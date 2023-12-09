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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北大安-[Soloist! Cafe] 六張犁站5分鐘靜巷，少女心爆棚粉嫩草莓手工甜點，清新溫柔純白調空間，歐洲鄉村童話風格質感咖啡廳

台北大安-[Soloist! Cafe] 六張犁站5分鐘靜巷，少女心爆棚粉嫩草莓手工甜點，清新溫柔純白調空間，歐洲鄉村童話風格質感咖啡廳

2023-12-09 21:18:02 Elisa 人氣：109
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窩客好文

Elisa

發表篇數：343篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Soloist! Cafe
phone02-2377-6911
place台北市大安區和平東路三段228巷23號1樓
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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路過去吃佐藤咖哩跟陸角的時候總是會被這片玻璃落地窗跟夢幻的白色窗簾吸引

每次都是滿滿客人想必一定有其厲害之處

特別找了一整個下午空檔來感受一下夢幻的Soloist! Cafe

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窗邊的雙人座位從燈具到桌椅清一色全白

非常歐洲古典風格的家具完全是拍照熱區

如果能入座此處都是幸運的客人

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店內有著溫柔不刺眼的黃光圍繞

牆邊有許多雙人座位同樣以淡雅的白色跟木頭家具打造

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巧妙運用牆邊略突出的空間放了許多畫作跟一系列嚕嚕米擺設

點綴幾抹綠意的室內很自然讓人放下心

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較大的座位區也有四人桌可以利用

不少座位旁還設有插座可以使用

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吧檯空間可以欣賞主理人沖煮飲品與裝飾甜點的過程

店裡清一色幾乎都是純白主調沒有什麼刮痕或髒點

完全可以感受到主理人無微不至維護空間的用心

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店鋪的盡頭深處更有一組沙發座位最愜意慵懶

隱私度也很優秀就像在自家一樣舒服自在

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連自由取用的水壺也配合整體氛圍選用適合的器皿

吧檯桌上有許多可愛小物總讓人駐足欣賞非常療癒

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菜單設計也很有童趣風格

漂亮的手繪蛋糕有著溫柔的筆觸

店內用餐有些規則需要大家一同遵守彼此尊重

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飲品主要有提供許多咖啡、牛奶跟氣泡飲

大部分口味都是甜蜜感居多非常少女風格

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茶飲選用的品牌包含我的愛瑪黑兄弟跟小山園抹茶

也有不少台灣有機茶葉可以點餐

熱茶都是提供整壺還可以回沖

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除了超多種戚風蛋糕跟各種甜點

也有正餐的鹹派或是飯類

完全可以待一整天享受美好的假日

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不定時的季節限定或隱藏甜點會以小立牌呈現在吧台區

點餐的時候常常會因此臨陣變心

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沖繩塔可飯 TWD200

在沖繩吃過塔可飯之後整個愛上這種清爽酸甜的主食

滿滿的生菜搭配酥脆的玉米脆片與肉末

顏色五彩繽紛首先視覺效果就極為優秀

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米飯的份量不會太多

肉醬本身有點類似打拋豬的肉末口感

帶著番茄醬料炒過入味的鹹甜香氣

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劃破半熟蛋緩慢流下誘惑的金黃蛋液

讓整體塔可飯更多了蛋香濕潤稠度

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草莓小戚風 TWD250

四吋大小的戚風蛋糕適合一到兩人享用

滿滿草莓豔麗的紅色非常華麗

頂部的鮮奶油打發程度剛剛好呈現雲朵花圈般的造型

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戚風蛋糕體本身單吃略偏乾

推薦搭配鮮奶油一起享用

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戚風蛋糕是有點像甜甜圈中間鏤空的款式

中間空心處加入了滿滿的鮮奶油內餡

鮮奶油跟頂部裝飾不同加入草莓果醬呈現淡粉色

吃起來會有點微微酸甜感

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草莓巧克力鮮奶油蛋糕 TWD180

大愛草莓的我直接點了各種草莓季限定款

巧克力蛋糕相較於戚風蛋糕更紮實濃郁

口感更濕潤綿密一些

滿滿的巧克力鮮奶油有著大人味的苦甜感

只是我個人覺得好像跟草莓的酸味不是很融合

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草莓拿鐵 (I) TWD180

唯有草莓產季才有的季節限定飲品自然遇到就不能錯過

綿密細緻的奶泡有著微微弧形曲線

巧妙用了草莓裝飾在杯緣有種在喝雞尾酒的錯覺

頂部加上些許脆粒多了口感

完全是一杯會讓人少女心迸發的夢幻飲品

 

好喜歡Soloist! Cafe整體溫柔輕盈的少女夢幻感

不論甜點或飲品外觀都很令人怦然心動

食物的味道也極具水準

果然是值得長年擁有回訪客人源源不絕的好店

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/01/23

花費: TWD810(草莓拿鐵+塔可飯各1+蛋糕x2)

Soloist! Cafe

FB粉絲團/IG/官網

11:00-20:00

公休日: 週三

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes(客滿1.5小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (LINE PAY、街口支付)

可否訂位: 可

地址:  106 台北市大安區和平東路三段228巷23號1樓

電話: 02-2377-6911


檢視較大的地圖

 

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