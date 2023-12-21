每個人想戀愛的人都想來場豔遇，還沒相逢命中注定的對象之前，不妨就來釅遇茶屋，體驗一下與好茶的美妙交流～

釅遇茶屋就在高雄新興景點王氏昆仲公園內，復古的日系老屋，周圍綠意盎然，瀰漫著藝術的因子，來這邊品茗吃甜點相當愜意！

手沖系列茶飲現點現沖、招牌釅遇鮮奶茶滑順好入口，多款茶飲冰的熱的通通有，內用還附上精緻的小點心，一口好茶一口甜點幸福到不行，

好茶不只可以內用，也可以購買外帶瓶，邊走邊喝邊玩樂，大小朋友來王氏昆仲公園時，千萬別錯過這家超好喝的釅遇茶屋喔～

釅遇茶屋的環境真的太棒了，樹木環繞包圍，有種到日本的偽出國感，懷舊的氛圍讓人心曠神怡，心情相當平靜，平常的煩惱壓力通通拋諸雲霄

釅遇茶屋木質窗戶，一眼望去相當寬敞，保留老房子的原汁原味，融合新元素，衝撞出與眾不同的新氛圍～

釅遇茶屋的店名，取自好茶醞釀出的好滋味，老闆跑遍全台找出好茶，堅持生態農法、友善環境的種植過程，充滿永續概念的茶屋，令人趨之若鶩不已

釅遇茶屋所在的王氏昆仲公園，裡頭超多好店，還有台塑的展示館可以免費參觀，陽光穿越樹蔭和煦超CHILL

走入釅遇茶屋店內空間雖不大，但布置得相當溫馨，充滿茶文化的元素，10席座位小而美，很適合包場舉行小型活動~

這次挑選平日來釅遇茶屋喝好茶，就是想要錯開人潮，沒想到生意這麼好，滿滿客人許多都是遠道而來，可見釅遇好茶多麼深得人心，建議可以提早訂位減少等候時間喔~

我最喜歡釅遇茶屋的自然採光，感受到大自然的能量，親切的店員詳細介紹釅遇茶屋的好茶及好料，就算第一次來的朋友也不用擔心不知道要怎麼點餐~

釅遇茶屋菜單

選擇好多樣化，我決定先從人氣排行榜喝起，點了以香蘋蜜烏龍做成的鮮奶茶、以及茶味濃厚的手沖鐵觀音，這兩款好茶我都很喜歡~

釅遇茶屋提供多元支付，線上刷卡、linepay、全支付通通都很方便，沒有帶現金也可以享受到釅遇茶屋的好滋味~

手沖系列鐵觀音/鐵漢柔情 500ml 內用$280 (附指定甜點)

釅遇茶屋好喝的茶飲就是要選手沖，店員現點現沖泡，反覆的淬煉把茶葉的精華沖泡出來，店內充滿茶的香氣，真的好迷人喔～

釅遇茶屋使用的茶葉就是不一樣，等級特別高，有ITQI 最高榮譽3顆星，還有AA.Taste的3顆星及2顆星肯定

這些獎項被譽為世界四大美食獎之一的品味評鑑，更是目前全球唯一以CLEAN LABEL 精神為取向的綜合評鑑

沒有食品添加劑，更能呈現出茶飲最自然的出色風味，將體驗好茶的過程融入生活當中，彰顯知覺享茶、思維知茶、生活入茶的價值~~

好茶裝在漂亮的玻璃酒瓶內，圓滾滾的瓶身好漂亮，琥珀色澤美艷動人，不只味覺上相當享受，視覺上也是絕佳的饗宴～

釅遇茶屋推廣茶文化真的很用心，還會附上小卡介紹詳細的茶資訊，風味跟發酵資訊都很詳細，可以好好體驗鐵觀音的韻味，風味更濃郁，喝起來好順口，茶香湧現鼻腔！

釅遇鮮奶茶 600ml 內用$350 (附指定甜點)

釅遇茶屋招牌鮮奶茶，使用的基底茶是香蘋蜜烏龍，這是得到國際獎項肯定的好茶，2022年獲得食品界米其林 iTQi 風味絕佳獎3星的殊榮

帶有蘋果的香氣，更能帶出烏龍茶香，喝起來滋味很濃烈～茶香味就是與眾不同，我在其他茶館都沒喝過這樣的好滋味

不僅內用很好喝，也可以外帶易開罐享用，瓶裝很好攜帶，邊逛王氏昆仲園區邊喝鮮奶茶，真的非常享受的體驗，加上王氏昆仲的獨特氛圍，讓鮮奶茶更加好喝

奶茶越喝越好喝，這次喝熱香氣很明顯，喝冰的也很好喝，奶香真的很順口，茶飲完全不會苦澀，推薦愛喝奶茶的朋友這一味不要錯過！

哲生翻毛棗泥糕 單點$50

釅遇茶屋哲生翻毛棗泥糕是知名老店的糕點，裡頭的棗泥甜而不膩，還吃得到堅果的口感，一口無糖好茶一口糕點相當速配～

林金生香餞龕糕 單點$100

另一款好吃的甜點就是這個古早味餞龕糕，老字號品牌的甜點，廣受許多長輩的喜愛，現在想要吃到這種復古甜點頗不容易，

林金生香餞龕糕在口中慢慢化開，糕點的細緻口感令人印象深刻，糕點特殊的好味道，不用直奔老店，在釅遇茶屋就能吃到傳統的好滋味～

釅遇瓶裝飲品(限外帶)

釅遇不僅有多款內用的飲品可以選擇，也可以外帶瓶裝的冰飲回去享受，邊走邊喝享受茶飲的好滋味，經濟實惠跟一般飲料店價格差不多

釅遇不只品質絕佳，包裝相當用心，生活入茶的精神、不同茶飲有不同的設計意象，內用喝完後也不忘了要帶上一瓶繼續回味

釅遇茶葉禮盒

喝完好茶別忘了選購些釅遇茶屋的茶葉，不論送禮自用都很合適，也可以透過網路商城購買，

喜歡喝好茶的朋友，千萬別錯過釅遇茶屋，高雄輕軌成圓後大眾運輸路網更完善，

2024年1/1-2/25還可以免費搭輕軌，推薦大家來高雄玩累時，記得來釅遇茶屋喝杯好喝休息一下喔~

釅遇茶屋 5大特色

1. 釅遇茶屋手沖系列現點現萃，使用AA.Taste 2顆星鐵觀音，茶汁濃厚香氣在口中停留許久，純手工反覆沖泡，萃取出茶葉最精華的好味道，冰的熱的都相當好喝~

2.喜歡喝鮮奶茶的朋友，大推釅遇鮮奶茶，基底茶使用100%自然農法種植的香蘋蜜烏龍，滑順好入喉，淡淡的蘋果香味相當迷人，來釅遇茶屋來趟茶文化之旅，真的太滿意了

3.釅遇茶屋的好茶不只可以內用，外帶邊逛邊喝也很適合，價格跟一般手搖飲價位差不多，但選用的茶葉等級卻高出許多，來王氏昆仲公園時一定要來解解渴

4.特色老字號甜點，林金生香餞龕糕、哲生翻毛棗泥糕，多款懷舊的甜點相當有特色，一口台灣好茶、一口美味糕點，來場下午茶的美妙饗宴，來釅遇茶屋真的來對了

5.多款釅遇茶屋的茶葉禮盒，不論送禮自用都很合適，也可以透過網路商城購買，想喝好茶相當方便，下次送禮就決定訂釅遇茶屋囉！

💭店家資訊 釅遇茶屋yanyuteahouse

🏠地址: 高雄市前鎮區正勤路四巷26號

🚌交通: 捷運獅甲站1號出口

⏰時間: 12:00-22:00

😪公休: 周二公休

💲消費: 現金、低消一人一壺茶、提供外帶、線上刷卡、linepay、全支付、網路商城、可訂位

💬ig: https://www.instagram.com/yan_yu_teahouse/

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094307247470

💬官網: https://www.yamyumyipin.com/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406770297

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