2026兒童節餐廳推薦！大倉久和歐風館4人75折，12歲以下兒童免費。

時序入春，正是與親友共享珍饈的季節。大倉久和大飯店歐風館以日系細膩服務結合多國美饌，讓賓客不出國也能環遊世界餐桌 。資深編輯李維唐指出，歐風館此次針對兒童節與清明連假推出的雙重優惠，不僅折扣力度直達75折，更針對孩童營養與趣味性量身打造專屬菜單，展現五星級飯店在市場競爭中極具深度的人文關懷與品牌競爭力 。

隨著春意漸濃，清明連假與兒童節的腳步接踵而至，這不僅是萬物復甦的時節，更是與親友共度美好時光的最佳契機 。大倉久和大飯店旗下的歐風館自助餐廳，秉持日系細膩的款待精神，在這個4月特別策劃一場橫跨歐亞大陸的春日味蕾之旅 。不僅在餐檯上呈現多國經典料理的精髓，更針對聚餐需求推出令人驚豔的限時折扣，讓賓客在優雅的環境中，以從容的節奏品讀春天的滋味 。

▲主廚特製兒童餐包括咖哩飯佐滑蛋與水果奶酪，華麗又好吃。 圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯整理



揪團聚餐限時回饋，4人同行最低75折體驗異國風情

為了讓更多食客能輕鬆環遊世界餐桌，歐風館自即日起至2026年4月30日止，展開全方位的春日聚餐優惠活動 。無論是獨自享受悠閒時光的單人賓客，或是尋求情感連結的朋友聚會，皆能享有專屬禮遇：1位用餐可享9折、2位享8折，而4位以上揪團同行更可直接享受最低75折的超值優惠 。



餐檯上的菜色更是精彩紛呈，主廚巧妙融合日、法、義等多國烹調技藝 。例如質地濃郁滑順的「法式紅油白醬燉蝦」，將鮮蝦的甜美與白醬的柔潤完美結合；「義式香草蛤蠣」則散發著清新的草本香氣 。此外還有鮮辣帶勁的「墨西哥辣味軟絲」，以及展現精緻工法的「扁鱈奶釀柚子味噌」，每一道菜餚都在味蕾上交織出層次豐富的異國篇章 。

▲歐風館的經典烤牛肉料理軟嫩多汁最讓人難以忘懷。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯整理

▲春季限定海味上桌，以鮮甜干貝結合清爽風味，呈現輕盈而富層次的季節饗宴。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯整理

專屬兒童的童趣食光，6至12歲免費用餐再贈特製餐點

針對即將到來的兒童節，歐風館特別為家庭賓客加碼專屬禮遇 。從2026年4月3日至5月5日期間，凡每位成人貴賓攜帶1位6至12歲的兒童用餐，該位兒童即可享有免費用餐的優惠，讓家長在享受五星級美食的同時，也能減輕負擔，與孩子共創溫馨的節日回憶 。



而在兒童節連假期間（4月3日至4月6日），主廚更發揮創意推出期間限定的「兒童節驚喜餐點」 。考量到孩童的口味偏好與營養均衡，菜色包含了「義大利麵搭配炸雞與水果優格」、「漢堡排搭配薯塊與水果優格」以及「咖哩飯佐滑蛋與水果奶酪」等多樣化選擇 。這些造型討喜、美味可口的專屬餐盤，無疑將成為孩子們節慶中最難忘的感官體驗 。

▲主廚特製兒童餐，菜色包含義大利麵搭配炸雞與水果優格。 圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯整理

視覺與味覺的藝術交織，豐盛沙拉吧演繹自然旬味

除了精緻的熱食與主題餐點，歐風館的沙拉吧同樣是一場感官的洗禮 。主廚利用當季盛產的蔬果，搭配手作冷盤，打造出如藝術品般的豐盛吧檯 。每一層色彩與風味的堆疊，都體現了對食材原味的尊重 。從溫潤濃郁的口感，到清爽輕盈的滋味，自助餐檯上的多元選擇滿足了不同世代的挑剔胃口，讓每一位入席的賓客都能在春光流轉之際，體驗一場高水準的星級饗宴 。

▲以當季蔬果及廚手作冷盤打造的豐盛沙拉吧，層層堆疊色彩與風味，呈現視覺與味覺兼具的餐桌藝術。 圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯整理



春日揪團聚餐暨童趣饗宴親子禮遇

春日揪團優惠（即日起至4月30日）：

1位用餐： 享9折優惠。



2位相聚： 享8折優惠。



4位（含）以上同行： 享75折優惠。

兒童節親子禮遇（4月3日至5月5日）：

兒童免費： 每位成人貴賓攜帶1位6至12歲兒童，該名兒童可享免費用餐。

兒童節限定驚喜（4月3日至4月6日）：

專屬餐點： 6歲以下孩童可享主廚特製優惠兒童餐。

多樣菜色： 包含義大利麵配炸雞、漢堡排配薯塊、咖哩飯佐滑蛋等選擇，均附水果優格或奶酪。

大倉久和大飯店 歐風館自助餐廳

聯絡電話： 02-2181-5111