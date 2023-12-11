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2024年菜推薦│品元堂-頂級圍爐年菜開箱：滿滿高檔新鮮食材，年節送禮夠澎湃，全家團圓吃歡喜

2023-12-11 15:31:11 莊兔子 人氣：109
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莊兔子

發表篇數：162篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：盛食堂超市
place新北市中和區復興街81號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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2024年菜推薦│品元堂-頂級圍爐年菜開箱：滿滿高檔新鮮食材
年菜推薦│品元堂-頂級圍爐年菜開箱
滿滿高檔新鮮食材，年節送禮夠澎湃，全家團圓吃歡喜

時間好快~一年又過了，
還記得去年兔兔幫大家開箱的品元堂頂級佛跳牆嗎?
今年更厲害直接來幫大家試整桌年菜了，
過年大家桌上常見的菜色一次開箱七項給各位品香 :
頂級佛跳牆富貴琵琶雞砂鍋魚頭芋泥貢鴨煙燻鴨肉油飯鹿茸燉土雞筍絲蹄膀
做年菜實在是太辛苦了，現在大家都直接買現成的料理取代，
一樣可以吃到山珍海味，又能減輕準備一堆食材的負擔。
宅配年菜開箱│品元堂-頂級圍爐年菜推薦：滿滿高檔新鮮食材，年節送禮夠澎湃，全家團圓吃歡喜│元家宅鮮配
品元堂是台灣冷凍海鮮進口公司：元家旗下的熟食調理品牌，
元家在台灣已超過半世紀，大家餐桌上每兩片大比目魚就有一片來自元家，可說是台灣海鮮進口的最大源頭
品元堂相當重視食材新鮮嚴格把關品質，且用料實在，食品安全有保障，
農曆年節期間品元堂復熱即食品項是媽媽們最愛的指定品牌。
2024年菜推薦│品元堂-頂級圍爐年菜開箱：滿滿高檔新鮮食材
頂級佛跳牆有搭配一個大紅色的高檔紙袋，拿來送禮孝敬長輩可說是超有面子。
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頂級佛跳牆不含甕，裡面有三包真空包裝高湯包海鮮包材料包，加熱前可以用泡水流水的方式解凍
宅配美食開箱│品元堂-頂級佛跳牆：圍爐年菜推薦吃了會停不下來的高檔佛跳牆，嚴選極品干貝、上等鮑魚、高檔黑玉參新鮮宅配送到家│元家宅鮮配
品元堂復熱即食商品有很多種加熱方式，每一款都非常清楚的寫在包裝外盒上~
宅配美食開箱│品元堂-頂級佛跳牆：圍爐年菜推薦吃了會停不下來的高檔佛跳牆，嚴選極品干貝、上等鮑魚、高檔黑玉參新鮮宅配送到家│元家宅鮮配
▾滿滿的極品干貝上等鮑魚高檔黑玉參，還有綿密鬆軟的芋頭台灣豬腳，再加上軟嫩的豬肚酥香排骨

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頂級佛跳牆我一樣使用電鍋加熱的方式，
先把湯跟料都加進鍋子裡，再用電鍋蒸45分鐘
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2024年菜推薦│品元堂-頂級圍爐年菜開箱：滿滿高檔新鮮食材
每次在等的時候家裡都充滿佛跳牆的香味，聞著聞著肚子都咕嚕咕嚕了。

▾加熱後把所有的湯跟料移到漂亮的甕裡，佛跳牆就是要裝在甕裡面吃才有儀式感。

2024年菜推薦│品元堂-頂級圍爐年菜開箱：滿滿高檔新鮮食材

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這次再吃一次品元堂頂級佛跳牆，依舊覺得鮮美可口，
師傅慢火熬燉的濃醇雞湯溫醇回甘，搭配上等海鮮味道滿是鮮甜
裡面用的食材既高檔又澎湃，這麼多好料在裡面，無論吃幾次都不會覺得膩。

富貴琵琶雞品元堂最近推出的新品，
為什麼叫做琵琶雞呢？原來是因為外型像極了古代的琵琶而得名。

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▾兔兔一直都超愛吃烤雞的，這款富貴琵琶雞深得我心，只要用烤箱氣炸鍋加熱即可，
不用在大老遠跑到山上才吃得到這味。
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▾烤出來的雞肉軟嫩多汁，獨門滷汁醃製得非常入味，吃起有種煙燻感，外皮烤得金黃酥脆
直接像手扒雞一樣抓起來啃超爽快。

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砂鍋魚頭(雪鰈魚頭)不含砂鍋，裡面有二包真空包裝砂鍋料湯包魚頭包

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解凍後全部裝進砂鍋裡用瓦斯爐加熱

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▾以前吃砂鍋魚頭都沒有吃過魚，這次吃品元堂砂鍋魚頭，才發現魚頭原來這麼美味，
品元堂特別選用來自北極格陵蘭純淨無汙染海域雪鰈魚頭，
雪鰈的膠質和魚肉都比一般砂鍋魚頭常用的鮭魚頭、鰱魚頭還要豐富
雪鰈的魚肉吃起來有夠細膩鮮甜，尤其是魚面頰又大片又Ｑ彈，可惜來不及拍照就被吃光了。

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2024年菜推薦│品元堂-頂級圍爐年菜開箱：滿滿高檔新鮮食材
芋泥貢鴨也是品元堂新推出的品項，
芋泥貢鴨是非常難得可以吃到的功夫菜，外面有在做的餐廳也常少，
能夠在品元堂吃到這項料理超有口福的。
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▾我用平底鍋把芋泥貢鴨煎得外皮金黃香酥，帶皮面先煎10-15分鐘，再翻面煎芋泥面5分鐘。
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品元堂選用台灣在地大甲檳榔芋頭吃起來口感綿密滑順
搭配台灣在地肥美鮮嫩的鴨肉，完全沒有一般鴨肉硬柴的口感，吃完好想再來一份呀！
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煙燻鴨肉油飯品元堂櫻花蝦米糕後新推出的新口味。
油飯是年菜絕對少不了的主食，好吃的油飯會讓人一口接著一口停不下來。

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煙燻鴨肉油飯裡面有一盒油飯及一包鴨肉，可以直接將鴨肉放置在油飯上微波加熱8-10分鐘。

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▾完成後將煙燻鴨肉油飯移到漂亮的大盤裡，不要看他小小一盒的包裝，大盤整個快裝不下了。

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品元堂使用台灣在地肥美鮮嫩的鴨肉，以煙燻的方式帶出鴨香味，糯米的口感吃起來香Q可口
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鹿茸燉土雞是一道養生補氣的料理，很適合冷冷的冬天品嘗。
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▾我將鹿茸燉土雞的湯跟雞肉放進鍋子裡，直接瓦斯加熱煮滾。
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▾完成後一樣再將鹿茸燉土雞移到漂亮的大碗裡，這樣才有漂亮桌菜的感覺。
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品元堂選用台灣土雞並加入鹿茸片素冬蟲枸杞燉煮，
我第一次看到冬蟲草原來是長這個樣子，是非常珍稀的食材呢~

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▾很意外的是湯裡的雞肉吃起來非常軟嫩，且湯頭溫潤不膩口

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筍絲蹄膀是年菜非常常見的菜色，但要做得好吃真的不容易。

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▾可以用隔水加熱的方式將解凍的筍絲蹄膀煮熟20分鐘。

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▾我額外燙了些青菜做擺盤，顏色豐富看起來超級可口。

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品元堂選用台灣豬後腿蹄膀搭配獨家醬汁滷製，整個外皮吃起來香Q不肥不膩
瘦肉的肉質軟嫩入口即化，加上鮮甜脆口的筍絲搭配吃起來爽口解膩
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你是為「生活」而工作，還是為「工作」而生活。
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如果你為了「工作」而活，﻿甚至放棄自己原有的生活，那你不是真的活著。

我是莊兔子， 我喜歡寫字、喜歡拍照、喜歡記錄生活的點滴。
在過了30多年為別人而活的人生後， 終於意識到人生不應該只有忙碌地工作，
我們更應該在意更多能帶來充實與美好的事。

這裡記錄著我走過的路與看過的風景，推薦給你們，歡迎與我一起看到更美的世界。
我與另一半靈魂的碎片Ken生活著，誓言攜手創造更美好的人生。

莊兔子除了撰寫美食旅遊文章另外還有📷攝影與文字創作
歡迎追蹤👉Anjo女孩的日常 www.instagram.com/anjo_girl_0630

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