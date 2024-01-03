「拉拉熊20 週年台北巡迴活動」在華山1914文化創意產業園區開幕囉～

快閃時間為2023/12/22-2024/04/07！

一進門就可以看到拉拉熊很relax的迎接大家～

好可愛呀～不改他的本性🤣

沒想到他陪伴大家20年了呢！

20週年當然要慶祝的很盛大囉～

到台北之前他還先到美國6個城市才回來呢～

而且在美國的商品這邊也買得到喔！

是不是很貼心🧡

除了主打將巡迴到美國站的內容搬到台灣，

還有超可愛的造景能拍照打卡啦！

完全比照展覽模式呀🤪

首先映入眼簾的是20週年專車喔！

先跟拉拉熊一起等車吧～

車來囉！～

趕緊上車看看吧～

上車之後還可以發現，

拉拉熊還要負責開車載我們出去😂

展示櫃裡有美國站的商品，

後面也有實體商品可以摸喔！

這台車子裡面的造景就已經夠好拍了呢～

快用光我的記憶體😍

🧡

接下來就是不可或缺的人物介紹啦！

就算是路人粉也可以多了解拉拉熊喔～

像是拉拉熊跟小白熊關係是什麼？？

拉拉熊家族有誰呢？

這篇都有解答！

首先就是大主角～拉拉熊(Rilakkuma)的介紹！

最喜歡的是？黃色的抱枕

最喜歡的食物是？鬆餅、蛋包飯、糯米團子、布丁等等

其實...

這些內容太可愛～～

感覺多了解了拉拉熊 Rilakkuma一點呢～

接下來是小白熊(Korilakkuma)跟小雞(Kiiroitori)！

什麼...

原來小白熊是不知從哪兒來的白色小熊

似乎不是拉拉熊的朋友😂

完全讓「拉拉熊跟小白熊關係」這一題保留了想像😆

太有趣了吧！

還有最近突然出現的新角色～

茶小熊(Chairoikoguma)！

會說蜂蜜森林的語言～這好酷呀！

看完之後對角色更加了解了呢～

再繼續逛下去吧

🔥

美國場的全部商品也有在這邊展出

台北場也有推出拉拉熊限定商品呢！

真的很用心😍

旁邊都有大型的背板可以拍攝喔！

拿著禮物盒要給誰呢？

還有這一兩個月推出的露營風～

來看看拉拉熊化身outdoor仔吧

中間的意向是火堆、也太可愛！

🔥

露營系列的每一款都好可愛呀～撒花

接下來～

冬天到了你會想到什麼呢？

當然是溫泉囉！

每一款拉拉熊都是跟溫泉呀、

洗澡相關的。

你想到的的髮飾、置物架這邊都有～

每一款喜歡泡湯的朋友一定會想入手的

太知道我們的需求了ＸＤＤ

旅行包收納組、毛巾也有喔！

這些真的很好敗下去呀～

後面就是最原始沒有特別穿衣服的拉拉熊們囉～

我個人是最喜歡這一款！

還可以去買衣服去穿也不錯喔～

光擺著可愛之外，

當然也要拿起來拍拍照喔！

最後一區是大集合！

他們躺在一起睡覺的時候實在好萌喔～

仔細逛之後才發現原來拉拉熊有出書呀～

想看拉拉熊「生活」的朋友可以購入書看看🥰

而20週年有辦快閃店之外

之前還有給大家投票呢

看大家最喜歡的那一張圖是什麼！

就把它裡面的圖實體化喔！

這部分的太用心了！！

8款都有出娃娃或是壓克力板～

完全適合買來收藏呀

泡溫泉的真的太萌了～

忍不住多拍一張🤣

最後的最後～重頭戲！

就是可以在現場買到拉拉熊美國版限定公仔、公仔吊飾喔

大家快帶著你的拉拉熊到20週年快閃店拍爆吧～～

記得準備好記憶體喔

拉拉熊20週年巡迴活動快閃店資訊：

快閃時間：2023/12/22-2024/04/07

11:00 AM -6:00 PM

地點：華山文化創意產業園區-中4A

園區地址：台北市中正區八德路一段1號

捷運忠孝復興站走路3分鐘



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