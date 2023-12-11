

年菜推薦│品元堂-頂級圍爐年菜開箱

滿滿高檔新鮮食材，年節送禮夠澎湃，全家團圓吃歡喜

時間好快~一年又過了，

還記得去年兔兔幫大家開箱的品元堂頂級佛跳牆嗎?

今年更厲害直接來幫大家試整桌年菜了，

過年大家桌上常見的菜色一次開箱七項給各位品香 :

頂級佛跳牆、富貴琵琶雞、砂鍋魚頭、芋泥貢鴨、煙燻鴨肉油飯、鹿茸燉土雞、筍絲蹄膀，

做年菜實在是太辛苦了，現在大家都直接買現成的料理取代，

一樣可以吃到山珍海味，又能減輕準備一堆食材的負擔。



品元堂是台灣冷凍海鮮進口公司：元家旗下的熟食調理品牌，

元家在台灣已超過半世紀，大家餐桌上每兩片大比目魚就有一片來自元家，可說是台灣海鮮進口的最大源頭，

品元堂相當重視食材新鮮並嚴格把關品質，且用料實在，食品安全有保障，

農曆年節期間品元堂的復熱即食品項是媽媽們最愛的指定品牌。



▾頂級佛跳牆有搭配一個大紅色的高檔紙袋，拿來送禮孝敬長輩可說是超有面子。



▾頂級佛跳牆不含甕，裡面有三包真空包裝：高湯包、海鮮包、材料包，加熱前可以用泡水或流水的方式解凍。



▾品元堂的復熱即食商品有很多種加熱方式，每一款都非常清楚的寫在包裝外盒上~



▾滿滿的極品干貝、上等鮑魚、高檔黑玉參，還有綿密鬆軟的芋頭及台灣豬腳，再加上軟嫩的豬肚及酥香排骨。



▾頂級佛跳牆我一樣使用電鍋加熱的方式，

先把湯跟料都加進鍋子裡，再用電鍋蒸45分鐘。





每次在等的時候家裡都充滿佛跳牆的香味，聞著聞著肚子都咕嚕咕嚕了。



▾加熱後把所有的湯跟料移到漂亮的甕裡，佛跳牆就是要裝在甕裡面吃才有儀式感。

這次再吃一次品元堂的頂級佛跳牆，依舊覺得鮮美可口，

師傅慢火熬燉的濃醇雞湯溫醇回甘，搭配上等海鮮味道滿是鮮甜，

裡面用的食材既高檔又澎湃，這麼多好料在裡面，無論吃幾次都不會覺得膩。

▾富貴琵琶雞是品元堂最近推出的新品，

為什麼叫做琵琶雞呢？原來是因為外型像極了古代的琵琶而得名。

▾兔兔一直都超愛吃烤雞的，這款富貴琵琶雞深得我心，只要用烤箱或氣炸鍋加熱即可，

不用在大老遠跑到山上才吃得到這味。



▾烤出來的雞肉軟嫩多汁，獨門滷汁醃製得非常入味，吃起有種煙燻感，外皮烤得金黃酥脆，

直接像手扒雞一樣抓起來啃超爽快。

▾砂鍋魚頭(雪鰈魚頭)不含砂鍋，裡面有二包真空包裝：砂鍋料湯包、魚頭包。





▾解凍後全部裝進砂鍋裡用瓦斯爐加熱。



▾以前吃砂鍋魚頭都沒有吃過魚，這次吃品元堂的砂鍋魚頭，才發現魚頭原來這麼美味，

品元堂特別選用來自北極格陵蘭純淨無汙染海域的雪鰈魚頭，

雪鰈的膠質和魚肉都比一般砂鍋魚頭常用的鮭魚頭、鰱魚頭還要豐富。

雪鰈的魚肉吃起來有夠細膩鮮甜，尤其是魚面頰又大片又Ｑ彈，可惜來不及拍照就被吃光了。



▾芋泥貢鴨也是品元堂新推出的品項，

芋泥貢鴨是非常難得可以吃到的功夫菜，外面有在做的餐廳也常少，

能夠在品元堂吃到這項料理超有口福的。



▾我用平底鍋把芋泥貢鴨煎得外皮金黃香酥，帶皮面先煎10-15分鐘，再翻面煎芋泥面5分鐘。





▾品元堂選用台灣在地大甲檳榔芋頭吃起來口感綿密滑順，

搭配台灣在地肥美鮮嫩的鴨肉，完全沒有一般鴨肉硬柴的口感，吃完好想再來一份呀！





▾煙燻鴨肉油飯是品元堂繼櫻花蝦米糕後新推出的新口味。

油飯是年菜絕對少不了的主食，好吃的油飯會讓人一口接著一口停不下來。



▾煙燻鴨肉油飯裡面有一盒油飯及一包鴨肉，可以直接將鴨肉放置在油飯上微波加熱8-10分鐘。

▾完成後將煙燻鴨肉油飯移到漂亮的大盤裡，不要看他小小一盒的包裝，大盤整個快裝不下了。

▾品元堂使用台灣在地肥美鮮嫩的鴨肉，以煙燻的方式帶出鴨香味，糯米的口感吃起來香Q可口。



▾鹿茸燉土雞是一道養生補氣的料理，很適合冷冷的冬天品嘗。



▾我將鹿茸燉土雞的湯跟雞肉放進鍋子裡，直接瓦斯加熱煮滾。





▾完成後一樣再將鹿茸燉土雞移到漂亮的大碗裡，這樣才有漂亮桌菜的感覺。



▾品元堂選用台灣土雞並加入鹿茸片、素冬蟲、枸杞燉煮，

我第一次看到冬蟲草原來是長這個樣子，是非常珍稀的食材呢~



▾很意外的是湯裡的雞肉吃起來非常軟嫩，且湯頭溫潤不膩口。

▾筍絲蹄膀是年菜非常常見的菜色，但要做得好吃真的不容易。



▾可以用隔水加熱的方式將解凍的筍絲蹄膀煮熟20分鐘。



▾我額外燙了些青菜做擺盤，顏色豐富看起來超級可口。





▾品元堂選用台灣豬後腿蹄膀搭配獨家醬汁滷製，整個外皮吃起來香Q、不肥不膩，

瘦肉的肉質軟嫩，入口即化，加上鮮甜脆口的筍絲搭配吃起來爽口解膩。



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此文與元家海鮮合作

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在過了30多年為別人而活的人生後， 終於意識到人生不應該只有忙碌地工作，

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