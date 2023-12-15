三級疫情剛解除的時候被Nomzie的軟餅乾廣告打中

特地去中山國小附近的店舖自取

原本想順便造訪原址在附近的W&M卻發現店家已經暫停營業

懷著遺憾隔了許久終於看到W&M重新找到落腳處而且對我來說更方便

位在信義安和站附近往國泰醫院的方向寧靜住宅區

遠遠就能看到大批女子聚在門口拍攝各種美照

店家隔壁便是Nomzie軟餅乾的工作室

在W&M也可以內用享受到許多特色口味的軟餅乾甜點

新的店面比起之前偷偷看到的偏日式纖細風格

更走向工業現代簡約感的洗鍊成熟

漂亮的白色系機器設備跟灰色大理石檯搭配顯得高級有質感

店面的座位基本上以整排的雙人桌為主

戶外也設有長板凳座位

桌距偏窄進出有點不是很方便

部分座位旁有插座可以使用

很貼心的是每個桌位下都有跟椅墊同色系的灰色置物籃可以放包包

整體室內色調很沉穩低彩度有種放鬆感

店裡獨家代理由東京的Passage Coffee烘焙的咖啡豆與耳掛包

更有許多禮盒組還能搭配Nomzie軟餅乾

做為送禮選擇非常有設計感的精緻品味

菜單首頁很詳細介紹了W&M跟Nommzie品牌理念

更有甚者在回饋服務中寫了很多很有溫度令人窩心的優惠

例如帶長輩一起喝咖啡或是醫護人員的辛勞等

細細閱讀很能感受到主理人真的是個溫柔情感豐富的人

Nomzie軟餅乾每天供應的口味不一定相同

不論哪一款偷非常有特色甚至在其他地方從沒遇做的食材組合

我自己超愛泰奶麻糬口味

菜單品項精簡主力以義式咖啡跟單品為主

燕麥奶提供的是熟悉的Oatly

單品豆款全都來自日本東京Passage Coffee空運而來

這次第一次在W&M喝到完全成為粉絲

之後去東京有機會也想安排探店

這次總算成功吃到被眾人燒到一直沒彌補的遺憾美食

一次點齊鹹食甜點就怕漏了一樣又魂牽夢縈

蛋沙拉搭配吐司 TWD130

蛋沙拉吐司不是一般單純白吐司夾餡

烤至金黃上色酥香的麵包口感類似丹麥系列的麵包

絲絲酥脆充滿奶香

吐司與蛋沙拉中間有著一層香濃花生醬

內餡可以嘗到清脆爽口的小黃瓜與紅蘿蔔

色彩也被點綴繽紛亮眼

蛋沙拉本身綿密細緻

調味不重很大量保留食材原味的美好

鮮奶油蛋糕 TWD130

水果口味不定的鮮奶油蛋糕是W&M招牌甜點之一

這次品嘗的是超甜的網狀哈密瓜戚風蛋糕

少見切成工整正方形的造型有點幾何的美感

從側面看讓人想到夾心餅乾的配色

蛋糕口感屬於比較紮實感的黃蛋糕

內餡鮮奶油綿密口感打發度更固體一點

中間層隱藏了酸甜的莓果果醬吃到的時候很驚喜

屬於奶味濃郁的甜點吃久可能會膩

建議搭配無糖咖啡平衡甜度更完美

手沖咖啡 TWD200

單品價位不便宜感覺應該是部分反映豆子海外空運成本不斐

不過冷熱沖都是同樣價位對喜歡冰沖的我是個加分點

極淺焙的衣索比亞古吉冰沖喝起來有股檸檬紅茶清涼感

非常明亮乾淨清透的口感

手沖咖啡 TWD200

喝完冰沖很滿意加上冷氣偏強立刻加點熱沖比較

改選較少喝的盧安達碧莉瑪

入口是帶點柑橘調甜感

尾韻則是更甘甜有點像甘蔗的甜味

熱沖的杯具很講究用了Hario玻璃量杯承裝

可以隨自己喜歡慢慢倒到杯子喝

造訪W&M的過程中我最印象深刻的是主理人的態度

應對客人非常周到體貼很有耐心

甚至直接蹲下保持與坐著的客人平視的程度仔細說明豆子的特性與推薦

很喜歡在W&M喝到的咖啡跟甜點與一切與人相關的細節

舒適舒心會讓我一直想回訪念念不忘的愛店

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/05/04

花費: TWD640(咖啡x2+吐司+蛋糕各1)

W&M Workshop

FB粉絲團/IG/官網

12:00-18:00 (L.O.17:30)

公休日: 週二、三

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (假日或客滿2小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 否

地址: 〒 106 台北市大安區安和路一段127巷25號

電話: 0916-155-312



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

台北大安-[Kōhī Bar] 近信義安和站5分鐘，簡約設計水泥灰牆人氣網美打卡點，銅板價格咖啡與輕食甜點，巷弄轉角Chill工業風外帶咖啡吧

台北大安-[Oasis Coffee Roasters] 近信義安和捷運站步行5分鐘，人氣自家烘焙特色配方豆，紅豆奶油吐司經典搭配，市中心隱密咖啡綠洲，工業風格極簡設計人氣咖啡廳

台北大安-[人x人2.0] 近信義安和站通化夜市，來自台東人氣烘焙麵包名店，吐司貝果樣樣熱門時常秒殺，台味特色文青吐司早午餐