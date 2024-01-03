「拉拉熊20 週年台北巡迴活動」在華山1914文化創意產業園區開幕囉～
快閃時間為2023/12/22-2024/04/07！
一進門就可以看到拉拉熊很relax的迎接大家～
好可愛呀～不改他的本性🤣
沒想到他陪伴大家20年了呢！
20週年當然要慶祝的很盛大囉～
到台北之前他還先到美國6個城市才回來呢～
而且在美國的商品這邊也買得到喔！
是不是很貼心🧡
除了主打將巡迴到美國站的內容搬到台灣，
還有超可愛的造景能拍照打卡啦！
完全比照展覽模式呀🤪
首先映入眼簾的是20週年專車喔！
先跟拉拉熊一起等車吧～
車來囉！～
趕緊上車看看吧～
上車之後還可以發現，
拉拉熊還要負責開車載我們出去😂
展示櫃裡有美國站的商品，
後面也有實體商品可以摸喔！
這台車子裡面的造景就已經夠好拍了呢～
快用光我的記憶體😍
🧡
接下來就是不可或缺的人物介紹啦！
就算是路人粉也可以多了解拉拉熊喔～
像是拉拉熊跟小白熊關係是什麼？？
拉拉熊家族有誰呢？
這篇都有解答！
首先就是大主角～拉拉熊(Rilakkuma)的介紹！
最喜歡的是？黃色的抱枕
最喜歡的食物是？鬆餅、蛋包飯、糯米團子、布丁等等
其實...
這些內容太可愛～～
感覺多了解了拉拉熊 Rilakkuma一點呢～
接下來是小白熊(Korilakkuma)跟小雞(Kiiroitori)！
什麼...
原來小白熊是不知從哪兒來的白色小熊
似乎不是拉拉熊的朋友😂
完全讓「拉拉熊跟小白熊關係」這一題保留了想像😆
太有趣了吧！
還有最近突然出現的新角色～
茶小熊(Chairoikoguma)！
會說蜂蜜森林的語言～這好酷呀！
看完之後對角色更加了解了呢～
再繼續逛下去吧
🔥
美國場的全部商品也有在這邊展出
台北場也有推出拉拉熊限定商品呢！
真的很用心😍
旁邊都有大型的背板可以拍攝喔！
拿著禮物盒要給誰呢？
還有這一兩個月推出的露營風～
來看看拉拉熊化身outdoor仔吧
中間的意向是火堆、也太可愛！
🔥
露營系列的每一款都好可愛呀～撒花
接下來～
冬天到了你會想到什麼呢？
當然是溫泉囉！
每一款拉拉熊都是跟溫泉呀、
洗澡相關的。
你想到的的髮飾、置物架這邊都有～
每一款喜歡泡湯的朋友一定會想入手的
太知道我們的需求了ＸＤＤ
旅行包收納組、毛巾也有喔！
這些真的很好敗下去呀～
後面就是最原始沒有特別穿衣服的拉拉熊們囉～
我個人是最喜歡這一款！
還可以去買衣服去穿也不錯喔～
光擺著可愛之外，
當然也要拿起來拍拍照喔！
最後一區是大集合！
他們躺在一起睡覺的時候實在好萌喔～
仔細逛之後才發現原來拉拉熊有出書呀～
想看拉拉熊「生活」的朋友可以購入書看看🥰
而20週年有辦快閃店之外
之前還有給大家投票呢
看大家最喜歡的那一張圖是什麼！
就把它裡面的圖實體化喔！
這部分的太用心了！！
8款都有出娃娃或是壓克力板～
完全適合買來收藏呀
泡溫泉的真的太萌了～
忍不住多拍一張🤣
最後的最後～重頭戲！
就是可以在現場買到拉拉熊美國版限定公仔、公仔吊飾喔
大家快帶著你的拉拉熊到20週年快閃店拍爆吧～～
記得準備好記憶體喔
拉拉熊20週年巡迴活動快閃店資訊：
快閃時間：2023/12/22-2024/04/07
11:00 AM -6:00 PM
地點：華山文化創意產業園區-中4A
園區地址：台北市中正區八德路一段1號
捷運忠孝復興站走路3分鐘
更多資訊：
台灣代理商：勝明文具：SAN-X台灣代理-Rilakkuma、角落小夥伴 Facebook粉絲專頁
台灣代理商：勝明文具：SAN-X台灣代理-Rilakkuma、角落小夥伴 官網網站
更多美食相關日記♡ 歡迎追蹤Instagram ♡
👉延伸閱讀
【台北信義】全球首間 alice + olivia café在台北信義區！紐約時尚品牌入駐信義三越A8｜義式咖啡、歐蕾、活力果昔任你選
【新北板橋】大村武串燒居酒屋 江翠店｜板橋也有梅酒暢飲！喜歡梅酒的不能錯過！不定時新菜色｜板橋居酒屋喝到飽推薦
【生活分享】板橋同學匯KTV｜CP值高的KTV就在同學匯｜在唱歌時還能吃到公仔麵、板橋KTV推薦
【台北松山】不誤正夜 Night Duty｜新開幕市民大道酒吧｜忠孝敦化餐酒館推薦｜台北餐酒館推薦｜水煙館｜忠孝敦化酒吧