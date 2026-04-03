点爭鮮聯名點點心！壽司豬仔包領軍12款聯名餐點，壽司店吃避風塘香蟹 XO雞扒撈丁。

点爭鮮MAGiC TOUCH與點點心聯名推出豬仔包與多款新品，結合港點與日料打造期間限定話題，編輯張人尹表示，兩種版本著壽司豬仔包都超萌！

▲點點心經典豬仔包化身壽司造型進駐点爭鮮MAGiC TOUCH，成為本次聯名最吸睛話題亮點。（攝影：張人尹）



▲点爭鮮MAGiC TOUCH與點點心聯名登場，以豬仔包打造港日混血限定料理，讓粉絲在壽司店也能吃到港點新吃法。（攝影：張人尹）

豬仔包聯名造型升級雙版本登場

▲點點心推出點爭鮮壽司豬仔包，將玉子燒與鮮蝦元素融入造型，提升整體可愛度與話題性。（攝影：張人尹）

点爭鮮X點點心聯名！這次「点爭鮮MAGiC TOUCH」與「點點心」攜手推出期間限定聯名，主打港日混血的限定料理，把經典港點帶進壽司店場景，讓粉絲用不同方式開吃。其中最吸睛的就是將人氣「豬仔包」推出全新壽司造型版本，在點點心、点爭鮮分別推出不同版本，讓粉絲們通通要吃到。這次聯名最吸睛的就是把點點心「豬仔包」變身，在點點心販售的「點爭鮮壽司豬仔包」讓經典小豬仔戴上玉子燒、鮮蝦頭套，變身成壽司造型，可愛度再加分。此外，這次在点爭鮮販售的「玉子鮮蝦豬仔流沙包」這是顏色較深的酥炸版，同樣是壽司造型豬仔，並且將流沙包外層炸至金黃酥脆，一口咬下流出鹹甜奶皇內餡，增加層次口感。





点爭鮮新品結合港點技法再升級

▲点爭鮮MAGiC TOUCH推出火炙松露鮭燒賣，融合點點心港式燒賣技法與日式炙燒風味。（攝影：張人尹）

跨界料理延伸甜鹹品項選擇更多

▲点爭鮮MAGiC TOUCH推出避風塘香蟹握手卷與XO雞扒撈丁，延伸港式經典風味。（攝影：張人尹）

點點心門市推海鮮粥與煲仔飯

▲點點心同步推出軟殼蟹臘味煲仔飯與海王豆腐煲，結合海鮮與臘味打造豐富層次口感。（攝影：張人尹）



▲點點心推出芥末金絲龍鬚蝦，以極細金絲纏繞Q彈鮮蝦漿，海味再升級。（攝影：張人尹）

点爭鮮MAGiC TOUCH聯名點點心 活動資訊

玉子鮮蝦豬仔流沙包NT$118



火炙松露鮭燒賣NT$90

避風塘香蟹握手卷NT$120

辛鮮牛肚盛NT$60

XO雞扒撈丁NT$160

鮮味入魂茶碗蒸NT$90

在点爭鮮MAGiC TOUCH門市中，除了能吃得到經典的港式人氣甜品「楊枝甘露雪酪冰」、「港式凍鴛鴦」之外，這次針對聯名也同步推出多款融合港點技法的新菜色，像是「火炙松露鮭燒賣」將焦糖鮭魚概念轉化為燒賣形式，結合日式炙燒與港式製作方式，再以黑松露醬提升香氣層次，讓整體風味更濃郁細緻。同時，点爭鮮MAGiC TOUCH也加入多款跨界料理，像是「避風塘香蟹握手卷」以整隻軟殼蟹搭配蒜酥呈現酥香口感，「XO雞扒撈丁」則以XO醬結合雞排與溫泉蛋，打造鹹香滑順的組合。而「辛鮮牛肚盛」則是以港式滷牛肚結合香辣乾碟風味，讓粉絲們品嚐到日式、港式風味的結合。針對這次聯名活動，點點心門市也推出限定餐點，特別導入日式海鮮元素，推出「點點鮮味海鮮粥」以及煲飯系列「軟殼蟹臘味煲仔飯」與「海王豆腐煲」，將海鮮與臘味結合，讓米飯吸附完整精華風味。同時還有升級版「芥末金絲龍鬚蝦、雪山酥皮叉燒包」，讓粉絲們約一餐点爭鮮吃壽司、再約一餐點點心吃港式，同步朝聖。聯名期間：即日起至5月18日点爭鮮MAGiC TOUCH販售品項：



點點心販售品項：

點爭鮮壽司豬仔包NT$118

軟殼蟹臘味煲仔飯NT$298

點點鮮味海鮮粥NT$198

芥末金絲龍鬚蝦NT$158

海王豆腐煲NT$328

雪山酥皮叉燒包NT$128



