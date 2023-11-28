時間過得超快，時序又來到了年底

再不到幾個月農曆春節將至,過年禮盒應該怎麼挑？

不論是親友間問候，或拜訪客戶、合作廠商，體面的伴手禮可不能少！

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮盒

喜氣招財又旺來,不管是要拜訪家人、長輩或是送給客戶都適用

不僅送禮的人有面子，收禮的人更能夠感受到滿滿的心意

開箱短片

一年一次和長輩親友團聚的春節

尤其現在自己年紀也步入熟女年紀

愛吃甜食又怕負擔,當然送禮也要送得健康

【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮盒

採用台灣米製成,減糖耐食配方,享受美食無負擔！

一份誠意健康滿滿年節伴手禮,送禮送到長輩心坎裡

花郁甜品屋榮獲台灣百大糕餅伴手禮&全國特色米糧烘培精品

春節贈禮或自用的喜氣擔當，2024年最招財旺來的禮盒選擇

單顆單顆的封袋包裝

避免受潮更方便分享送人

享受就從分享開始

一打開外包裝..

外表烤得黃金色澤酥皮四四方方的

【花郁甜品屋】綜合鳳梨酥

整個讓人不自覺口水直吞

採用台灣米製成,餅皮皆是百分百米穀粉製成

吸油低、熱量低、好消化、保水力強、易有飽足感

一般有吃米的大人小朋友都適合食用

內餡則是與台灣小農的農產相互結合

其中番茄米鳳梨酥，青梅米鳳梨酥

兩款均是得到農糧署全國比賽及台灣百大伴手禮金質獎認證產品

使用自製內餡口味，別處絕無！

青梅米鳳梨酥

嚴選台灣南投青梅品質精良搭配鳳梨多層次酸甜好滋味

口感鮮美富含果肉纖維的天然味道

綿密細緻、甜而不膩

與餅皮更是絕妙搭配

散發出只屬於台灣獨特的大地風味

皮薄料多、酥鬆不黏牙，每一口都讓人回味無窮！

蕃茄米鳳梨酥

嚴選國產牛蕃茄佐覆盆莓金黃鳳梨餡創意伴手禮

餅皮採用台灣米百分百米穀粉製成

搭配創意牛蕃茄佐覆盆莓金黃鳳梨餡

兩者在口中繚繞,整體口感饒富層次 超讓我們喜愛

外皮吃起來相較於一般的鳳梨酥的奶甜

更多了米穀的天然香氣

大大提升了健康程度，我們這群熟女好朋友也能吃得開心

鳳凰米鳳梨酥

嚴選鹹蛋黃經典鹹香佐鳳梨餡兒製成雋永年節好禮

寶貝最愛這款有鹹蛋黃的米鳳梨酥

餅皮的酥..米鳳梨酥的內餡軟Q微酸帶甜

並混合帶點鹹香味的蛋黃

吃起來口感清爽,富有層次變化

兩種滋味交織出完美的平衡

多層次口感與最佳比例內餡



每日新鮮製作, 年節搶購預約動作要快喲！

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