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基隆一日遊 》【台灣好行濱海奇基線】 。基隆可說是北台灣的旅遊亮點，精采廟口小吃、獨特海洋港都風情~~~如果沒有準備自已的交通工具，濱海奇基線旅遊公車就是很棒的交通工具了。基隆的濱海奇基線連接了基隆的特色景點，像是全台知名的 基隆廟口夜市、基隆要塞司令部、仙洞巖佛手洞、正濱漁港(色彩屋)、和平島地質公園、八斗子漁港、海科館(潮境公園)、八斗子車站等 ，都是基隆最有代表性的旅遊景點，只要銅板價就可以輕鬆暢遊基隆各大景點，非常方便哦。我們還會介紹正濱漁港(色彩屋)非常有特色的咖啡廳哦

濱海奇基線 時刻表及地圖

濱海奇基線全線共10站，約20公里

如果從台鐵基隆站下車，就可以無縫接軌利用台灣好行的公車遊玩大基隆

來玩的時候，一定要記得車子進站的相關時間

這10個車站，可以看盡基隆風情，無論自然風景或是人文風光，都是非常有代表性的

台灣好行濱海奇基線官網 : 點我

洽詢電話：基隆市公車處(02)2425-1768 (02)2462-2171

濱海奇基線 乘車資訊

起迄站：臺鐵基隆站(基隆市旅遊服務中心)~(八斗子車站)

濱海奇基線 票價購票規定

票價： 單趟15元

單趟15元 「基北北桃都會通1200定期票(112.10.1起)」 適用濱海奇基線。

適用濱海奇基線。 「基隆市公共運輸定期票288(112.10.16起)」適用濱海奇基線。

購買地點：

付費方式：一段票15元，可使用電子票卡

付費方式：一段票15元，可使用電子票卡 套票那裏買? 基隆好行票券可以至這裏購買

1.易遊網 2.鳳凰旅遊 3. 4.太陽網

1.易遊網 2.鳳凰旅遊 3. 4.太陽網 購票規定：旅客搭乘本路線得選擇以電子票證或投現金方式按公告票價數額於上車時付費；現行各類票價如下：

普通卡：一般民眾使用，每段票票價新台幣15元。 適用半票對象：(每段票票價新台幣8元)

(1) 年滿65歲以上，持有國民身分證或敬老證之老人。

(2) 持有身心障礙證明之身心障礙者及其必要陪伴者一人。

(3) 兒童身高滿115公分而未滿150公分，或身高滿150公分而未滿12歲者，經出示身分證件者。 適用免費乘車對象：兒童身高未滿115公分，或身高滿115公分而未滿6歲，經出示身分證件者。 學生優待卡：具有本國正式學籍之學生身分並持用悠遊卡公司發行之學生卡優待卡者，每段票票價新台幣9元，未持用優待卡者一律全票收費，另除悠遊卡外其他票證公司發行之學生卡目前暫不提供學生票優惠。以上學生不包括軍警、空中大學、空中行專、空中商專、社區大學及各項在職進修之學生。

濱海奇基線推薦咖啡廳 (正濱漁港站)

基隆咖啡廳：GONG YU cafe

【GONG YU cafe】是一家很促咪的店!!一到四樓，每層樓都有不同的主題功能，一樓是伴手禮及選物店，二樓是咖啡廳，三樓是老宅麵店，四樓是一次只接待一組客人的特”色”休憩空間。

老板很有想法，但也有實力做到。身兼侍酒師、釀酒師~~很多師就對了!! 店家位於基隆正濱漁港，門口打開就看到對面的彩色屋了，可說是拍攝彩色屋最美的角度了!! 非常有趣的一家店，店裏還有基隆特色特調飲品”參光”，非常有代表性，保證沒喝過!!

【GONG YU cafe】 是一家非常有趣的咖啡廳，但可別小看它，裏面可是臥虎藏龍，老板本身就是非常有想法的人，所以創造出多樣化的空間，每一層都有不同的主題，平常可以到二樓喝喝咖啡，來點基隆特色下午茶，到三樓吃麵，四樓更是讓人驚豔不已的休憩空間，真的太有意思了

這裏也是拍攝正濱漁港彩色屋的最佳角度!! 樓下就有公車站牌，基隆好行也停靠此地，可以和正濱漁港，阿根納造船廠、和平島一同順遊，附近也有超大型的收費停車場，地點非常便利

臉書上看到店家的規畫，很有意思：

1F 共遇/take away drinks/souvenirs

2F 共育/brunch/afternoon drinks/leasing place

3F 共癒/Mom’s Soup /Let’s Have Noodles

4F 共浴/Beer Spa

二樓的咖啡空間，設計色調清爽宜人

GONG YU cafe｜菜單價目表

這裏的低消就是一份套餐!! 不過，這內容很特別

套餐內容包含飲料、甜品、鹹食、麵包

其中飲料的部份很特別，這裏有提供特色酒品哦( 開車不喝酒、未成年請勿飲酒)

這是因為老板希望下午茶不要拘限在茶、咖啡，也可以來瓶精釀啤酒，享受微醺的下午!!

很特別的想法，所以我們當然要來一杯特調囉

GONG YU cafe｜ 下午茶菜色介紹

來來來，沒看過這樣的下午茶套餐吧

港都風情的飛魚卵香腸、冰淇淋、達克瓦茲、麵包，還有特調” 參光”

先來談談這杯別地方喝不到的特調!! 參光

如果說如果有什麼飲料可以代表基隆，那這參光就是其中之一啦

「參光」，就是米酒、維大力加阿比仔(保力達B)，原本是碼頭工人發明出來的特調飲品

老板擷取這些飲品的精華，開創出「參光」飲品，現在可以更方便取得了

除了可以在GONG YU cafe 喝到外，也能在金山-基隆地區的7-11，大約20個以上門市，可以買到這個飲品囉，非常方便了

來基隆記得來上一杯啊，感受這獨有的港都風情

至於味道呢!! 甜甜的，帶有氣泡的感覺，滿好喝的。當然，相信很多人一定沒喝過這樣的組合，記得來嚐鮮啊

鬆軟可口的達克瓦茲也非常好吃!! 特別是中間的內餡竟然是一顆顆的飛魚卵耶

如果仔細的用舌尖舔一下，會有一點點鹹甜交織的奇妙風味

相信這樣的組合只有在這裏才嚐的到，很有趣吧

冰淇淋上不是巧克力米，同樣的也是飛魚卵

其實完全不影響冰淇淋的風味，反而是些許鹹鹹的風味，更能引起冰淇淋的甜味哦



而且口感也有類似跳跳糖在口中的感覺哦

飛魚卵香腸，這個也不用多說了吧，相信很多人都吃過

不過，這裏的口味真的很不錯，非常入味，鹹度適中，非常涮嘴哦

這是另外一份的下午茶組合

奶香濃郁，香綿好入口的巴斯克蛋糕

海味丸子，這種魚漿類的丸子也可以融入多海味的神仙組合，有些丸子直接水煮就很彈牙可口

這裏稍微炸了一下，一樣很美味

香醇濃郁的拿鐵也不錯喝

水果風味氣泡飲也很清爽，炎熱的夏天來上一杯真的有透心涼哦

三樓則是呈現老宅的時代感，這裏可以享用麵點的套餐!!

背後的中藥櫃很吸睛，和磨石子地磚很搭，很古味吧。有種穿越時空的感覺

這層樓兩面開窗，風景超級棒!!

這是在【GONG YU cafe】樓上看出去的風景，非常美啊，包含附近的港都風情都一覽無遺，幾乎是最正的角度了

基隆咖啡廳： 海那邊

【海那邊】是正濱漁港彩虹屋下的黃色童話小屋

畫面右邊那間鵝黃色的就是了，這裏有好多間質感很棒的小店，走在這裏也很有異國情調呢

正門是正濱漁港，後門是中正路，前後門都可以進入

旁邊是舊漁會大停車場，停車也算方便

餐廳雖不大，但佈置的滿溫馨滿有文青風的

特別靠窗位置，可以一邊享用餐點

一邊看著正濱漁港的美麗景色與來來往往的遊客，真的很不錯

上了小樓梯，這裏還有藍染作品呢

海那邊｜菜單價目表

菜單以菜漬飯、小食、甜品、飲品、刨冰為主

有佔位就有低消，每人低消為甜點以外的任一品項

不收服務費，客滿時用餐限70分鐘

自己到門口掃描，登陸候位人數和電話

因為假日人多，所以要有排隊的準備哦！

海那邊｜菜色介紹

金色日出日式冰品

以秘製蘋果醬+石花凍+香草冰淇淋+芝麻牛奶餅為主

這碗可真厲害，不管是視覺效果或是內容都非常豐富

最上層是香草冰淇

中間是是100%天然手作蘋果醬，真材實料！酸甜可口

裏面是塊狀的石花凍

口感非常有層次，味道也清爽

就算吃到後來融化成冰水也不會覺得甜膩，太好吃了

白蘭地干貝鮭卵茶漬飯

這碗茶漬飯也很厲害，外觀跟及風味都是一流的

一碗主食搭配三樣小菜，光看食材組合就會讓人流口水了

這碗茶漬飯中除了干貝、鮭卵，還有鹽漬小黃瓜、海苔絲、辣椒絲、番茄及玄米等

色彩豐富，光看令人食指大動啊

口感新鮮又豐富，每一口都有不同的味道

加了柴魚的茶湯搭配各種海鮮，入口都是大海的鮮美啊

感覺是適合生食級的干貝，口感超鮮嫩

可惜的是，真的好小碗啊!! 哈哈，但吃完覺得價錢雖貴但算值得啊

鮑魚鮭卵茶漬飯

簡單的配菜跟茶泡飯很搭

鮑魚的爽脆Q彈，口感也很棒

琥珀紅豆麻糬

這是熱的紅豆甜湯，加上Q彈日式麻糬

口味有點偏甜，但可以加上一旁的煎茶調合甜度，也可以讓紅豆湯融入茶香

一旁也有檸檬口味的石花凍，隨自己的口味調整

很喜歡這樣的變化，也是色香味俱全啊！

濱海奇基線 心得評價

全新的【台灣好行濱海奇基線】與擁有超過150萬粉絲的黃阿瑪的後宮生活聯名合作，讓黃阿瑪及7位人氣角色出現在好行公車上。也推出四款全新的套票，分別是城市漫遊、啡玩不可、橘世代樂遊和潮境智能遊。

其中，啡玩不可套票價值630元，售價只要450元，非常划算。

套票內含一張 北北基好玩卡交通暢遊劵一日 (可搭乘台灣好行、北北基公車、台北捷運一日)、 基隆伴手禮300元兌換劵 （電子序號）(可兌換泉利米香、大新餅店、連珍餅店、擇一家兌換)外，還有 咖啡下午茶組 （電子序號），可以在海漾拾光、貓小路、天晴晴天複合美食、找到幸福咖啡店等四家店擇一使用。

若想去基隆喝咖啡看海景，就可以考處這款套票窩！

套票那裏買? 基隆好行票券可以至這裏購買

1.易遊網 2.鳳凰旅遊 3. 4.太陽網

▼正濱漁港彩色小漁村、阿根納造船廠，美食餐廳景點一次報給你！

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