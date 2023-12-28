全台從上到下瘋跨年晚會，討論哪裡跨年活動最厲害 !今年2024高雄跨年打破新跨年型式，首次高雄聖誕跨年嘉年華結合，帶給表演者和民眾截然不同跨年表演體驗。卡司名單正不斷公告超讓人期待 ! 新年第一天有港景煙火秀，不用飛到國外也能欣賞，陸續高雄還會釋出多少跨年重磅消息呢 ? 就讓我們拭目以待31號高雄有個讓大家嗨翻的跨年夜~
「2024高雄跨年」演唱會卡司、晚會時間地點、煙火特色、交通管制＆接駁車、轉播直播平台，本篇攻略一次報你知！
重點整理：
2024高雄跨年｜演唱會時間、地點
跨年晚會資訊
|煙火名稱
|亞灣跨年花火240秒升級版
|活動時間
|2023/12/31(日)~2024/1/1(一)
|跨年地點
|高雄夢時代
|活動內容
|演唱會、煙火秀(施放最大8吋、超過7千發)
2024高雄跨年｜雙主題!! 聖誕結合跨年
高雄聖誕節倒數，中央公園夢幻登場
20公尺高的巨型聖誕樹，搭配金黃夢幻翅膀，以及5公尺高的純白麋鹿，將在中央公園閃耀登場。夢幻燈光樹海從中央公園一路延伸至捷運美麗島站、舊火車站，串聯周邊商圈夜市，點亮高雄城市中軸線。在浪漫的聖誕佳節，邀請您來中央公園，許下一個美好的願望，聽音樂、逛市集、賞燈飾，共度溫馨聖誕。
2024高雄跨年｜煙火特色一次看
花火開場以300公尺寬的藍色調花束與銀色系虎尾，交織綻放，宛如海浪般磅礴壯闊。接著，紅、藍、綠、紫燈籠花火自深邃夜空中綻放，多發齊射，與夢時代建築的光影相映成趣。3D立體花柱在低空左右跑動，彷彿舞者在空中翩翩起舞。金色瀑布飛流直下，令人歎為觀止。動人心弦的音樂和夢時代摩天輪彩虹色燈光，營造浪漫氛圍，讓所有人帶著悸動與感動，共同迎接新的一年。
2024高雄跨年｜卡司名單一次看
「夢時代」跨年卡司名單
高市府公開最新卡司名單，讓大家驚呼連連，跨年晚會卡司囊括金曲、創作、樂團及偶像等元素，有玖壹壹、韋禮安帶來人氣金曲與新歌、鼓鼓(呂思緯)、家家、Ozone、滅火器、洪佩瑜、康士坦的變化球、吉那罐子楊淑喻、孫盛希、林茉曦、徐暐翔、Angie安吉、大象體操、影子計劃、PinkFun。
|
2024夢時代跨年晚會
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卡司
|歌手
|玖壹壹、韋禮安、鼓鼓(呂思緯)、家家、Ozone、滅火器、洪佩瑜、康士坦的變化球、吉那罐子楊淑喻、孫盛希、林茉曦、徐暐翔、蕭秉治、Jeff Satur羅杰夫、Angie安吉、謝金燕、大象體操、影子計劃、PinkFu
|主持人
|浩角翔起、莎莎
|跨年煙火
|240秒 煙火施放
2024高雄跨年｜最佳觀賞點推薦
2023年進入倒數最後一週!今年亞灣跨年花火時間更長、規模更大，最大8吋、超過7千發的高空花火，除了在會場周邊就能輕鬆觀賞外，另外，時代大道、中華五路人行道、金鞏橋及夢時代頂樓，其他建議觀賞點則包括時代公園及前鎮之星等都是不錯的觀賞點。
- 最佳觀賞點: 時代大道、中華五路人行道、金鞏橋
- 其他觀賞點: 時代公園及前鎮之星
※提醒12/30 08:00後封閉花火施放區域禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍，跨年花火施放當下也請民眾不要靠近
2024高雄跨年｜交通資訊指南
交通管制階段: 配合舞台搭建，112/12/21起 ► 時代大道（中山路至成功路段）封閉禁止通行，跨年(12/31)當天15:00~隔天(1/1)1:30，復興三路(含)以南、舊凱旋四路(含)以北、中山三路(不含)以西、成功二路(含)以東。
公共運輸(捷運)
紅線R6凱旋站出站即可抵達跨年會場
來跨年：紅線加密3分鐘一班；橘線加密6分鐘一班
回家去：末班車1/1凌晨2: 00發車
公共運輸(輕軌)
公車
台鐵
YouBike
【詳細資訊】 高雄跨年官網: https://kaohsiung2024.tw/ 高雄市政府交通局網頁: https://www.tbkc.gov.tw/happynewyear
2024高雄跨年｜晚會轉播直播平台
「2024高雄跨年」攜手與國內電視台轉播，還有線上串流平台隔空與大家在19:00開始高雄跨年～
2024高雄跨年｜義大跨年煙火特色、交管
義大世界 跨年煙火特色
義大世界的跨年演唱會也備受期待！60秒影片模擬2023跨年煙火秀，主題是「紫耀義大 義享歡樂」，於2024/01/01凌晨0點施放煙火999秒，全長108公尺煙火施放裝置、打造全台獨家立體繪煙火，璀璨的跨年煙火秀帶給2024年新希望。
|日期
|時間
|內容
|2023/12/31
|23:59
|倒數計時迎新年
|2024/01/01
|00:00:00~00:16:39
|999秒大型藝術跨年煙火秀
▲施放地點：義大世界大草坪
煙火觀賞點
如下圖，義守大學六個最佳觀賞點。
義大世界 跨年交通管制
跨年夜當日實施交管措施，管制時間與範圍如下圖。
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