上次分享的《Nanusa納奴薩莊園》一發文，就陸續收到不少喜歡部落文化、又覺得搭乘大眾交通工具上山不便的聲音。



▼那麼，這次就來〝光復新村—原流新創聚落〞體驗一日套票遊吧！

園區結合「假日市集 x 原民美食 x 文創商品 x 森林音樂」的文化體驗，內容非常豐富。



光復新村-原流新創聚落

園區營業時間：

週一～週四：10:00～18:00

周五～周日：10:00～20:00

假日市集時間：

周六、日、連續假日：11:00～17:00

地點：台中市霧峰區新生路100號

▼雖然說是不需要購買門票也能入內，不過我個人強烈建議選擇在園區服務處購買一日票券、預約園區導覽，才能夠體會到《光復新村—原流新創聚落》的好玩之處。

▲當天也有其他遊客一起參加導覽，只見導覽小哥讓每個人各自抽了張識別證，這上頭還有奇怪的英文單字？



是不是有人猜出來了啊，這和上次在《Nanusa納奴薩莊園》一樣，都是泰雅族通用的命名名字。

A5選者｜認識自己的泰雅族名字

每個人都興奮地問導覽小哥，想知道自己抽到的名字是什麼意思、屬於男生女生、要怎麼唸？



▼不過，這其實是「A5選者」的遊戲關卡，你必須從分佈在店內四處的QR碼當中，找出自己抽到的名字含意。

▲像我抽到的這個「Wasi」，在泰雅族語當中指的是龍葵，也可泛指野菜，因為有沉不住氣的意思，以此命名就是期望孩子可以穩重、成熟。



▼找到以後給店主檢查，就可以在套票背後蓋上該關的印章，並且得到過關小禮物囉～🎉

A4人子｜部落文創紀念品

接下來是隔壁的「A4人子」，主要販售各式部落文創飾品和圖騰織物，每樣看上去是不是都很有風格和特色在。



▼像是這個不怎麼起眼的圓球織物，其實在傳統的泰雅族服飾上也可以看見，這代表的是祖靈的眼睛，有保佑的意義在。

這一關的關卡任務就是，分辨出圖案中的人物服飾屬於哪個原住民族。



▼先不要急著放棄，現場有16原住民族的男女服飾可以查詢，《光復新村-原流新創聚落》的關卡任務是不會難到過不了關啦！



▲▼回答出兩個就可以蓋章換取小禮物，這桌上的編織小物、16部落民族Q版貼紙、貝殼項鍊等都可以自行選擇。



每一種都精緻到讓人好難選擇，害我在現場拿起了Q版貼紙，想想又拿起了編織小物，就這樣猶豫了兩三次，最後才下定決心要這條貝殼項鍊啦！

A2飛鼠不飛｜義式冰淇淋

五顏六色的義式冰淇淋口味，都是採用新鮮水果製作，裡面不加任何的人工添加物，所以吃起來不會覺得喉嚨乾乾癢癢。



▼耶加我就吃過很多水果冰淇淋，吃完就是會覺得喉嚨很不舒服，後來就完全不選水果口味，可是來到「A2飛鼠不飛」真的就很順口耶！

老闆也很大方地提供試吃，人超nice的啦～



本來持套票是可以換取麵包夾冰淇淋，可惜麵包的數量有限，所以改成2球義式冰淇淋。

本來想選擇顏色特別的台東藍和竹炭柳丁，可是超愛木瓜牛奶的我被老闆的一句：「這是超級木瓜的木瓜牛奶喔」給誘惑了。



▼他們家的木瓜牛奶真的超有木瓜香，台東藍是以來自蝶豆花色素，鹹甜鹹甜的味道非常特別，重點是.....



這底下的甜筒也太香、太脆、太好吃了吧，跟平常的完全不一樣，老闆居然連甜筒都是嚴選過的，也太完美主義了吧~👍

好吃的冰淇淋就連普普通通的香草口味，都覺得特別特別清爽順口。

原民體驗｜原流盪鞦韆、獵人射箭文化

先別急著吐槽盪鞦韆沒什麼特別，原住民的盪鞦韆可不是你想像的坐在上頭，優雅地盪著的那種。



▼而是原住民族的婚禮儀式，新娘站著踩在繩上的環、緊握繩索，新郎則是幫忙推動鞦韆，將新娘盪得越高越好。

這是必須要有工作人員在場，才可以玩的鞦韆體驗喔！



接下來就是獵人文化體驗的射箭了，木質弓箭拿起來比之前在泰雅渡假村、在Nanusa體驗的弓箭要來得重。

一開始先求射得出去，然後才是射得準………折騰了兩三次雖然是射出去了，不過老是在靶外～😭

C1南島媽媽｜原住民美食體驗分享

差不多到了午餐時間，中午我們來到的是位於「C1南島媽媽」來享用原民風味餐，這也是包含在套票裡面的喔！



▼吃到就是排灣族傳統美食的「Avai」，是以月桃葉包覆著小米、糯米、台灣豬肉，有點像是端午節吃的粽子，所以又被稱作是「原住民的粽子」。

打開外層的月桃葉，可以發現裡面還包覆著一層菜葉。



裡面的這層假酸漿葉能夠幫助消化，常用於包覆小米和糯米一起食用，可見原住民族「取之自然、用之自然」的生活智慧。





▲升級成套餐還附有勇士湯、茶飲、風味配菜、烤豬肉，是不是超豐富的啊~

B3布農藝｜布農族的生活智慧和民俗

吃飽喝足之於別忘了蓋個章，前往下一關的「B3布農藝」。



▲▼「B3布農藝」主要是介紹布農族的民俗傳說，牆上圖畫就是布農族流傳下來、人類由來的故事。

▲這同時也是布農藝的吉祥物代言人喔，超可愛的啦～

C3領頭羊的陶花園｜茶藝&陶藝

▼結合茶藝與陶藝的「C3領頭羊的陶花園」，主要是展示卑南族陶藝家—何丹秀麗的陶藝作品，就連獲獎作品也能夠有幸在店裡觀摩。



各式各樣以原住民族為主題的陶藝，背後都有專屬它的故事在。

來到《光復新村-原流新創聚落》要預留多一點時間，聽聽創作者親自介紹這些陶藝故事。



▼完成關卡任務、蓋完章，這次我們兌換到的是冰涼順口的冷泡茶，雖然是入冬的12月天，外面卻熱到剛好可以喝來消消暑。

C2原流選物店｜原住民伴手禮推薦

當天的「A3茶覺」臨時公休沒機會體驗到，不過一整個套票行程玩下來，是不是非常充足啊！



雖然說不需要購買套票，也可以在園區吃到冰淇淋、原民風味餐，也可以玩到射箭和盪鞦韆體驗，可是卻少了對原住民族的認識和瞭解。

▲▼圖片擷取自《原流新創聚落》官網



透過這些小關卡，你可以了解你的泰雅族名字涵義、認識16個原住民族、體驗部落民俗、以及布農族的傳說故事。



內容完全不無聊枯燥，非常適合爸爸媽媽帶著小朋友一起來寓教於樂。

▲套票集章完成後，就可以到「C2原流選物店」折抵100元的消費喔！



一日套票原價1299元，優惠期間只要999元，就可以盡情體驗並認識部落文化，有得吃、有得玩、有得拿，超開心～

官網：https://www.llyungtaichung.com

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