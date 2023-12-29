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給力食品|金磚桂圓核桃糕|桂圓核桃年糕|金磚桂圓糕|拜拜送禮超體面首選，金磚造型有趣又討喜|柴燒桂圓、加州核桃、精純麥芽|軟糯香甜，Q彈有嚼勁!

2023-12-29 16:55:02 新竹林依晨 人氣：100
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新竹林依晨

發表篇數：79篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：給力食品
phone09-3133-4034
place桃園市中壢區中華路一段219號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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採購連結 https://www.geilifood.com/jcgh2

年節將至，準備好要準備怎樣的伴手禮了嗎? 推薦大家一款造型討喜、超有年節氣氛的金磚桂圓核桃糕!! 給力食品2024甲辰龍年推出金磚造型桂圓核桃糕，送禮真的好喜氣!!

給力食品|金磚桂圓核桃糕|桂圓核桃年糕|金磚桂圓糕|拜拜送禮

喜氣洋洋的紅色禮袋、金磚紙盒外包裝；糕點美味好吃、造型有趣也討喜!! 另有一口小包裝的桂圓核桃糕禮盒；可至官網採購!!

金磚.jpg

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透明盒裝保存，冷凍宅配到家；衛生又方便!!

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我是退冰2~3小時，拿剪刀剪開；其實，還蠻好分割的!!
給力食品金磚桂圓核桃糕使用的材料，台灣手工柴燒桂圓、進口加州優質核桃、頂級糯米磨粉、麥芽等；這款傳統美味，真的軟Q嚼勁口感之外，還吃的到桂圓果肉乾、核桃脆脆的口感!! 
★進口加州優質核桃：營養且富含鎂和磷與脂肪酸，提供身體所需營養!!
★精純麥芽：天然醣化反應，製作過程無添加額外香精，香甜健康無負擔!!
★台灣手工柴燒桂圓：嚴選台灣窯果木煙燻桂圓乾，古法傳承的炒製技術；完美比例呈現給你們!
頂級糯米粉：精選優質糯米磨製而成，品質安全有保證!

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彈牙軟Q好吃，真的會續片喔!! 過年拜拜，改用這款金磚桂圓核桃糕，可以降低不少熱量；免去油炸年糕製作!! 送禮自用兩相宜!

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糖漬色的Q軟桂圓糕，真的看起來相當有食慾!

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Q軟彈牙的糕體中帶著台灣人口味熟悉的龍眼乾、和脆爽的核桃，每一口都Q軟好吃也相當有年節氣氛；

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餽贈親友、用傳統美味聯繫彼此情誼! 送禮、拜拜首選!!

 

給力食品
訂購在這 https://www.geilifood.com/jcgh2
門市:桃園市中壢區中華路一段219號
營業時間:周一至周六14:00-21:00
服務專線:0931334034

給力食品有限公司
食品業者登入字號 H-124611375-00000-4
統編 : 24611375
桃園市八德區寶豐街15巷11號1樓
客服信箱：geilifc@gmail.com
客服專線：(03) 366-1243  手機專線 : 0931-334-034
上班時間：周一至周五 09：00--18：00 
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