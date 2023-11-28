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【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮盒 喜氣招財又旺來,不管是要拜訪家人、長輩或是送給客戶都適用，不僅送禮的人有面子，收禮的人更能夠感受到滿滿的心意

2023-11-28 20:51:48 jaicyjy 人氣：104
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窩客好文

jaicyjy

發表篇數：664篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：花郁甜品屋-造型蛋糕
phone09-8056-9189
place台中市南屯區大墩四街79號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

時間過得超快，時序又來到了年底

再不到幾個月農曆春節將至,過年禮盒應該怎麼挑？

不論是親友間問候，或拜訪客戶、合作廠商，體面的伴手禮可不能少！

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮盒

喜氣招財又旺來,不管是要拜訪家人、長輩或是送給客戶都適用

不僅送禮的人有面子，收禮的人更能夠感受到滿滿的心意

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮開箱短片【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

一年一次和長輩親友團聚的春節

尤其現在自己年紀也步入熟女年紀

愛吃甜食又怕負擔,當然送禮也要送得健康

【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮盒

採用台灣米製成,減糖耐食配方,享受美食無負擔！

一份誠意健康滿滿年節伴手禮,送禮送到長輩心坎裡

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

花郁甜品屋榮獲台灣百大糕餅伴手禮&全國特色米糧烘培精品

春節贈禮或自用的喜氣擔當，2024年最招財旺來的禮盒選擇

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

單顆單顆的封袋包裝

避免受潮更方便分享送人

享受就從分享開始

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

一打開外包裝..

外表烤得黃金色澤酥皮四四方方的

【花郁甜品屋】綜合鳳梨酥

整個讓人不自覺口水直吞

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

採用台灣米製成,餅皮皆是百分百米穀粉製成

吸油低、熱量低、好消化、保水力強、易有飽足感

一般有吃米的大人小朋友都適合食用

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

內餡則是與台灣小農的農產相互結合
其中番茄米鳳梨酥，青梅米鳳梨酥
兩款均是得到農糧署全國比賽及台灣百大伴手禮金質獎認證產品
使用自製內餡口味，別處絕無！

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

青梅米鳳梨酥

嚴選台灣南投青梅品質精良搭配鳳梨多層次酸甜好滋味

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

口感鮮美富含果肉纖維的天然味道

綿密細緻、甜而不膩

與餅皮更是絕妙搭配

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

散發出只屬於台灣獨特的大地風味

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

皮薄料多、酥鬆不黏牙，每一口都讓人回味無窮！

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

蕃茄米鳳梨酥

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

嚴選國產牛蕃茄佐覆盆莓金黃鳳梨餡創意伴手禮

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

餅皮採用台灣米百分百米穀粉製成

搭配創意牛蕃茄佐覆盆莓金黃鳳梨餡

兩者在口中繚繞,整體口感饒富層次 超讓我們喜愛

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

外皮吃起來相較於一般的鳳梨酥的奶甜

更多了米穀的天然香氣

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

大大提升了健康程度，我們這群熟女好朋友也能吃得開心

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

鳳凰米鳳梨酥

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

嚴選鹹蛋黃經典鹹香佐鳳梨餡兒製成雋永年節好禮

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

寶貝最愛這款有鹹蛋黃的米鳳梨酥

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

餅皮的酥..米鳳梨酥的內餡軟Q微酸帶甜

並混合帶點鹹香味的蛋黃

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

吃起來口感清爽,富有層次變化 

兩種滋味交織出完美的平衡

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

多層次口感與最佳比例內餡 

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮
每日新鮮製作,年節搶購預約動作要快喲！

【蝦皮美食/減醣鳳梨酥推薦】【花郁甜品屋】招財貓綜合鳳梨酥禮

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