就飽了啊！

漢堡肉排厚實多汁，手打的果然厲害，咬下去還要小心噴汁。

最愛尬鳳梨多了酸甜滋味，比較特別的是大部份醬料都是店家自製，橘紅色的醬汁酸酸甜甜，平衡了漢堡肉排的風味，有點驚喜的好吃，後來問店家才知道是烏梅子醬，真特別啊！

店家選用澳洲草飼牛自製，超厚漢堡肉煎至7-8分熟，大口咬下真的能感受到漢堡肉排的軟嫩多汁，味道很棒！

炸薯條很好吃，推薦升級套餐，冷掉也很好吃的炸薯條，朋友都說讚。

特別想記錄他們的漢堡皮，我好愛啊！
圓滾滾的看起來很好吃，烤的酥香還帶有一點奶油風味，很好吃。

潮間帶軟殼蟹漢堡 ＋升級套餐飲料、薯條

這是店員推薦的招牌口味，我好愛他們的擺盤啊！好看吸睛又好拍，但重點還是漢堡好吃啦～

和朋友聚餐，最適合點潮間帶軟殼蟹漢堡來分享，三個漢堡一人一個不打架。

炸過的軟殼蟹酥脆飽滿，加上店家自製的台式泡菜塔塔醬，酸甜之中又帶著鹹的口感，多層次的組合，中間還夾了新鮮蕃茄片解膩，這口味也不得不推薦必點啊～真的是招牌。

剝皮辣椒莎莎堡

最特別的莎莎醬也是店家自製，和一般吃到的不太一樣，這裡使用剝皮辣椒和墨西哥辣椒取代番茄的味道，口感更為清爽，拍照的時候看到漢堡肉排流下的肉汁～肚子餓真的要忍一下。

辣又帶脆的剝皮辣椒，適合愛吃辣口味的點選。
厚實飽滿的嫩彈加上漢堡排真是完美組合，稍稍平衡剝皮辣椒的辣度，過癮又開胃，可以說是這天最愛的漢堡口味！

墨西哥辣雞翅

這道厲害了！一百分和五顆星推薦
要不是中午不想喝酒，很適合來一瓶海尼根啊！

選用台灣朝天椒跟墨西哥生辣椒去拌炒，再加上檸檬提味，除了辣度開胃，尾韻還有討喜的檸檬香氣，一點點酸也很解膩，讓人一口接一口的炸雞翅真好吃，好適合的搭配，這道真的必點。

升級套餐的飲料可以選可樂、紅茶或無糖綠茶。

朋友點了一杯奧利歐巧克力奶昔，他說很好喝喔！

Retro House美式餐廳」真的很有特色，店內裝潢很有氣氛，重點是餐點擺盤吸睛又好吃，這天吃了幾種漢堡都無雷，連炸物也很驚艷，漢堡價位200元起也不貴，推薦這間台北美式餐廳就位在捷運永春站附近＾＾

看Retro House 美式餐廳粉絲團至2023/11月底有限定時間活動

肉肉大滿足
平日時間：$499
假日時間：$599
用餐時間為90分鐘
不得打包
浪費餐點吃不完將酌收$500

請客人依量點餐
每份餐點都將等待10-15分鐘左右
快吃完再點
漢堡排（牛/豬/雞）
最多選擇9塊漢堡排、生菜無限提供（萵苣、洋蔥、蒜頭、紫甘藍、羅曼心、墨西哥生辣椒、檸檬片）
醬料：蜂蜜芥末醬、墨西哥辣椒醬、塔塔醬、台式泡菜、bbq醬、最多三種 無限續換

飲料無限暢飲（可樂、檸檬紅茶、無糖綠茶）

Retro House 美式餐廳
地址：台北市信義區松山路551號1樓
營業時間：11:00–15:00, 16:00–21:00（週一休息）
電話： 02 2727 0330
粉絲團：Retro House 美式餐廳
食記：【台北美食】Retro House 美式餐廳，信義區美式漢堡推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記邀請
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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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